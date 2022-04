La course au MVP | Le bilan des trois principaux candidats

Depuis maintenant dix ans, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) ». Aujourd’hui, nous clôturons d’ailleurs notre course au MVP 2022 en dressant l’état des lieux de celle-ci, avec un gros plan sur nos trois favoris, dans l’ordre alphabétique : Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid et Nikola Jokic.

Qui de l’intérieur des Bucks (vainqueur en 2019 et 2020), du pivot des Sixers (jamais vainqueur) ou du pivot des Nuggets (vainqueur en 2021) doit l’emporter ? Réponse ci-dessous, avec une liste des arguments qui plaident en la faveur de chacun des prétendants à la statuette Maurice Podoloff…

Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 51 victoires, 31 défaites – 4e à l’Est.

Matchs : 68 sur 82.

Stats : 30.6 pts, 11.7 reb, 4.2 pds, 1.1 int, 1.5 ctr et 3.1 pdb en 34 min.

Pourcentages : 50% aux tirs, 37% à 3-pts et 81% aux lancers.

Pourquoi lui ?

— Car il est le meilleur scoreur de la ligue. En se hissant au sommet du classement des meilleurs marqueurs du pays, Joel Embiid n’a pas simplement ajouté une ligne à son palmarès individuel : il a écrit l’histoire. Devenu le seul non-Américain et le 10e pivot à accomplir cet exploit, le Camerounais a rejoint quelques-uns de ses illustres aînés justement élus MVP, comme Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Shaquille O’Neal ou David Robinson. Symbole de sa domination sans partage (ou presque) : il a terminé à 30.6 points de moyenne en ne jouant « que » 33.8 minutes par match. Du jamais vu avant lui !

— Car il a colmaté les brèches à Philadelphie. En dépit du feuilleton Ben Simmons, qui a pollué la saison des Sixers durant des semaines, Joel Embiid s’est attelé à maintenir les Sixers parmi les meilleures équipes du pays. Son début de saison n’était, certes, pas fameux, mais il a su se relancer de plus belle, dès son retour d’isolement. Encore présents à la 11e place de l’Est fin novembre, les hommes de Doc Rivers ont ensuite entamé leur remontée au classement, pour très vite retrouver le Top 6 de leur conférence et ne plus le quitter. Grâce aux performances XXL du Camerounais, qui a enchaîné les mois à 30+ points de moyenne.

— Car il a déjà terminé 2e en 2021. Talent générationnel, considéré par certains comme le pivot disposant de la palette la plus complète de l’histoire en attaque, Joel Embiid joue le meilleur basket de sa vie. À 28 ans, il se doit donc d’être récompensé pour ses énormes performances réalisées depuis deux saisons, qui peuvent parfois rappeler celles de Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon ou David Robinson, tant il domine son sujet. Dauphin de Nikola Jokic en 2021, le leader de Philadelphie ne doit ainsi pas rester comme un éternel second et l’un de ces joueurs à ne jamais avoir été sacrés.

Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 48 victoires, 34 défaites – 6e à l’Ouest.

Matchs : 74 sur 82.

Stats : 27.1 pts, 13.8 reb, 7.9 pds, 1.5 int, 0.9 ctr et 3.8 pdb en 34 min.

Pourcentages : 58% aux tirs, 34% à 3-pts et 81% aux lancers.

Pourquoi lui ?

— Car il est encore meilleur qu’en 2021. Désormais détenteur du meilleur PER de l’histoire sur un exercice (32.85, devant les 32.08 de Wilt Chamberlain en 1961/62), Nikola Jokic sort tout simplement de la meilleure saison de sa carrière. En 2021/22, il a ainsi établi ses meilleures moyennes aux points, aux rebonds, aux interceptions et aux contres, sans oublier son meilleur pourcentage de réussite au shoot. Rien que ça, alors qu’il sortait pourtant d’une campagne 2020/21 déjà incroyable. Au sommet de son art, le « Joker » démontre donc qu’il est là pour durer et dominer pendant longtemps.

— Car il a joué sans ses deux principaux lieutenants. Qui aurait pu imaginer à l’automne dernier que Nikola Jokic réussirait à qualifier les Nuggets directement pour les playoffs, sans Jamal Murray et avec un Michael Porter Jr. rapidement sur la touche ? Très peu de monde, à n’en pas douter. Pourtant, avec les vaillants —mais limités— Aaron Gordon, Will Barton, Monte Morris, Jeff Green ou encore Bones Hyland, le Serbe est bel et bien parvenu à maintenir Denver dans le Top 6 de l’Ouest, contre vents et marées. « LeBron-esque ». Ou désormais « Jokic-esque ».

— Car toutes les statistiques avancées parlent pour lui. « Player Efficiency Rating (PER) », « True Shooting % (TS%) », « Offensive Rating (ORTG) », « Defensive Rating (DRTG) », « Win Shares (WS) », « Plus-Minus (+/-) », « Value Over Replacement Player (VORP) », « RAPTOR »… Toutes, absolument toutes les statistiques avancées jouent en faveur de Nikola Jokic, auteur d’une saison historique. Si l’on peut débattre de la pertinence de certaines, la majorité d’entre elles permettent malgré tout d’affirmer que le MVP 2021 est le joueur le plus « valuable » de la ligue. Rendez-vous pour le doublé ?

Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 51 victoires, 31 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 67 sur 82.

Stats : 29.9 pts, 11.6 reb, 5.8 pds, 1.1 int, 1.4 ctr et 3.3 pdb en 33 min.

Pourcentages : 55% aux tirs, 29% à 3-pts et 72% aux lancers.

Pourquoi lui ?

— Car il ne faut pas banaliser ses performances. Le syndrome LeBron James semble toucher Giannis Antetokounmpo. Celui-ci a beau multiplier les matchs à 30+ points, 10+ rebonds et 5+ passes, plus rien ne surprend les observateurs et ceux-ci en viennent à se lasser des prestations du « Greek Freak », tant qu’il ne dépasse pas les 40 points ou ne s’approche pas des 50, comme lors des derniers playoffs. Forcément, ce sentiment de lassitude handicape quelque peu l’intérieur des Bucks, mais il ne faut pas oublier de rappeler que, lorsqu’un joueur sort du lot, il faut le récompenser d’un titre de MVP. Point final.

— Car il est le joueur le plus dominant depuis quatre saisons. Champion NBA, MVP des Finals, double MVP, DPOY… Giannis Antetokounmpo a tout gagné depuis 2018, et l’arrivée de Mike Budenholzer sur le banc des Bucks. À tel point qu’il s’est imposé comme le meilleur joueur de la ligue depuis l’exercice 2018/19 ou, en tout cas, comme celui qui domine le plus. Entre les résultats contrastés de LeBron James, Joel Embiid et James Harden, les blessures de Stephen Curry, Kawhi Leonard, Anthony Davis et Kevin Durant ou l’avènement récent de Nikola Jokic et Luka Doncic, personne ne regarde ainsi le Grec dans les yeux.

— Car il est le meilleur défenseur de la liste. Que ce soit en aide ou sur l’homme, Giannis Antetokounmpo est un véritable monstre défensif, d’ailleurs récompensé d’un titre de Défenseur de l’année en 2020. Si Nikola Jokic a progressé dans le domaine et si Joel Embiid est la clé de voûte des Sixers en défense, ils ne peuvent tenir la comparaison avec le « Greek Freak », terriblement précieux pour son équipe de ce côté du parquet. Et, ce, alors qu’il ne ménage pas non plus ses efforts en attaque, où il a échoué à 0.1 unité de la barre des 30 points de moyenne. Malgré un shoot encore en rodage, il reste donc sacrément efficace.

Qui pour compléter le Top 10 derrière ?

Devin Booker (Suns)

Bilan : 64 victoires, 18 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 68 sur 82.

Stats : 26.8 pts, 5.0 reb, 4.8 pds, 1.1 int, 0.4 ctr et 2.4 pdb en 35 min.

Pourcentages : 47% aux tirs, 38% à 3-pts et 87% aux lancers.

Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 52 victoires, 30 défaites – 4e à l’Ouest.

Matchs : 65 sur 82.

Stats : 28.4 pts, 9.1 reb, 8.7 pds, 1.2 int, 0.6 ctr et 4.5 pdb en 35 min.

Pourcentages : 46% aux tirs, 35% à 3-pts et 74% aux lancers.

Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 51 victoires, 31 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 76 sur 82.

Stats : 26.9 pts, 8.0 reb, 4.4 pds, 1.0 int, 0.6 ctr et 2.9 pdb en 36 min.

Pourcentages : 45% aux tirs, 35% à 3-pts et 85% aux lancers.

DeMar DeRozan (Bulls)

Bilan : 46 victoires, 36 défaites – 6e à l’Est.

Matchs : 76 sur 82.

Stats : 27.9 pts, 5.2 reb, 4.9 pds, 0.9 int, 0.3 ctr et 2.4 pdb en 36 min.

Pourcentages : 50% aux tirs, 35% à 3-pts et 88% aux lancers.

Ja Morant (Grizzlies)

Bilan : 56 victoires, 26 défaites – 2e à l’Ouest.

Matchs : 57 sur 82.

Stats : 27.4 pts, 5.7 reb, 6.7 pds, 1.2 int, 0.4 ctr et 3.4 pdb en 33 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 34% à 3-pts et 76% aux lancers.

Kevin Durant (Nets)

Bilan : 44 victoires, 38 défaites – 7e à l’Est.

Matchs : 55 sur 82.

Stats : 29.9 pts, 7.4 reb, 6.4 pds, 0.9 int, 0.9 ctr et 3.5 pdb en 37 min.

Pourcentages : 52% aux tirs, 38% à 3-pts et 91% aux lancers.

Karl-Anthony Towns (Wolves)

Bilan : 46 victoires, 36 défaites – 7e à l’Ouest.

Matchs : 74 sur 82.

Stats : 24.6 pts, 9.8 reb, 3.6 pds, 1.0 int, 1.1 ctr et 3.1 pdb en 34 min.

Pourcentages : 53% aux tirs, 41% à 3-pts et 82% aux lancers.

Mais aussi… Chris Paul (Suns), Stephen Curry (Warriors), Jimmy Butler (Heat), Pascal Siakam (Raptors), Trae Young (Hawks), Rudy Gobert (Jazz), Darius Garland (Cavaliers), Dejounte Murray (Spurs).





Toutes nos courses au MVP de la saison

