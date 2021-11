La course au MVP | Dites 33 !

Depuis plusieurs années, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player ». Une course au MVP pour le moment dominée par deux joueurs, en tête de leurs conférences respectives et accessoirement les deux meilleurs marqueurs de la ligue, qui se sont d’ailleurs affrontés au cours de la semaine écoulée : Stephen Curry (28.4 points par match) et Kevin Durant (28.5 points de moyenne).

En l’état, le meneur des Warriors semble tout de même posséder une longueur d’avance sur l’ailier des Nets.

D’une part, compte tenu du bilan collectif de Golden State, la meilleure équipe actuelle de NBA (15 victoires, 2 défaites), impériale dans les grands rendez-vous. D’autre part, compte tenu de ses récentes performances marquantes au scoring, face à Brooklyn notamment (37 points), qui lui avaient permis de passer brièvement devant « KD » au classement des meilleurs scoreurs de la ligue, avant que celui-ci ne récupère son trône, ce week-end.

Kevin Durant vise le quintuplé, Stephen Curry le triplé

S’il continue sur sa lancée, Kevin Durant ajoutera donc une cinquième récompense de meilleur marqueur de la saison à son palmarès, après 2010, 2011, 2012 et 2014. Un total atteint par seulement deux joueurs avant lui : Michael Jordan et Wilt Chamberlain. Sans qu’ils soient pour autant réellement rattrapables par le MVP 2014.

En revanche, si le tenant du titre Stephen Curry parvient à supplanter son ex-coéquipier, voire quelqu’un d’autre, en cours de campagne, il s’agira de sa troisième récompense de meilleur scoreur de la ligue, après 2016 et 2021. Ce que neuf joueurs ont réussi avant le double MVP : Michael Jordan, Wilt Chamberlain et Kevin Durant, bien sûr, mais également George Gervin, Allen Iverson, George Mikan, Neil Johnston, Bob McAdoo et James Harden.

Les joueurs qui totalisent le plus de titres de meilleur marqueur de la saison

1. Michael Jordan – 10

2. Wilt Chamberlain – 7

3. George Gervin – 4

3. Allen Iverson – 4

3. Kevin Durant – 4

6. George Mikan – 3

6. Neil Johnston – 3

6. Bob McAdoo – 3

6. James Harden – 3

Concernant ces joueurs parvenus à remporter (au moins) deux trophées consécutifs de meilleur marqueur de la saison, ce à quoi aspire ce même Stephen Curry, ils sont à ce jour douze à l’avoir fait, en attendant de savoir si le « Baby-Faced Assassin » validera ce fameux doublé.

Et ces douze joueurs sont, dans l’ordre : George Mikan (1949-51), Neil Johnston (1953-55), Wilt Chamberlain (1960-66), Kareem Abdul-Jabbar (1971-72), Bob McAdoo (1974-76), George Gervin (1978-80), Michael Jordan (1987-93, 1996-98), Allen Iverson (2001-02), Tracy McGrady (2003-04), Kobe Bryant (2006-07), Kevin Durant (2010-12) et James Harden (2018-20).

Les « papys » font de la résistance

À noter enfin que, parmi les 34 lauréats de la prestigieuse distinction de meilleur scoreur de la saison, c’est Michael Jordan (35 ans, en 1998) qui est le plus vieux joueur à avoir été récompensé. Améliorant, là, son propre record (34 ans), établi un an plus tôt (1997).

Quant à Stephen Curry, que l’on retrouve en troisième position de ce classement spécial « vétérans » du scoring, il n’était âgé « que » de 33 ans au moment de son sacre, en mai dernier. Soit autant que Michael Jordan, encore lui, quand il a décroché son antépénultième titre de meilleur marqueur de la ligue, en 1996.

En clair, s’ils n’auront pas l’occasion de déloger « His Airness » de son fauteuil de leader, Stephen Curry (34 ans en avril 2022) et Kevin Durant (33 ans) peuvent au moins en profiter pour intégrer (ou réintégrer) ce podium historique, qu’a longtemps occupé Jerry West avant l’avènement de Michael Jordan.

Les meilleurs marqueurs de la saison les plus âgés

1. Michael Jordan (1997/98) – 35 ans

2. Michael Jordan (1996/97) – 34 ans

3. Michael Jordan (1995/96) – 33 ans

3. Stephen Curry (2020/21) – 33 ans

5. Jerry West (1969/70) – 31 ans

Finalement, à l’instar d’un Chris Paul qui domine sans forcer le classement des meilleurs passeurs de NBA, et qui est également bien placé au niveau des interceptions, cette entame d’exercice 2021/22 prouve que le poids des ans n’a pas d’incidence sur les performances des meilleurs joueurs du début de saison. Comme le démontre la présence de quatre trentenaires, parmi nos cinq candidats au trophée de MVP.

En attendant les retours sur le devant de la scène de Giannis Antetokounmpo (26 ans) et/ou Luka Doncic (22 ans) ?

1 – Stephen Curry (Warriors)

Bilan : 15 victoires, 2 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 16 disputés sur 17 possibles.

Stats : 28.4 pts, 5.9 reb, 6.6 pds, 1.7 int, 0.6 ctr et 3.3 pdb en 34 min.

Pourcentages : 46% aux tirs, 41% à 3-points et 96% aux lancers.

2 – Kevin Durant (Nets)

Bilan : 13 victoires, 5 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 17 disputés sur 18 possibles.

Stats : 28.5 pts, 7.8 reb, 5.1 pds, 0.5 int, 0.6 ctr et 2.9 pdb en 35 min.

Pourcentages : 56% aux tirs, 42% à 3-points et 86% aux lancers.

3 – DeMar DeRozan (Bulls)

Bilan : 12 victoires, 6 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 18 disputés sur 18 possibles.

Stats : 26.3 pts, 5.2 reb, 4.1 pds, 0.9 int, 0.4 ctr et 2.2 pdb en 35 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 36% à 3-points et 89% aux lancers.

4 – Paul George (Clippers)

Bilan : 10 victoires, 7 défaites – 4e à l’Ouest.

Matchs : 17 disputés sur 17 possibles.

Stats : 26.4 pts, 7.7 reb, 5.2 pds, 1.9 int, 0.4 ctr et 4.1 pdb en 35 min.

Pourcentages : 44% aux tirs, 35% à 3-points et 90% aux lancers.

5 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 9 victoires, 8 défaites – 8e à l’Ouest.

Matchs : 14 disputés sur 17 possibles.

Stats : 26.4 pts, 13.6 reb, 6.4 pds, 1.2 int, 0.9 ctr et 3.2 pdb en 32 min.

Pourcentages : 59% aux tirs, 41% à 3-points et 75% aux lancers.

Mentions : Jimmy Butler (Heat), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Chris Paul (Suns), Luka Doncic (Mavericks), Anthony Davis (Lakers), Zach LaVine (Bulls), Ja Morant (Grizzlies), Devin Booker (Suns), LaMelo Ball (Hornets)…