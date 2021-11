La course au MVP | Les mains en or de l’inoxydable Chris Paul

Depuis plusieurs années, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player ». Et pour cette troisième édition de notre course au MVP 2022, il nous était impossible de ne pas évoquer l’excellente forme actuelle des Suns qui, dans l’ombre des Warriors, des Nets ou des Bulls, engrangent les victoires (neuf d’affilée, à ce jour), après leur première semaine de compétition ratée (une victoire, trois défaites).

Sans faire de bruit, les finalistes NBA en titre sont ainsi solidement installés à la 2e place de la conférence Ouest, dans le sillage d’un Chris Paul en mode chef d’orchestre : 14.7 points, 4.2 rebonds, 10.2 passes et 2.6 interceptions par match, en 32 minutes.

Comme à son habitude, celui-ci ne force que très peu de choses en attaque (2.4 pertes de balle, 49% aux tirs, 38% à 3-points et 85% aux lancers). Comme à son habitude, il est le garant de l’équilibre offensif et défensif de son équipe. Et comme à son habitude, il truste le Top 3 des meilleurs passeurs et intercepteurs de la ligue.

Au point d’être, aujourd’hui, le leader à la moyenne de passes et à la moyenne d’interceptions ! Si « CP3 » continue sur cette lancée d’ici à avril prochain, ce ne sera que la huitième fois de l’histoire NBA qu’un joueur termine meilleur passeur ET intercepteur au cours de la même saison.

Une prouesse réalisée par le passé par Don Buse (1976/77), Micheal Ray Richardson (1979/80), John Stockton (1988/89, 1991/92) et… Chris Paul (2007/08, 2008/09, 2013/14).

Un modèle de longévité

Spécialiste de la distribution de caviars et du vol de ballons, comme le prouve sa présence dans le Top 5 des passeurs (3e) et intercepteurs (5e) les plus prolifiques de tous les temps, le meneur des Suns pourrait également décrocher un 5e titre de meilleur passeur de la ligue, à plus de 36 ans, après ceux de 2007/08, 2008/09, 2013/14 et 2014/15. Soit autant que Jason Kidd et Steve Nash, mais toujours moins que John Stockton (9), Bob Cousy (8) et Oscar Robertson (6).

À noter qu’un seul joueur est parvenu à se hisser en tête de ce classement à un âge plus avancé que le « Point God » et il s’agit de Steve Nash, qui était âgé de 37 ans en 2010/11 et qui ne pourra donc pas être détrôné cette année. LeBron James avait, quant à lui, 35 ans en 2019/20. Eux aussi modèles de longévité, John Stockton et Jason Kidd n’ont, de leur côté, jamais dominé cette catégorie statistique après leurs, respectivement, 34 et 31 ans.

En revanche, s’il réussit à terminer meilleur intercepteur de NBA en fin de saison, Chris Paul deviendra le plus vieux joueur à trôner au sommet de ce classement, loin devant les 31 ans de Jimmy Butler, en 2020/21. En plus d’ajouter un 7e titre à son palmarès dans ce domaine, (très) loin devant les 3 de Micheal Ray Richardson, Alvin Robertson, Michael Jordan et Allen Iverson.

Une candidature trop juste statistiquement ?

Malgré le poids des années, « CP3 » ne semble ainsi pas accuser le coup. Mieux : il se bonifierait presque avec l’âge. De là à l’imaginer être sacré MVP pour la première fois de sa carrière dans quelques mois ? Rien n’est moins sûr.

D’une part, compte tenu de sa faible moyenne de points (seuls Bill Russell, en 1965, et Wes Unseld Jr, en 1969, ont été élus MVP en tournant à moins de 14.7 points par match, avec leurs 14.1 et 13.8 points de moyenne respectifs). D’autre part, compte tenu de la concurrence de Stephen Curry et Kevin Durant, pour le moment très bien partis dans cette course.

Et ce n’est pas le fait d’être meilleur passeur et/ou intercepteur de la ligue qui risque de jouer nécessairement en faveur de Chris Paul car, dans l’histoire, il n’y a eu que six MVP récompensés l’année de leur titre de meilleur passeur (Bob Cousy en 1957, Oscar Robertson en 1964, Wilt Chamberlain en 1968, Magic Johnson en 1987, Steve Nash en 2005 puis 2006) et trois MVP récompensés l’année de leur titre de meilleur intercepteur (Michael Jordan en 1988, Allen Iverson en 2001, Stephen Curry en 2016).

Pour autant, en dépit de la présence à ses côtés de Devin Booker, le futur meneur Hall of Famer paraît clairement armé pour faire partie du Top 5 du vote pour le trophée de MVP 2022. Ce serait d’ailleurs la 6e fois qu’il y apparaîtrait dans sa carrière, après 2008 (2e), 2009 (5e), 2012 (3e), 2013 (4e) et 2021 (5e).

1 – Kevin Durant (Nets)

Bilan : 10 victoires, 4 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 14 disputés sur 14 possibles.

Stats : 29.6 pts, 8.4 reb, 5.1 pds, 0.6 int, 0.6 ctr et 3.2 pdb en 35 min.

Pourcentages : 59% aux tirs, 42% à 3-points et 84% aux lancers.

2 – Stephen Curry (Warriors)

Bilan : 11 victoires, 2 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 13 disputés sur 13 possibles.

Stats : 28.1 pts, 6.2 reb, 6.7 pds, 1.7 int, 0.7 ctr et 3.3 pdb en 34 min.

Pourcentages : 44% aux tirs, 39% à 3-points et 96% aux lancers.

3 – DeMar DeRozan (Bulls)

Bilan : 10 victoires, 4 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 14 disputés sur 14 possibles.

Stats : 26.9 pts, 5.4 reb, 4.1 pds, 0.9 int, 0.4 ctr et 1.9 pdb en 35 min.

Pourcentages : 51% aux tirs, 37% à 3-points et 87% aux lancers.

4 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 9 victoires, 5 défaites – 4e à l’Ouest.

Matchs : 13 disputés sur 14 possibles.

Stats : 26.1 pts, 13.8 reb, 6.3 pds, 1.3 int, 0.9 ctr et 3.4 pdb en 32 min.

Pourcentages : 59% aux tirs, 39% à 3-points et 74% aux lancers.

5 – Paul George (Clippers)

Bilan : 8 victoires, 5 défaites – 6e à l’Ouest.

Matchs : 13 disputés sur 13 possibles.

Stats : 26.5 pts, 8.2 reb, 5.2 pds, 2.2 int, 0.5 ctr et 4.3 pdb en 35 min.

Pourcentages : 45% aux tirs, 36% à 3-points et 89% aux lancers.

Mentions : Luka Doncic (Mavericks), Chris Paul (Suns), Anthony Davis (Lakers), Ja Morant (Grizzlies)…