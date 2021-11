La course au MVP | DeMar DeRozan et Zach LaVine, un duo de feu

Depuis plusieurs années, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) ». Pour ce deuxième opus, à la lumière des performances du tandem Zach LaVine – DeMar DeRozan chez les Bulls, nous avons décidé d’évoquer les duos les plus prolifiques de l’histoire au scoring.

Respectivement 5e et 6e meilleurs marqueurs de la ligue, avec 53.1 points de moyenne en cumulé, DeMar DeRozan (26.9) et Zach LaVine (26.2) réalisent ainsi un démarrage canon cette saison. Certains observateurs doutaient pourtant de leur compatibilité il y a encore un mois mais, jusqu’à présent, les deux All-Stars leur donnent tort. À tel point qu’ils sont carrément bien partis pour devenir la première paire de coéquipiers de Chicago à tourner à minimum 25 points par match, sur une campagne.

Mieux : s’ils continuent sur leur lancée, DeMar DeRozan et Zach LaVine sont susceptibles de devenir les premiers coéquipiers de NBA depuis Kevin Durant et Russell Westbrook, en 2011/12 (Thunder), à terminer chacun dans le Top 5 des meilleurs scoreurs de la ligue. Une prouesse que seuls les duos Kobe Bryant – Shaquille O’Neal (avec les Lakers, en 2000/01 et 2002/03), Allen Iverson – Carmelo Anthony (avec les Nuggets, en 2007/08) et Dwyane Wade – LeBron James (avec le Heat, en 2010/11) ont également réussi, depuis le début du XXIe siècle.

Mais les prestations individuelles de DeMar DeRozan et Zach LaVine permettent surtout aux Bulls de rêver, d’une part, d’un retour en playoffs pour la première fois depuis 2017 et, d’autre part, d’un potentiel avantage du terrain au premier tour des playoffs. À condition, évidemment, que la belle entame de la franchise de l’Illinois ne soit pas sans lendemain et que cette dernière résiste au réveil de certains cadors de l’Est, comme Brooklyn et Milwaukee, voire New York, Boston et Atlanta. Car il reste encore beaucoup de temps d’ici le mois d’avril prochain.

Du jamais vu chez les Bulls

Tout ce temps pourrait néanmoins permettre au tandem Zach LaVine – DeMar DeRozan de renforcer sa position parmi les duos les plus prolifiques de l’histoire au scoring. Une condition probablement sine qua non pour que Chicago se maintienne dans le Top 6 de sa conférence et se qualifie, ainsi, directement pour les playoffs, sans passer par ce fameux « play-in » de tous les dangers.

Pour l’heure, les 53.1 points inscrits en cumulé par la paire LaVine/DeRozan restent en tout cas (très) loin des 72.3 points marqués par la paire des Warriors (de Philadelphie) Wilt Chamberlain (50.4) – Paul Arizin (21.9), en 1961/62. Un total record pour deux coéquipiers NBA, même 60 ans plus tard.

En revanche, DeMar DeRozan (26.9) et Zach LaVine (26.2) font pour le moment mieux que le record historique des Bulls, établi par Michael Jordan (32.6) et Scottie Pippen (18.6) en 1992/93, avec 51.2 points inscrits ensemble, donc. À noter que le tandem Jordan/Pippen a également dépassé les 50 points de moyenne en 1991/92 (51.1) et en 1989/90 (50.1), tandis que « His Airness » y était aussi parvenu en 1984/85 (51.1), avec Orlando Woolridge cette fois-ci.

Historiques duos Arizin/Chamberlain et West/Baylor

Dans le reste de la ligue, après les 72.3 points des intouchables Wilt Chamberlain et Paul Arizin en 1961/62, on retrouve les 69.1 points cumulés la même année par le duo des Lakers, Jerry West (30.8) – Elgin Baylor (38.3). Ensuite, un peu plus loin derrière, c’est cette fameuse paire Arizin/Chamberlain, avec ses 61.6 points combinés, toujours avec les Warriors, en 1960/61, qui complète le podium.

Soit 0.1 unité de plus que les 61.5 points inscrits par le tandem des Rockets Russell Westbrook (27.2) – James Harden (34.3), en 2019/20. Ce total de 61.5 points marqués est d’ailleurs le plus élevé depuis la fusion ABA/NBA de 1976. Et pour compléter cet historique Top 5, c’est encore le duo des Lakers West/Baylor qui est présent, avec ses 61.1 points de moyenne en 1962/63.

Bon à savoir : avant d’être détrônés par James Harden et Russell Westbrook il y a deux ans, ce sont Kobe Bryant et Shaquille O’Neal, également présents dans le Top 10 all-time, qui formaient la paire de coéquipiers la plus prolifique post-fusion ABA/NBA, avec leurs 57.2 points inscrits en 2002/03.

À noter, pour finir, que deux autres joueurs particulièrement en vue depuis le début de saison 2021/22, à savoir Kevin Durant et Stephen Curry, ont établi ensemble, chez les Warriors, en 2018/19, le troisième plus gros total de points marqués par des coéquipiers sur les quinze dernières années : 53.3. Derrière les 61.5 points du tandem Westbrook/Harden en 2019/20, donc, et derrière les 53.5 points du tandem des Wizards Russell Westbrook (22.2) – Bradley Beal (31.3), en 2020/21.

Paires de coéquipiers les plus prolifiques au scoring, sur une saison

1. Paul Arizin (21.9) – Wilt Chamberlain (50.4) : 72.3 (Warriors – 1961/62)

2. Jerry West (30.8) – Elgin Baylor (38.3) : 69.1 (Lakers – 1961/62)

3. Paul Arizin (23.2) – Wilt Chamberlain (38.4) : 61.6 (Warriors – 1960/61)

4. Russell Westbrook (27.2) – James Harden (34.3) : 61.5 (Rockets – 2019/20)

5. Jerry West (27.1) – Elgin Baylor (34.0) : 61.1 (Lakers – 1962/63)

6. Tom Meschery (16.0) – Wilt Chamberlain (44.8) : 60.8 (Warriors – 1962/63)

7. Paul Arizin (22.3) – Wilt Chamberlain (37.6) : 59.9 (Warriors – 1959/60)

8. Jerry West (31.0) – Elgin Baylor (27.1) : 58.1 (Lakers – 1964/65)

9. Kobe Bryant (30.0) – Shaquille O’Neal (27.5) : 57.5 (Lakers – 2002/03)

10. Kobe Bryant (28.5) – Shaquille O’Neal (28.7) : 57.2 (Lakers – 2000/01)

1 – Stephen Curry (Warriors)

Bilan : 9 victoires, 1 défaite – 1er à l’Ouest.

Matchs : 10 disputés sur 10 possibles.

Stats : 27.6 pts, 6.6 reb, 6.6 pds, 1.6 int, 0.7 ctr et 3.2 pdb en 34 min.

Pourcentages : 43% aux tirs, 39% à 3-points et 98% aux lancers.

2 – Jimmy Butler (Heat)

Bilan : 7 victoires, 3 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 10 disputés sur 10 possibles.

Stats : 25.3 pts, 6.0 reb, 5.5 pds, 2.1 int, 0.4 ctr et 2.1 pdb en 35 min.

Pourcentages : 53% aux tirs, 31% à 3-points et 84% aux lancers.

3 – Kevin Durant (Nets)

Bilan : 7 victoires, 4 défaites – 6e à l’Est.

Matchs : 11 disputés sur 11 possibles.

Stats : 29.5 pts, 8.7 reb, 5.3 pds, 0.6 int, 0.7 ctr et 3.3 pdb en 35 min.

Pourcentages : 57% aux tirs, 38% à 3-points et 83% aux lancers.

4 – DeMar DeRozan (Bulls)

Bilan : 7 victoires, 3 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 10 disputés sur 10 possibles.

Stats : 26.9 pts, 5.7 reb, 3.6 pds, 1.0 int, 0.4 ctr et 1.7 pdb en 35 min.

Pourcentages : 50% aux tirs, 39% à 3-points et 86% aux lancers.

5 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 6 victoires, 4 défaites – 6e à l’Ouest.

Matchs : 10 disputés sur 10 possibles.

Stats : 25.4 pts, 13.6 reb, 5.7 pds, 1.6 int, 1.0 ctr et 3.6 pdb en 32 min.

Pourcentages : 61% aux tirs, 40% à 3-points et 79% aux lancers.

Mentions : Ja Morant (Grizzlies), Luka Doncic (Mavericks), Paul George (Clippers), Zach LaVine (Bulls), Rudy Gobert (Jazz), Bradley Beal (Wizards)…