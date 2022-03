La course au MVP | Jamais deux sans trois pour Giannis Antetokounmpo ?

Alors que tous les regards sont focalisés sur le sprint final entre Joel Embiid et Nikola Jokic, adversaires la nuit dernière, un troisième larron pourrait bien les coiffer au poteau. Il s’agit de Giannis Antetokounmpo, champion NBA et MVP des Finals en titre. Sans faire de bruit, l’intérieur vedette de Milwaukee réussit une saison digne de celles qui lui avaient permis d’être MVP en 2019 et 2020. Certes, Milwaukee ne domine pas la saison régulière, mais les champions NBA 2021 sont encore en lice pour la première place de leur conférence, et depuis cette nuit, ils sont même 2e, juste derrière le Heat. Avec sept victoires en huit matches, c’est l’équipe en forme du moment à l’Est, et elle vient de dominer le Heat, les Suns, les Bulls ou encore le Jazz.

Sur le plan individuel, Giannis Antetokounmpo est à la lutte avec LeBron James et Joel Embiid pour le trophée de meilleur marqueur de la NBA. Il tourne à 29.7 points de moyenne, et c’est tout simplement sa meilleure moyenne de points en carrière. La semaine dernière, il a carrément cumulé 82 points en 24 heures lors d’un back-to-back face au Thunder et aux Lakers.

Avec 11.5 prises, il est le 5e meilleur rebondeur de la NBA, et son PER (Player Efficiency Rating) est le plus élevé de sa carrière : 32.67. Il se retrouve à trois centièmes de Nikola Jokic qu’on pensait intouchable avec ses 32.70. Si l’un des deux est élu MVP, il établirait un nouveau record puisque jamais un joueur n’a terminé la saison avec un PER supérieur à 32.

Récupérer son trophée après un doublé, c’est déjà arrivé

Comme on l’avait expliqué en cours de saison, le PER est un indicateur très fiable puisque 11 des 13 derniers MVP ont terminé n°1 au classement du PER ! Si l’on se fie donc à cette « évaluation », c’est Giannis qui est le challenger numéro 1 pour détrôner Nikola Jokic, et donc récupérer son bien. Mais Joel Embiid, qui a les faveurs des pronostics, affiche aussi une beau PER : 31.5. Derrière ce trio, on trouve LeBron James, et il est très, très loin : 26.8.

Dans l’histoire, ils sont très rares, ceux qui ont récupéré leur couronne après avoir réalisé un doublé. Le plus récent, c’est LeBron James. Vainqueur du trophée en 2009 et 2010, il avait attendu 2012 pour récupérer son bien. Entre temps, il avait rejoint le Heat, et Derrick Rose était devenu le plus jeune MVP de l’histoire. Avant LeBron, seul Kareem-Abdul Jabbar s’était retrouvé dans la même situation, et c’était avec… Milwaukee.

En revanche, Steve Nash, Tim Duncan ou récemment Stephen Curry ont réalisé le doublé, mais n’ont jamais réussi à récupérer leur couronne par la suite. Quant à Michael Jordan et Magic Johnson, ils ont une belle collection de trophées de MVP, mais aucun des deux n’avait commencé par en gagner deux d’affilée. Entre 1987 et 1992, les deux se partagent les six trophées de MVP, mais ils avaient commencé leur moisson par un seul titre individuel. Enfin, rappelons que depuis Larry Bird en 1986, aucun joueur n’a remporté le trophée trois années de suite.

LE TOP 5 AU 15 MARS 2022

1 – Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 41 victoires, 26 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 55 disputés sur 67 possibles.

Stats : 29.9 pts, 11.3 reb, 4.3 pds, 1.1 int, 1.5 ctr et 3 pdb en 33 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 37% à 3-pts et 82% aux lancers.

2 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 41 victoires, 28 défaites – 6e à l’Ouest.

Matchs : 62 disputés sur 69 possibles.

Stats : 26 pts, 13.8 reb, 8.1 pds, 1.4 int, 0.8 ctr et 3.8 pdb en 33 min.

Pourcentages : 57% aux tirs, 35% à 3-pts et 80% aux lancers.

3 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 43 victoires, 26 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 58 disputés sur 69 possibles.

Stats : 29.7 pts, 11.5 reb, 5.9 pds, 1.1 int, 1.4 ctr et 3.2 pdb en 33 min.

Pourcentages : 55% aux tirs, 30% à 3-pts et 72% aux lancers.

4 – DeMar DeRozan (Bulls)

Bilan : 41 victoires, 27 défaites – 4e à l’Est.

Matchs : 64 disputés sur 68 possibles.

Stats : 28.0 pts, 5.4 reb, 5.1 pds, 0.9 int, 0.3 ctr et 2.4 pdb en 36 min.

Pourcentages : 50% aux tirs, 35% à 3-pts et 87% aux lancers.

5 – Ja Morant (Grizzlies)

Bilan : 47 victoires, 22 défaites – 2e à l’Ouest.

Matchs : 55 disputés sur 69 possibles.

Stats : 27.5 pts, 5.8 reb, 6.7 pds, 1.2 int, 0.4 ctr et 3.4 pdb en 33 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 34% à 3-pts et 76% aux lancers.

Mentions : Luka Doncic (Mavericks), Stephen Curry (Warriors), Chris Paul (Suns), Devin Booker (Suns)…

LEXIQUE

Player Efficiency Rating (PER) : formule mathématique qui prend en compte les statistiques dites « positives » (points, rebonds, passes, interceptions, contres, etc.) et les statistiques dites « négatives » (pertes de balle, tirs manqués, lancers manqués…). Sauf qu’elle les ajuste en fonction du temps de jeu et du rythme des matchs. L’objectif final étant d’établir le rendement réel d’un joueur, quand il se trouve sur le parquet.