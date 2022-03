La course au MVP | La relève enfin parée au décollage ?

Depuis maintenant dix ans, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) ». Cette année encore, et sauf catastrophe, un habitué des distinctions individuelles devrait de nouveau l’emporter, parmi Nikola Jokic, Joel Embiid ou Giannis Antetokounmpo.

Derrière, d’autres visages familiers se sont (plus ou moins) longtemps mêlés à cette course au MVP 2022, comme Stephen Curry, Kevin Durant, Chris Paul ou DeMar DeRozan. Mais depuis trois mois, et même plus depuis le All-Star Weekend, ce sont surtout des jeunes aux dents longues, plus ou moins expérimentés, qui font parler d’eux.

Preuve que la relève est enfin prête à jouer les yeux dans les yeux, si ce n’est mieux, avec les patrons déjà en place ?

2023, c’est déjà demain

Et quoi de mieux que les récentes prestations de Jayson Tatum et Karl-Anthony Towns, pour symboliser cette impression ? Appelés depuis plusieurs saisons à devenir des prétendants au titre de MVP, l’ailier des Celtics et le pivot des Wolves rayonnent individuellement et surtout collectivement, depuis début mars. En témoignent, notamment, leurs deux trophées de « Player of the week », remportés ce mois-ci.

Sur une très belle dynamique, au sein d’un effectif jeune et en attendant de voir leurs prouesses en playoffs (s’ils s’y qualifient tous les deux), Jayson Tatum et Karl-Anthony Towns se positionnent déjà comme de sérieux candidats pour l’avenir. Idem pour Luka Doncic, l’un de ceux qui banalisent l’exceptionnel, soir après soir.

Avec « ses » Mavericks, le Slovène continue effectivement d’afficher des statistiques folles (près de 28 points, 9 rebonds et 9 passes de moyenne…), pesant sur le jeu même lorsqu’il est dans un mauvais soir. À peine âgé de 23 ans, il a déjà terminé deux fois dans le Top 6 d’un scrutin et seul un bilan collectif de choix l’empêche pour le moment d’ajouter son nom au palmarès de la statuette Maurice Podoloff. Il lui faudra également veiller à ne pas démarrer ses saisons trop en douceur, car la régularité dans les performances est particulièrement scrutée par les votants.

Autre phénomène qui risque de faire parler de lui pendant un paquet d’années : Ja Morant. Moins en vue depuis deux semaines, le meneur de 22 ans a pourtant changé de dimension en 2021/22, au point d’être élu All-Star. Véritable machine à highlights, il est parvenu à mettre un petit marché comme Memphis sur la carte, à coup de sorties médiatiques pleines de culot et de cartons offensifs mémorables.

S’il paraît trop juste pour 2022, alors que son équipe a toujours su fonctionner correctement sans lui, le leader des Grizzlies a clairement le profil pour s’immiscer sérieusement dans la course au MVP, dès l’an prochain et lors de nombreuses autres campagnes à venir. À condition, évidemment, qu’il ne s’arrête pas de progresser, qu’il travaille sur ses faiblesses et que son corps l’épargne un peu plus qu’actuellement.

De son côté, Devin Booker démontre depuis un mois qu’il a les épaules suffisamment solides pour assumer un rôle de leader, même sans Chris Paul. Blessé, le meneur de bientôt 37 ans a dû laisser les clés des Suns à son jeune coéquipier et celui-ci excelle en tant que principal dépositaire du jeu de Phoenix. Reste à savoir s’il pourra tenir la cadence sur toute une saison, et mettre dans l’ombre un joueur comme « CP3 ». D’autant qu’il pourra difficilement faire mieux qu’en 2021/22, en termes de résultats collectifs.

La NBA est entre de bonnes mains

Outre Jayson Tatum, Karl-Anthony Towns, Luka Doncic, Ja Morant et Devin Booker, d’autres jeunes bourrés de talent pourraient à plus ou moins court terme se mêler à la discussion pour le trophée de MVP.

On pense notamment à Trae Young, auteur d’excellents playoffs 2021 mais plus décevant avec les Hawks en 2022. Toujours à la mène, Darius Garland (Cavaliers), LaMelo Ball (Hornets) et Dejounte Murray (Spurs) pourraient aussi bénéficier de leur statut de All-Star pour tirer leur épingle du jeu. À moins que ce ne soit plutôt Shai Gilgeous-Alexander qui se distingue, une fois entouré convenablement au Thunder pour sortir des tréfonds de l’Ouest.

Pourquoi ne pas imaginer également un Donovan Mitchell franchir un cap avec le Jazz, qui dispose d’une base beaucoup plus expérimentée et solide sur le plan collectif que Cleveland, Atlanta, Charlotte ou San Antonio ?

Quoi qu’il en soit, en attendant qu’un renouveau s’opère pour de bon au sommet de la hiérarchie NBA, c’est une fois de plus un trio (pas nécessairement vieux) composé de Joel Embiid, Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo qui domine notre course au MVP, à trois semaines de la fin de la saison régulière…

1 – Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 44 victoires, 27 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 58 disputés sur 71 possibles.

Stats : 29.8 pts, 11.3 reb, 4.3 pds, 1.1 int, 1.4 ctr et 3.0 pdb en 33 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 36% à 3-pts et 82% aux lancers.

2 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 42 victoires, 30 défaites – 6e à l’Ouest.

Matchs : 65 disputés sur 72 possibles.

Stats : 26.1 pts, 13.6 reb, 8.0 pds, 1.4 int, 0.8 ctr et 3.7 pdb en 33 min.

Pourcentages : 57% aux tirs, 35% à 3-pts et 81% aux lancers.

3 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 44 victoires, 27 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 59 disputés sur 71 possibles.

Stats : 29.8 pts, 11.5 reb, 5.8 pds, 1.1 int, 1.4 ctr et 3.2 pdb en 33 min.

Pourcentages : 55% aux tirs, 30% à 3-pts et 72% aux lancers.

4 – DeMar DeRozan (Bulls)

Bilan : 42 victoires, 29 défaites – 5e à l’Est.

Matchs : 67 disputés sur 71 possibles.

Stats : 27.7 pts, 5.3 reb, 5.1 pds, 0.9 int, 0.3 ctr et 2.4 pdb en 36 min.

Pourcentages : 51% aux tirs, 35% à 3-pts et 87% aux lancers.

5 – Ja Morant (Grizzlies)

Bilan : 49 victoires, 23 défaites – 2e à l’Ouest.

Matchs : 55 disputés sur 69 possibles.

Stats : 27.6 pts, 5.7 reb, 6.7 pds, 1.2 int, 0.4 ctr et 3.4 pdb en 33 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 34% à 3-pts et 76% aux lancers.

Mentions : Luka Doncic (Mavericks), Devin Booker (Suns), Jayson Tatum (Celtics), Kevin Durant (Nets), Karl-Anthony Towns (Wolves)…