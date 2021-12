La course au MVP | DeMar DeRozan, le spécialiste des fins de rencontre

Depuis dix ans, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player ». Une course au MVP dans laquelle s’est installé durablement DeMar DeRozan. Elu meilleur joueur de la semaine, DeRozan a hélas rejoint cette nuit la longue liste des joueurs actuellement à l’isolement. Un coup d’arrêt alors que l’arrière-ailier des Bulls réalise sans doute le meilleur début de saison de sa carrière. A 32 ans passés !

Complet avec ses 5 rebonds et 4 passes de moyenne, l’ancien joueur des Raptors et des Bulls a confirmé cette semaine face aux Knicks qu’il était le spécialiste des fins de match, plantant 18 de ses 34 points dans le dernier quart-temps face aux Knicks. Depuis le début de saison, DeRozan a ainsi inscrit 177 points dans les 4e quart-temps et personne ne fait mieux en NBA, que ce soit au total ou en moyenne. A chaque rencontre, DeRozan inscrit, ainsi, en moyenne 7.7 points dans le quatrième quart-temps, et en regardant de plus près ses stats, on s’aperçoit qu’il n’est pas forcément celui qui joue le plus dans le dernier quart-temps.

Cette saison, DeRozan joue ainsi environ neuf minutes dans les quatrièmes quart-temps, et c’est moins, par exemple, que LeBron James, Chris Paul, Tyler Herro ou encore Jayson Tatum. Le point fort de la recrue des Bulls, c’est son efficacité. Dans les 4e quart-temps, ses pourcentages sont impressionnants : 53% aux tirs, 46% à 3-points et 90% aux lancers-francs. Le tout pour un +/- de +3.

Juste derrière lui au classement des meilleurs marqueurs dans le dernier quart-temps, LeBron James n’est pas aussi efficace avec 7.6 pts à 43% aux tirs et 32% à 3-points, mais aussi un +/- de seulement +0.6. Même chose pour Giannis Antetokounmpo qui complète le podium avec 7.4 points à 55% aux tirs mais 31% à 3-points et 72% aux lancers-francs avec un +/- de +0.9.

Le seul qui parvient à aligner des chiffres semblables à ceux de DeRozan, c’est… Zach LaVine, et on avait déjà vanté la qualité de leur tandem, l’un des plus efficaces et des plus prolifiques de la NBA. Cette année, le dunkeur de Chicago apporte 6.7 points dans le 4e quart-temps à 50% aux tirs, 39% à 3-points et 87% aux lancers-francs.

L’année de son titre de MVP, Russell Westbrook était à 10 points de moyenne dans le 4e quart-temps

On a évidemment regardé les stats des années précédentes, proposées par la NBA depuis 1996, et la saison passée, DeRozan n’apparaissait qu’en 29e position avec environ 5 points de moyenne dans le dernier quart-temps. Tout en haut, des habitués du 4e quart-temps avec Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo, James Harden ou encore Damian Lillard et déjà Zach LaVine.

Avec 7.7 points de moyenne par quatrième quart-temps, DeRozan affiche une meilleure moyenne que Jayson Tatum (7.5 points) la saison passée, mais il reste loin des spécialistes du genre dans l’histoire. Ainsi en 2017, Russell Westbrook, sans Kevin Durant, tournait à 10 points de moyenne dans le dernier quart-temps, en jouant moins de huit minutes. Toujours en 2017, Isaiah Thomas était à 9.8 pts par match dans le 4e quart-temps. En 2006, le regrettait Kobe Bryant tournait à 9.5 points en moyenne, et son rendement était supérieur à un point par minute.

Et Michael Jordan ?

Ce qu’on remarque en observant les meilleurs marqueurs des 4e quart-temps depuis 25 ans, c’est la présence de Lou Williams. Pourtant 6e homme, l’actuel « joker » des Hawks apparait à trois reprises dans le Top 30, et avec deux équipes différentes. Et Michael Jordan dans tout ça ? Comme la NBA ne prend en compte les stats que depuis 1996/97, « Son Altesse » apparaît d’abord pour ses deux derniers titres avec les Bulls, et il est le leader de la NBA en 1997 et 1998. En 2002, avec les Wizards, il est 12e de toute la NBA. En 2003, à 40 ans, il est 26e avec environ cinq points de moyenne inscrits dans les 4e quart-temps.

Enfin, un mot sur les lancers-francs. Après la défaite des Knicks et le carton de DeRozan, Tom Thibodeau avait expliqué que le joueur des Bulls était malin pour aller chercher des lancers, piégeant ses joueurs par ses feintes, mais aussi plus ou moins les arbitres par sa recherche de la faute. Dans les faits, DeRozan n’apparaît qu’en 4e position des joueurs qui shootent le plus de lancers dans le dernier quart-temps avec 2.3 tentatives. Devant lui Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid. Zach LaVine est 6e…

1 – Stephen Curry (Warriors)

Bilan : 20 victoires, 4 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 23 disputés sur 24 possibles.

Stats : 27.7 pts, 5.6 reb, 6.5 pds, 1.8 int, 0.5 ctr et 3.1 pdb en 34 min.

Pourcentages : 44% aux tirs, 42% à 3-points et 93% aux lancers.

2 – Kevin Durant (Nets)

Bilan : 16 victoires, 7 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 22 disputés sur 23 possibles.

Stats : 28.6 pts, 7.7 reb, 5.5 pds, 0.6 int, 0.7 ctr et 3 pdb en 36 min.

Pourcentages : 53% aux tirs, 38% à 3-points et 87% aux lancers.

3 – DeMar DeRozan (Bulls)

Bilan : 17 victoires, 8 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 24 disputés sur 25 possibles.

Stats : 26.4 pts, 5.3 reb, 4.1 pds, 0.9 int, 0.4 ctr et 2.0 pdb en 35 min.

Pourcentages : 50% aux tirs, 33% à 3-points et 89% aux lancers.

4 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 16 victoires, 9 défaites – 3e à l’Est

Matchs : 22 disputés sur 25 possibles.

Stats : 27.6 pts, 11.8 reb, 5.8 pds, 1 int, 1.7 ctr et 3.2 pdb en 32 min.

Pourcentages : 53% aux tirs, 30% à 3-points et 68% aux lancers.

5 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 11 victoires, 12 défaites – 8e à l’Ouest.

Matchs : 18 disputés sur 23 possibles.

Stats : 25.6 pts, 13.5 reb, 6.8 pds, 1.2 int, 0.7 ctr et 3.2 pdb en 33 min.

Pourcentages : 58% aux tirs, 38% à 3-points et 75% aux lancers.

Mentions : Chris Paul et Devin Booker (Suns), Paul George (Clippers), Luka Doncic (Mavs), Trae Young (Hawks)…