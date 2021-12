Le MVP de la nuit | DeMar DeRozan garde toujours le meilleur pour la fin

Aucun joueur ne marque plus de points que lui dans le dernier quart-temps. Avec 165 points inscrits cette saison dans le 4e quart-temps, DeMar DeRozan est le spécialiste des fins de match, et il l’a encore prouvé cette nuit en plantant 18 de ses 34 points dans le dernier quart-temps face aux Knicks. Un total indispensable pour repousser une équipe new-yorkaise tout proche du hold-up après avoir remonté un déficit de 21 points.

Mieux, DeMar DeRozan inscrit les six derniers points du match pour assurer la victoire des Bulls (119-115) et Zach LaVine est admiratif.

« Cela aide énormément notre équipe surtout quand on est fébrile » reconnaît l’arrière à propos de l’efficacité de son alter ego enfin de match. « De toute évidence, il s’est déjà retrouvé dans ce genre de situations et dans ce type de match. Je ne pense pas que beaucoup de choses l’ébranlent. C’est à ce moment-là que vous le laissez prendre le contrôle du match. Il est calme, il va chercher des lancers, il trouve ses spots. Je pense que ça permet à toute l’équipe de reprendre son souffle. Comme si tout allait bien. »

« Il me rappelle Dwyane Wade »

Alors que certains attaquants chouinent sur le nouvel arbitrage, DeMar DeRozan n’en ressent aucun effet. Il shoote même plus de lancers que la saison passée, et comme il est adroit (près de 90%), il fait très mal.

Cette nuit, il termine la rencontre avec un 10 sur 11 aux lancers-francs. Après trois rencontres face aux Knicks, il en est à 24 sur 25 aux lancers-francs.

« Il me rappelle Dwyane Wade par sa technique, et sa capacité à nous faire tomber dans le panneau » juge Tom Thibodeau. « Il faut être très discipliné face à lui, et ses chiffres en carrière en disent long. Et il ne s’agit pas seulement de chiffres, car il y a un impact sur la victoire. C’est fascinant car les tentatives de lancers-francs de tout le monde sont en baisse, mais lui se rend toujours sur la ligne. Il marque de nombreuses façons différentes. Il peut marquer au poste bas. Il peut shooter après un dribble. Il peut faire du catch-and-shoot. Il est polyvalent et son jeu de passes est également négligé. DeMar est un joueur d’élite depuis longtemps ».

C’est pour ça que les Knicks avaient un œil sur lui cet été, mais il a préféré rejoindre les Bulls, et il s’éclate ! « C’est toujours plaisant de venir jouer ici ! On est confronté à des obstacles, et ça fait du bien de s’en sortir » conclut ainsi DeMar DeRozan.