DeMar DeRozan repousse les Knicks dans le « money time »

Match de séries au Madison Square Garden avec des Bulls qui s’imposent 119-115 après avoir gâché une avance de… 21 points ! C’est Nikola Vucevic qui les avait placés dans les meilleures dispositions avec un petit cours particulier à Mitchell Robinson, qui retrouve le banc assez rapidement. LaVine prend le relais, et les Bockers ont déjà la tête dans l’eau. Mais les hommes de Tom Thibodeau serrent un peu mieux la vis en défense, et laissent moins de tirs faciles aux Bulls. L’ancien vainqueur du concours de dunks plante 18 points en première période, et c’est justement l’écart à la fin de la 1ère mi-temps (69-51).

Au retour des vestiaires, les Knicks montrent un tout autre visage, et Evan Fournier puis Immanuel Quickley allument de loin. En deux temps, trois mouvements, le Garden prend feu, et après un 25-10, les fans s’y prennent à y croire de nouveau. Le rythme est très intense, digne d’une rencontre de playoffs. À l’entrée du money time, tout reste encore à faire (102-102). Auteur de 18 points dans le dernier quart-temps, DeRozan prend les choses en main en attaque pour les visiteurs, mais Julius Randle lui répond systématiquement. Alors DeRozan insiste, il inscrit les six derniers points des Bulls pour arracher la victoire (119-115).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Trois petites minutes et puis s’en va. Taj Gibson, malgré son expérience a été dépassé par ses émotions. Après un écran un peu trop forcé sur Alex Caruso, l’ancien de Chicago a hurlé sur l’arbitre, qui lui a mis une technique. Puis il a continué de s’en prendre au corps arbitral. Conséquence : une expulsion du match après 3 minutes de temps de jeu, et direction la douche avant tout le monde !

– Trois marqueurs et puis c’est tout. Les Bulls inscrivent 30 points dans le dernier quart-temps, et ils sont signés de trois joueurs uniquement : Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic.

– Un 25-10 pour se remettre sur les rails ! Après une première mi-temps catastrophique, les hommes de coach Thibodeau ont sorti le bleu de chauffe et montré un tout autre visage, avec une défense de fer et une attaque déchainée. En 6 minutes, les locaux ont collé un 25-10 aux visiteurs, qui ont su rebondir, mais non sans mal.

TOPS/FLOPS

✅ DeMar DeRozan. Tranchant tout le long de la rencontre, DeRozan a pris ses responsabilités dans le money time, et allant chercher le cercle pour provoquer des fautes et mettre les locaux dans le dur. Avec 34 points, 6 rebonds, 3 passes et son côté clutch, il est notre MVP de la rencontre.

✅ Nikola Vucevic. Le pivot Monténégrin le dit souvent: il adore briller au Madison Square Garden. Auteur d’un premier quart temps superbe (13 points, 2 rebonds, 2 passes), Vucevic a aussi planté deux banderilles de loin dans le money time pour aider les siens à se sortir du traquenard de la Grosse Pomme. Après une superbe performance lundi face aux Hornets, « Vooch » continue sur sa lancée.

⛔ Lonzo Ball. Des choix très douteux en attaque, des tirs forcés (3/14 aux tirs, dont 2/10 à trois points), Ball est passé au travers de sa rencontre. Repris de volée par Billy Donovan lors de la seconde période, l’ancien meneur des Pelicans manque de régularité.

✅ ⛔ Julius Randle. Un nouveau gros match de l’intérieur All-Star mais il manque deux lancers et perd un ballon dans la dernière minute. Cela coûte très cher.

LA SUITE

New York (11-11) : Réception des Nuggets samedi à 19h.

Chicago (15-8) : De l’autre côté de l’East River, déplacement au Barclays Center samedi soir.