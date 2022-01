La course au MVP | LeBron James, la 37e rugissante

Depuis maintenant dix ans, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) ». Si, cette semaine, notre course reste dominée par Stephen Curry, devant DeMar DeRozan et Kevin Durant, c’est indéniablement LeBron James qui fait le plus parler de lui depuis plusieurs jours.

Alors qu’il vient tout juste de fêter son 37e anniversaire, l’ailier des Lakers rayonne tout simplement depuis son retour de suspension, fin novembre. En témoignent ses moyennes de 31.0 points, 8.6 rebonds, 6.8 passes, 1.7 interception et 1.3 contre par rencontre, depuis le 24 novembre dernier ! Le tout à 54% aux tirs, 38% à 3-points et 77% aux lancers-francs, sur un temps de jeu moyen de… 38 minutes (et avec 3.2 pertes de balle).

Mais les statistiques de LeBron James sont encore plus impressionnantes depuis la blessure d’Anthony Davis, qui remonte au 19 décembre dernier. Car, à partir de cette date, le « King » a clairement passé la surmultipliée, affichant pas moins de 34.8 points, 10.4 rebonds, 6.0 passes, 1.9 interception et 1.5 contre de moyenne, à 57% aux tirs, 41% à 3-points et 79% aux lancers-francs (avec 2.6 pertes de balle) !

Plus les jours passent, donc, plus le quadruple champion NBA semble presque rajeunir, comme en atteste son niveau de jeu récent et l’impression visuelle qu’il dégage actuellement sur un parquet. Au final, seuls les résultats collectifs des Lakers (19 victoires – 19 défaites) viennent ternir la potentielle candidature au trophée de MVP de celui qui a remporté déjà quatre fois cette fameuse statuette Maurice Podoloff.

Incroyable de longévité

En dehors de ce bilan, qui offre pour le moment une simple 8e place de la conférence Ouest aux « Purple & Gold », LeBron James a le profil-type du MVP. Ce qui dure, finalement, depuis la première de ses 19 saisons dans la ligue. Sauf que réaliser de telles performances à cet âge, et avec autant de saisons dans les jambes, est une prouesse aussi impressionnante qu’inédite.

Jugez-en par vous-mêmes : avec ses 28.5 points de moyenne sur l’exercice 2021/22, qui lui permettraient carrément d’être le deuxième meilleur marqueur de NBA derrière Kevin Durant (29.7), s’il avait disputé au moins 70% des matchs des Lakers, « LBJ » est actuellement en train de (facilement) détrôner Alex English (26.5, en 1988/89) et Kobe Bryant (27.9, en 2011/12), pour ce qui est respectivement des moyennes de points les plus élevées d’un joueur de 35 ans et plus et d’un joueur avec plus de 15 saisons d’ancienneté.

La différence étant qu’Alex English n’avait « que » 35 ans et que Kobe Bryant ne disputait « que » sa 16e saison dans la ligue. Alors que LeBron James a deux ans et trois saisons de plus qu’eux, aujourd’hui. Et qu’il était déjà tout autant performant au même âge et au même niveau d’expérience que le duo English/Bryant.

Moyennes de points les plus élevées, parmi les joueurs de 35+ ans

28.5 – LeBron James (37 ans, en 2021/22)

26.5 – Alex English (35 ans, en 1988/89)

25.5 – Karl Malone (36 ans, en 1999/00)

25.3 – LeBron James (35 ans, en 2019/20)

25.0 – LeBron James (36 ans, en 2020/21)

Moyennes de points les plus élevées, parmi les joueurs de 15+ saisons d’ancienneté

28.5 – LeBron James (19e saison, en 2021/22)

27.9 – Kobe Bryant (16e saison, en 2011/12)

27.5 – LeBron James (15e saison, en 2017/18)

27.4 – LeBron James (16e saison, en 2018/19)

27.3 – Kobe Bryant (17e saison, en 2012/13)

Maintenant, si l’on se concentre exclusivement sur les joueurs les plus performants à 37 ans et plus et avec au moins 19 saisons d’ancienneté, on remarque que LeBron James est, là encore, en train de démontrer l’incroyable longévité dont il fait preuve jusqu’ici. Explosant les records de Kareem Abdul-Jabbar (23.4, en 1985/86) et Kobe Bryant (22.3, en 2014/15), pour ce qui est respectivement des moyennes de points les plus élevées à cet âge et à ce niveau d’expérience.

Moyennes de points les plus élevées, parmi les joueurs de 37+ ans

28.5 – LeBron James (37 ans, en 2021/22)

23.4 – Kareem Abdul-Jabbar (38 ans, en 1985/86)

23.2 – Karl Malone (37 ans, en 2000/01)

22.9 – Michael Jordan (38 ans, en 2001/02)

22.4 – Karl Malone (38 ans, en 2001/02)

Moyennes de points les plus élevées, parmi les joueurs de 19+ saisons d’ancienneté

28.5 – LeBron James (19e saison, en 2021/22)

22.3 – Kobe Bryant (19e saison, en 2014/15)

17.6 – Kobe Bryant (20e saison, en 2015/16)

14.6 – Kareem Abdul-Jabbar (19e saison, en 1987/88)

14.2 – Dirk Nowitzki (19e saison, en 2016/17)

Enfin, pour être tout à fait complet sur les performances de LeBron James, d’un point de vue purement statistique, il est aussi intéressant de constater que le « King » n’avait pas inscrit autant de points par match (28.5) depuis la saison… 2009/10 (29.7). Autrement dit la dernière de son premier passage chez les Cavaliers, quand il n’était âgé que de 25 ans. Le tout avec 20.2 tirs tentés par rencontre, soit son plus gros total dans le domaine depuis l’exercice 2007/08 (21.9).

On remarque également que le « franchise player » des Lakers, contraint de réinventer son jeu au fil des années (et désormais son poste), n’a jamais inscrit (3.0) et tenté (7.9) autant de 3-points que cette saison. En plus de shooter à 37.4% de réussite derrière l’arc, soit son troisième meilleur pourcentage en carrière, derrière les exercices 2012/13 (40.6%) et 2013/14 (37.9%).

Notons aussi que LeBron James, qui ne tente plus que 5.7 lancers-francs par match (son plus petit total en carrière égalé), a clairement retrouvé la mire sur la ligne ces dernières semaines, puisqu’il affiche un solide 77.2% de réussite aux lancers. Autrement dit son deuxième meilleur pourcentage en carrière, après ses 78.0% de l’exercice 2008/09.

Autant dire que l’homme aux 17 sélections au All-Star Game a haussé le ton récemment, après son début de saison mitigé et perturbé par ses pépins physiques. Il n’empêche que, pour l’heure, les « Purple & Gold » (qui pointent à 14 victoires et 12 défaites, lorsque leur ailier phare est en tenue) ne parviennent pas, encore, à décoller au classement.

Mais, s’ils y parviennent, il faudra certainement compter une nouvelle fois sur une présence de LeBron James dans le Top 5 du scrutin pour le trophée de MVP. Il s’agirait, d’ailleurs, de sa 15e apparition dans ce Top 5, soit autant que l’actuel recordman en la matière, Kareem Abdul-Jabbar…

1 – Stephen Curry (Warriors)

Bilan : 29 victoires, 7 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 34 disputés sur 36 possibles.

Stats : 27.2 pts, 5.2 reb, 6.1 pds, 1.5 int, 0.5 ctr et 3.4 pdb en 35 min.

Pourcentages : 43% aux tirs, 39% à 3-points et 92% aux lancers.

2 – DeMar DeRozan (Bulls)

Bilan : 25 victoires, 10 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 32 disputés sur 35 possibles.

Stats : 26.9 pts, 5.0 reb, 4.5 pds, 0.9 int, 0.3 ctr et 2.1 pdb en 35 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 36% à 3-points et 86% aux lancers.

3 – Kevin Durant (Nets)

Bilan : 23 victoires, 12 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 30 disputés sur 35 possibles.

Stats : 29.7 pts, 7.7 reb, 5.7 pds, 0.7 int, 0.9 ctr et 3.2 pdb en 37 min.

Pourcentages : 51% aux tirs, 37% à 3-points et 88% aux lancers.

4 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 25 victoires, 14 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 31 disputés sur 39 possibles.

Stats : 27.9 pts, 11.5 reb, 5.9 pds, 1.1 int, 1.5 ctr et 3.3 pdb en 33 min.

Pourcentages : 54% aux tirs, 27% à 3-points et 69% aux lancers.

5 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 18 victoires, 17 défaites – 5e à l’Ouest.

Matchs : 27 disputés sur 32 possibles.

Stats : 25.7 pts, 14.0 reb, 6.9 pds, 1.4 int, 0.8 ctr et 3.7 pdb en 33 min.

Pourcentages : 56% aux tirs, 35% à 3-points et 77% aux lancers.

Mentions : LeBron James (Lakers), Ja Morant (Grizzlies), Chris Paul et Devin Booker (Suns), Rudy Gobert (Jazz), Joel Embiid (Sixers), Zach LaVine (Bulls)…