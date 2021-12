LeBron James, pivot sur le tard

Surprise à l’entame du Rockets – Lakers. À l’entre-deux, Christian Wood a dû faire face à… LeBron James, qui a d’ailleurs pu récupérer la première possession du match. Pour la première fois de sa carrière, l’ailier de formation a été titularisé au poste de pivot. Un poste sur lequel il a déjà été mobilisé par séquence ces dernières semaines.

Un choix assumé par David Fizdale qui aurait pu s’appuyer sur DeAndre Jordan et Dwight Howard (qui revient certes de quarantaine), les titulaires habituels, pourtant disponibles et présents sur le banc des Lakers.

« Je n’avais jamais joué pivot avant », rappelle le joueur des Lakers, après la rencontre. « J’étais maigrichon et longiligne plus jeune, je n’ai jamais été parmi les plus grands de mes équipes. J’ai toujours joué à l’aile ou je gérais le ballon en quelque sorte. »

Plus de mal en défense

Le bilan à tirer de cette expérience est nuancé. En attaque, le MVP de la soirée, défendu la plupart du temps par le plus petit et moins puissant David Nwaba, s’est régalé en signant un nouveau triple-double (32 points à 11/19 aux tirs, 11 rebonds et 11 passes), lui permettant au passage de franchir le cap des 36 000 points en carrière.

Il a logiquement été un peu plus à la peine en défense, dans les aides ou pour contenir Christian Wood (22 points à 8/12), qui avait démarré sa soirée en plantant deux tirs primés dès les premières minutes. Carmelo Anthony et Stanley Johnson ont également eu l’occasion de défendre sur l’intérieur des Rockets de 2,08 mètres.

L’erreur des Texans a sans doute été de ne pas insister avec Alperen Sengun et lui. Le commentateur local regrettait par exemple que le Turc n’ait pas davantage « roulé » au cercle après ses écrans. Christian Wood, lui, malgré son efficacité, n’a quasiment pas été mobilisé dans l’ultime quart-temps, durant lequel il n’a pas pris le moindre tir.

Pas certain que ce choix fonctionne donc face à des pivots plus lourds comme Karl-Anthony Towns ou Rudy Gobert…

Une évolution du jeu

« Le +/- de LeBron (ndlr : +6 sur l’ensemble du match) sur le poste cinq est vraiment ridicule en ce moment », assure David Fizdale, à qui Frank Vogel avait donné son aval pour tester cette formule. « Avec les joueurs qui sortent du Covid et le reste, j’ai juste pris un pari et je me suis dit : ‘Je pense que c’est le bon soir pour le faire démarrer au poste 5’. »

« J’ai eu cette fierté au cours de ma carrière d’être capable de jouer sur les cinq postes. Ou du moins de bien les connaître. Je connais les règles. Alors ce soir, on m’a demandé de démarrer en cinq, j’ai juste essayé d’être impliqué dans beaucoup d’actions », note l’ancien joueur des Cavs et du Heat.

Également mobilisé à ce poste, alors qu’il est aussi un ailier naturel, Carmelo Anthony (24 points et 9 rebonds) y voit « une évolution du jeu. Des pivots jouent à l’extérieur maintenant. Il faut s’adapter, s’ajuster. Il faut rester affûté parce que sans cela, vous serez mis de côté. »

David Fizdale ne sait pas encore si cette stratégie sera reconduite de façon récurrente. Pas certain que LeBron James, qui en a rigolé lorsque le sujet a été évoqué, rejoignent donc la lignée des grands pivots des Lakers (Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar ou Shaquille O’Neal)…