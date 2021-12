En triple-double, Russell Westbrook et LeBron James écartent Houston

Après cinq défaites consécutives, leur pire série cette saison, les Lakers repartent de l’avant en s’imposant non sans difficulté sur le parquet des Rockets, qui connaissent à leur tour une cinquième défaite de suite.

Les rotations à huit joueurs de part et d’autre n’ont pas empêché les deux équipes de s’adonner à une partie rythmée et offensive. Malgré la grosse entame de LeBron James, à l’aise avec son tir lointain, les Rockets ont viré en tête après le premier quart-temps (35-34), avant de subir davantage dans le second (59-67).

Avec la montée en puissance de Christian Wood, les locaux sont parvenus à reprendre une très courte tête d’avance dans le troisième quart-temps avant de lâcher prise à nouveau. Auteur d’un panier primé à la toute fin de cette période (92-97), Russell Westbrook a bien soutenu LeBron James pour reprendre une dizaine de points d’avance.

Mais derrière une grosse séquence offensive de Jalen Green, Houston va revenir à une possession avec trois minutes à jouer. Un « challenge » favorable aux Lakers, sur une action défensive de LeBron James, un panier primé de Carmelo Anthony et deux « pick-and-roll » bien négociés par Russell Westbrook, pour servir le « King » dessous, ont finalement eu raison des Rockets.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas de pivot, pas de problème. Dwight Howard et DeAndre Jordan étaient pourtant sur le banc et sur la feuille de match, mais David Fizdale a préféré s’en passer. Pour défendre sur Christian Wood et Alperen Sengun, il a fait confiance à LeBron James et Carmelo Anthony. Ce choix n’a pas empêché Los Angeles de largement dominer au rebond (48-30) et d’inscrire autant de points dans la raquette que leurs adversaires (56).

– La défense des Lakers encore à la peine. 138 points encaissés face aux Spurs, 122 face aux Nets… Les Lakers ont encore souffert cette nuit pour contenir la fougue texane. Depuis la blessure d’Anthony Davis, l’efficacité défensive des Lakers est en chute libre : plus de 115 points encaissés sur 100 possessions, soit la 6e pire défense du pays. Les Rockets ont la pire sur cette séquence.

– Houston n’avance plus. L’étonnante série de sept victoires de suite, démarrée fin novembre, semble déjà très lointaine. Depuis lors, les Rockets n’ont remporté que 2 de leurs 11 dernières sorties. Une mauvaise dynamique qui peut aussi s’expliquer par une majorité de matches disputés à l’extérieur ces dernières semaines.

TOPS/FLOPS

✅ LeBron James et Russell Westbrook. Troisième triple-double de la saison pour le premier, septième du genre pour le second. Les deux hommes ont dominé et ont été décisifs dans les dernières possessions avec deux « pick-and-roll » mal défendus par les Rockets. Si le « King » a limité au maximum les déchets, son meneur, qui a encore manqué un dunk tout cuit dans le quatrième quart-temps, a tout de même perdu sept ballons et manqué d’adresse sur la ligne des lancers-francs (2/6).

✅ Kevin Porter Jr. et Jalen Green. Malgré des erreurs, en défense notamment, ce tandem incarne la fougue des Rockets. Dans le « money time », le premier n’a d’ailleurs pas hésité à lâcher deux mots en direction de LeBron James après un panier primé. Le joueur des Lakers lui a répondu dans la foulée en marquant à nouveau après un gros dunk sur la possession précédente… Jalen Green a aussi brillé par son adresse longue distance, dans le quatrième surtout, et a affiché ses qualités athlétiques avec plusieurs réceptions de « alley-oop ».

✅ Les shooteurs des Lakers. Les Californiens n’avaient plus dépassé la barre des dix tirs primés depuis trois matches. Mission accomplie cette nuit avec des leaders inspirés derrière l’arc, bien soutenus par de très bons Malik Monk et Carmelo Anthony, qui ont tout de même cumulé 49 points à eux deux.

⛔ Talen Horton-Tucker. Titulaire depuis une dizaine de matches, l’arrière a cédé sa place cette nuit à Malik Monk. Un choix payant puisque ce dernier a flambé là où le premier n’a pas apporté grand-chose en sortant du banc, si ce n’est cinq fautes commises en 21 minutes…

DOUBLE TRIPLE-DOUBLE

C’est la troisième fois dans l’histoire des Lakers que deux coéquipiers terminent avec un triple-double dans le même match. LeBron James en avait déjà fait autant avec Lonzo Ball en 2018, tout comme Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson en 1982. Cette rareté s’est produite à 13 reprises dans toute l’histoire de la ligue.

LA SUITE

Rockets (10-25) : réception du Heat, vendredi.

Lakers (17-18) : déplacement à Memphis, la nuit prochaine.