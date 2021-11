Pour le troisième fois de suite, les Lakers ont joué avec LeBron James au poste de « pivot » sur quelques séquences, et Frank Vogel a annoncé que ce choix devrait perdurer. Que DeAndre Jordan ou Dwight Howard soit titulaire, c’est désormais le « King » qui sera la première doublure au poste 5.

« On a joué avec une « second unit » différente ce soir » a souligné le coach après la victoire face à Detroit. « On a utilisé la « second unit » qui avait permis de gagner à Indiana avec LeBron et Melo sur les postes 4 et 5. Appelons ça un cinq sans pivot. Il y a alors plus d’espace pour Russell. LeBron a aussi plus d’espace pour s’ouvrir vers le cercle, et c’est plus efficace. En défense, on peut davantage changer sur les écrans du côté du ballon. Je pense que c’est quelque chose qu’on va voir de plus en plus, et qui fera partie de la suite pour notre équipe. »

Mais face aux Pacers, Anthony Davis était malade, et les Lakers s’en étaient sortis avec un cinq composé de Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Wayne Ellington, Malik Monk et LeBron James. Face à Detroit, Talen Horton-Tucker a pris la place d’Ellington dans ce « cinq de la mort », et c’est Dwight Howard qui en a fait les frais.

« Dwight n’a pas joué ce soir, et on fait le choix de se passer de l’un de nos deux pivots en optant pour un second cinq plus petit » poursuit Frank Vogel. « Ce ne sera pas toujours DJ qui jouera. Parfois, ce sera Dwight. On verra Dwight comme titulaire, et DJ deviendra le 3e pivot. On va continuer d’évaluer tout ça. »

« J’adore trouver des solutions pour qu’on s’améliore »

Et qu’en pense LeBron James, qui découvre un nouveau rôle à bientôt 37 ans ?

« Quand je joue pivot en défense, je suis capable en gros de lancer toutes les aides avant même que les adversaires n’agissent. Cela place mes quatre autres gars en position, et comme ça, on n’est pas débordé » avait-il expliqué après la victoire face aux Pacers. « On essaie ainsi de communiquer pendant toute la possession. J’alerte mes gars sur les écrans, les coupes, et tout ce qui passe derrière eux. C’est ce qui permet d’avoir quelques stops. »

Un challenge de plus : « Je mets ça au sommet parmi tous les défis que j’ai dû relever dans ma carrière, car ça me permet de sortir le meilleur de moi-même et j’adore ça. J’adore trouver des solutions pour qu’on s’améliore. Vous savez, quand on se sort de galères et qu’on fait face aux difficultés, c’est plus agréable à la fin. »