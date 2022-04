La course au MVP | Quel prétendant brille le plus face aux autres ?

Depuis maintenant dix ans, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) ». Et à moins d’une semaine de la fin de la saison régulière, pour ce qui est (déjà) notre ultime point hebdomadaire de la campagne, l’heure est venue d’aborder les différentes confrontations entre les meilleurs joueurs de cet exercice 2021/22.

Pour ce faire, nous avons décidé de ne conserver que les affrontements entre ceux qui, selon nous, sont les mieux placés pour remporter la prestigieuse statuette Maurice Podoloff. Autrement dit, dans cet ordre : Joel Embiid, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Devin Booker, Luka Doncic, Jayson Tatum, DeMar DeRozan et Ja Morant.

Pas de Kevin Durant ou de LeBron James, donc, loin d’être assurés de disputer les playoffs avec les Nets et les Lakers. Idem pour Stephen Curry ou Chris Paul, hors course en raison de leurs blessures respectives, alors que les Warriors et les Suns sont pourtant installés dans le Top 3 de l’Ouest.

Par ailleurs, ne sont pris en compte ici que les matchs où les deux candidats au titre de MVP étaient présents dans chaque camp. En clair, si les Sixers ont affronté les Nuggets sans que Joel Embiid et/ou Nikola Jokic ne soient sur le parquet, cette rencontre n’est pas recensée dans notre bilan.

Devin Booker et Luka Doncic impériaux

Ces critères établis, voilà ce que donnent globalement les confrontations de cette saison entre Joel Embiid, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Devin Booker, Luka Doncic, Jayson Tatum, DeMar DeRozan et Ja Morant…

– Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 8 victoires, 7 défaites.

Stats : 30.9 pts, 12.3 reb, 4.5 pds, 1.5 int et 1.6 ctr.

Pourcentages : 50% aux tirs, 41% à 3-pts et 79% aux lancers.

– Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 4 victoires, 8 défaites.

Stats : 24.8 pts, 11.5 reb, 7.3 pds, 1.5 int et 1.1 ctr.

Pourcentages : 57% aux tirs, 34% à 3-pts et 79% aux lancers.

– Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 6 victoires, 5 défaites.

Stats : 29.5 pts, 11.9 reb, 5.0 pds, 1.3 int et 1.4 ctr.

Pourcentages : 54% aux tirs, 21% à 3-pts et 65% aux lancers.

– Devin Booker (Suns)

Bilan : 8 victoires, 2 défaites.

Stats : 28.9 pts, 3.8 reb, 5.1 pds, 0.9 int et 0.3 ctr.

Pourcentages : 49% aux tirs, 35% à 3-pts et 89% aux lancers.

– Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 9 victoires, 4 défaites.

Stats : 25.8 pts, 9.3 reb, 10.3 pds, 1.9 int et 0.4 ctr.

Pourcentages : 42% aux tirs, 27% à 3-pts et 76% aux lancers.

– Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 7 victoires, 6 défaites.

Stats : 26.5 pts, 9.1 reb, 4.4 pds, 1.2 int et 0.8 ctr.

Pourcentages : 46% aux tirs, 40% à 3-pts et 88% aux lancers.

– DeMar DeRozan (Bulls)

Bilan : 2 victoires, 13 défaites.

Stats : 28.3 pts, 5.7 reb, 4.5 pds, 0.7 int et 0.5 ctr.

Pourcentages : 47% aux tirs, 30% à 3-pts et 88% aux lancers.

– Ja Morant (Grizzlies)

Bilan : 6 victoires, 5 défaites.

Stats : 30.6 pts, 6.6 reb, 6.5 pds, 1.4 int et 0.1 ctr.

Pourcentages : 51% aux tirs, 35% à 3-pts et 73% aux lancers.

Nikola Jokic désormais favori ?

Dans l’ensemble, les résultats collectifs sont assez mitigés, avec Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum et Ja Morant qui sont, par exemple, tout juste au-dessus des 50% de victoires, avec les Sixers, les Bucks, les Celtics et les Grizzlies, en dépit de leurs prestations de haut vol.

En revanche, Devin Booker mais surtout Luka Doncic se détachent clairement collectivement, avec les Suns et les Mavericks, en plus de briller à titre individuel. Tout le contraire de Nikola Jokic, certes rayonnant personnellement, mais qui souffre logiquement avec les Nuggets, sans ses deux principaux lieutenants. C’est même pire pour DeMar DeRozan, dont les Bulls peinent à rivaliser réellement avec le gratin de la ligue, malgré ses cartons au scoring.

Des résultats finalement assez représentatifs, car dans la lignée de ceux de Phoenix (28-11), Memphis (24-15), Boston (26-18), Dallas (24-18), Milwaukee (21-23), Philadelphie (25-22), Denver (16-25) et Chicago (19-24), lorsqu’ils défient des équipes dans le positif (50+% de victoires)…

Reste à savoir si ces bilans peuvent influencer les choix des votants, au moment du scrutin. Rappelons qu’en l’état, c’est Nikola Jokic qui se retrouve plébiscité par la majorité des médias spécialisés américains, à l’instar de NBA.com, ESPN ou Basketball-Reference.

1 – Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 48 victoires, 30 défaites – 4e à l’Est.

Matchs : 65 disputés sur 78 possibles.

Stats : 30.2 pts, 11.6 reb, 4.2 pds, 1.1 int, 1.5 ctr et 3.1 pdb en 34 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 37% à 3-pts et 82% aux lancers.

2 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 47 victoires, 32 défaites – 5e à l’Ouest.

Matchs : 72 disputés sur 79 possibles.

Stats : 26.8 pts, 13.7 reb, 8.0 pds, 1.4 int, 0.9 ctr et 3.8 pdb en 33 min.

Pourcentages : 58% aux tirs, 34% à 3-pts et 81% aux lancers.

3 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 48 victoires, 30 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 64 disputés sur 78 possibles.

Stats : 30.1 pts, 11.6 reb, 5.8 pds, 1.1 int, 1.4 ctr et 3.3 pdb en 33 min.

Pourcentages : 55% aux tirs, 30% à 3-pts et 72% aux lancers.

4 – Devin Booker (Suns)

Bilan : 62 victoires, 16 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 66 disputés sur 78 possibles.

Stats : 26.6 pts, 5.0 reb, 4.9 pds, 1.2 int, 0.4 ctr et 2.4 pdb en 35 min.

Pourcentages : 46% aux tirs, 38% à 3-pts et 87% aux lancers.

5 – Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 49 victoires, 30 défaites – 4e à l’Ouest.

Matchs : 62 disputés sur 79 possibles.

Stats : 28.3 pts, 9.1 reb, 8.7 pds, 1.2 int, 0.5 ctr et 4.5 pdb en 36 min.

Pourcentages : 46% aux tirs, 35% à 3-pts et 74% aux lancers.

Mentions : Jayson Tatum (Celtics), DeMar DeRozan (Bulls), Ja Morant (Grizzlies)…