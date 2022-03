La course au MVP | Un marathon aux allures de sprint

Depuis plus de 40 ans, ce sont les journalistes qui votent et non plus les joueurs pour élire le MVP, et on ne peut pas dire qu’ils apprécient le suspense. Rares sont les années où le vote est serré, et la dernière fois qu’il y a eu une vraie bagarre, c’était en… 2005 ! À l’époque, Steve Nash avait reçu 65 votes pour la 1ère place, contre 58 pour Shaquille O’Neal. À l’arrivée, 34 points d’écart entre le meneur des Suns et le pivot du Heat.

Depuis cette date, le MVP a toujours été désigné avec une large avance. Même la saison passée lorsqu’on pensait que Joel Embiid et Nikola Jokic étaient au coude à coude. À l’arrivée, le Serbe s’était imposé avec 91 « première place », contre 5 pour Stephen Curry et 1 pour Embiid. Pendant des mois, on pense que tout va se jouer dans la dernière ligne droite et finalement les votants ont un avis bien tranché. Comme en 2017 lorsque Russell Westbrook s’impose avec 69 « première place » contre 22 pour James Harden.

Qu’en sera-t-il cette saison ? Alors qu’il reste moins d’un quart des matches à jouer, deux joueurs se détachent : Joel Embiid et Nikola Jokic. L’an passé, Stephen Curry avait arbitré ce duel, mais cette année, les deux pivots All-Stars ont profité du All-Star Week-End pour recharger les batteries et distancer la concurrence. Ils confirment le renouveau de ce poste qu’on pensait en voie d’extinction, et tous les deux portent leur équipe à bout de bras.

Philadelphie et Denver sur la même dynamique

Pour Joel Embiid, il s’agissait, pendant 50 matches, de compenser l’absence de Ben Simmons, finalement transféré aux Nets. Depuis l’arrivée de James Harden, le Camerounais n’a jamais semblé aussi dominateur et aussi proche de son premier trophée de MVP. Comme on l’a encore vu cette nuit face aux Bulls, son cocktail de puissance, de mobilité et de technique n’a aucun équivalent à l’Est.

Pour Nikola Jokic, tenant du titre, le côté « valuable » est encore plus visible puisqu’il doit jouer sans Jamal Murray, ni Michael Porter Jr. depuis le début de la saison. Malgré ces deux absences, Denver est solidement accroché à sa 6e place, avec 13 victoires au-dessus de la barre des 50%. Dans une conférence Ouest si dense, peu d’observateurs pensaient que les Nuggets seraient capables de se maintenir à un tel niveau sans deux joueurs majeurs. Mais Jokic en est déjà 18 triple-doubles cette saison, et à 26 ans, il est au sommet de son basket. Il n’a pas la vitesse, la détente ou le dribble de Joel Embiid, mais il compense par sa lecture du jeu, son toucher et son intelligence.

Si les deux maintiennent un tel niveau de jeu jusqu’au bout, et si les blessures ne viennent pas les stopper, il sera très compliqué de les départager. D’autant que les Sixers et les Nuggets affichent des bilans quasi similaires : 40v-24d pour Philadelphie et 39v-26d pour Denver. Interrogés il y a un mois, une centaine de journalistes avaient donné une première tendance, et c’était effectivement très serré : 789 points (dont 45 premières places) pour Joel Embiid contre 754 points (dont 43 premières places) pour Nikola Jokic.

LES CINQ SCRUTINS LES PLUS SERRÉS

1989-90 : 22 points d’écart

Depuis que c’est la presse qui vote, c’est la course la plus serrée, et Magic Johnson remporte le trophée avec moins de votes pour la première place que le second ! En fait, il (27 premières places) s’en sortira de peu aux points (636) face à Charles Barkley (614 mais 38 premières places) et même Michael Jordan (21 premières places et 571 points).

1996-97 : 29 points d’écart

Avec ses 63 premières places et 986 points, Karl Malone fut l’un des MVP les plus contestés. À l’époque, Phil Jackson estime que le vote pour le trophée récompense « le meilleur joueur après Michael Jordan ». La star des Bulls est second avec 957 points (52 premières places).

1980-81 : 31 points d’écart

Ancienne star de l’ABA, Julius Erving est élu MVP avec 454 points et 28 votes pour la première place, juste devant Larry Bird et ses 423 points (20 premières places). C’est la première fois que les journalistes votent, et ils sont 69 à désigner le meilleur joueur de la saison. La saison passée, ils étaient 101, et l’un d’entre eux avait voté pour… Derrick Rose.

2004-05 : 34 points d’écart

Shaquille O’Neal, qui n’a remporté qu’un titre de MVP, a encore ce scrutin en travers de la gorge. Malgré sa saison à 23 points, 11 rebonds et 2 contres sous les couleurs du Heat, il termine second (avec 1 032 points et 58 votes pour la première place) derrière Steve Nash, couronné pour la première fois de sa carrière avec 65 premières places et 1 066 points.

1981-82 : 51 points d’écart

Avec 456 points et 20 premières places, comme en 1981, Larry Bird échoue encore de peu. Cette fois-ci, c’est Moses Malone, pivot des Rockets, qui remporte le premier de ses deux titres consécutifs avec 51 points de plus seulement, mais le double de voix pour la première place.

LE TOP 5 AU 8 MARS 2022

1 – Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 40 victoires, 24 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 52 disputés sur 64 possibles.

Stats : 29.7 pts, 11.2 reb, 4.3 pds, 1.1 int, 1.4 ctr et 2.9 pdb en 33 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 35% à 3-pts et 82% aux lancers.

2 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 39 victoires, 26 défaites – 6e à l’Ouest.

Matchs : 58 disputés sur 65 possibles.

Stats : 25.9 pts, 13.8 reb, 8.1 pds, 1.4 int, 0.8 ctr et 3.7 pdb en 33 min.

Pourcentages : 57% aux tirs, 36% à 3-pts et 80% aux lancers.

3 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 40 victoires, 25 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 54 disputés sur 65 possibles.

Stats : 29.2 pts, 11.6 reb, 6.0 pds, 1.0 int, 1.4 ctr et 3.3 pdb en 33 min.

Pourcentages : 54% aux tirs, 30% à 3-pts et 72% aux lancers.

4 – DeMar DeRozan (Bulls)

Bilan : 39 victoires, 26 défaites – 4e à l’Est.

Matchs : 61 disputés sur 65 possibles.

Stats : 28.0 pts, 5.4 reb, 5.1 pds, 0.9 int, 0.3 ctr et 2.4 pdb en 36 min.

Pourcentages : 51% aux tirs, 36% à 3-pts et 87% aux lancers.

5 – Ja Morant (Grizzlies)

Bilan : 44 victoires, 22 défaites – 2e à l’Ouest.

Matchs : 52 disputés sur 66 possibles.

Stats : 27.6 pts, 5.8 reb, 6.6 pds, 1.2 int, 0.4 ctr et 3.4 pdb en 33 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 34% à 3-pts et 76% aux lancers.

Mentions : Luka Doncic (Mavericks), Stephen Curry (Warriors), Chris Paul (Suns), Devin Booker (Suns)…