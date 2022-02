La course au MVP | Pour l’instant, la presse US opte pour Joel Embiid

On prend les mêmes et on recommence. Alors que la course au MVP semble plus ouverte que jamais cette saison, au All-Star Break, c’est Joel Embiid qui aurait la préférence des votants, si le vote se tenait aujourd’hui.

Pour la deuxième fois après décembre, ESPN a effectivement sondé un panel de 100 votants, tous journalistes, pour connaître l’identité de leur MVP 2022, à l’occasion de la pause du All-Star Weekend. Et selon eux, c’est le pivot des Sixers qui devrait décrocher pour la première fois de sa carrière la prestigieuse statuette Maurice Podoloff.

Avec 789 points (dont 45 premières places), Joel Embiid devancerait ainsi d’une courte tête Nikola Jokic et ses 754 points (dont 43 premières places). Pour rappel, ce dernier avait été sacré en 2021 devant Joel Embiid.

Trois internationaux sur le podium

Toujours d’après ces 100 votants anonymes, c’est un autre joueur international, à savoir Giannis Antetokounmpo, qui compléterait le podium, avec 512 points (dont 9 premières places). Devant les 211 points de Stephen Curry (1 première place) et les 157 points de Chris Paul (2 premières places), qui viendraient donc se greffer au Top 5.

Dans le Top 10, suivraient ensuite Ja Morant (95 points), DeMar DeRozan (73 points), Kevin Durant (5 points), Luka Doncic (2 points), Devin Booker (1 point) puis Jimmy Butler (1 point), les seuls autres joueurs à recevoir également des voix dans ce scrutin prévisionnel.

Qu’il mette ou non tout le monde d’accord, ce sondage ne sert évidemment qu’à donner une indication des intentions de vote de chaque journaliste interrogé. Car les choses peuvent encore bouger d’ici la fin de saison régulière, puisque le Top 5 de décembre était composé de Stephen Curry, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic puis Chris Paul.

Alors que Joel Embiid était 12e et que Ja Morant n’était même pas classé…