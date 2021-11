La course au MVP | Qui est « in », qui est « out » ?

Depuis dix ans, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player ». Une course au MVP débutée il y a un mois et demi, soit environ 20 matches. C’est l’occasion de tirer un premier bilan des favoris, des outsiders, et de ceux déjà écartés…

C’est cruel mais dès fin novembre, des superstars semblent déjà hors course pour le trophée de MVP. On pense à Nikola Jokic, le MVP en titre, à qui les blessures de Jamal Murray et Michael Porter Jr ont porté un sacré coup dans ses ambitions de doublé mais aussi de titre. Sans lui, les Nuggets se battraient sans doute avec les Rockets et le Thunder en fin de classement, comme le prouvent les six revers de suite. Mais Jokic, aussi fort soit-il, aura bien du mal à réaliser le doublé si Denver ne se rapproche pas du podium.

Du côté des Lakers, LeBron James et Anthony Davis semblent aussi écartés de la course au MVP. À la fois parce que leurs performances ne sont pas éblouissantes, mais aussi et surtout parce que les Lakers ont raté leur début de saison. En allant chercher Russell Westbrook, une vraie machine à stats, les Lakers ont du même coup plombé les ambitions individuelles de leurs deux All-Stars. Et les résultats collectifs n’arrangent rien.

Dauphin de Nikola Jokic en 2021, Joel Embiid n’a pas grand-chose à se reprocher, et Philadelphie avait pris un très bon départ. Mais le Covid est passé par là, et il a disparu des radars. Comme Jokic, il est privé de son Lieutenant numéro 1, et comme Jokic, il ne pourra revenir dans la course que si les Sixers se rapprochent du sommet.

Septième des votes en 2021, Damian Lillard a clairement régressé, et Portland n’a pas franchi un cap par rapport à la saison passée. À un degré moindre, Luka Doncic, 6e des votes la saison passée, a pris du retard. Peut-être que tous les deux, tout comme Jayson Tatum, paient le prix fort d’un été aux Jeux olympiques.

Quant à James Harden, il souffre de la présence de Kevin Durant, considéré (à nouveau) comme le meilleur attaquant de la NBA, mais aussi de déchets bien plus importants dans son jeu. L’ancien chef d’orchestre des Rockets perd cinq ballons par match, et il n’a jamais été aussi maladroit aux tirs depuis sa saison rookie.

DeRozan, Booker et Butler, les outsiders

On vient d’écarter trois anciens MVP, plusieurs superstars, et pourtant la course au MVP reste passionnante avec trois anciens vainqueurs qui pourraient ajouter une couronne à leur palmarès. Il s’agit de Stephen Curry, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo. Le premier devrait être logiquement élu Meilleur joueur du mois pour la conférence Ouest. Pour le second, il faudra compter avec la concurrence de DeMar DeRozan, l’outsider numéro 1 pour cette course au MVP 2022. Quant au troisième, il monte en puissance et si Milwaukee confirme sa belle série actuelle, il sera dans la discussion jusqu’au bout.

On tient là un quatuor majeur pour ce premier quart de la compétition. Leur régularité est remarquable, et les résultats de leurs formations respectives est un atout pour squatter le Top 5.

Derrière eux, c’est beaucoup plus ouvert, et comme la saison passée, il faudra compter avec un joueur des Suns. Finaliste en 2021, Phoenix est numéro 2 de la NBA avec une série de 16 victoires de rang. Logiquement, après Chris Paul la saison passée, c’est Devin Booker qui aura les faveurs des votants. Joueur de la semaine à l’Ouest, il marque moins de points que la saison passée, mais il affiche ses meilleures moyennes en carrière aux rebonds, à 3-points et aux interceptions. Le tout en étant « clutch ». Avec DeMar DeRozan, c’est un outsider à ne pas négliger si les Suns maintiennent le même rythme.

Parmi les outsiders, un troisième arrière avec Jimmy Butler. C’est le leader du Heat, complet et très bon défenseur. C’est avec Giannis Antetokounmpo, un vrai « two-way player », et si le Heat gagne en régularité, il faudra compter avec lui au moment des votes.

1 – Stephen Curry (Warriors)

Bilan : 18 victoires, 2 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 19 disputés sur 20 possibles.

Stats : 28.6 pts, 5.8 reb, 6.8 pds, 1.8 int, 0.5 ctr et 3.3 pdb en 34 min.

Pourcentages : 47% aux tirs, 42% à 3-points et 94% aux lancers.

2 – Kevin Durant (Nets)

Bilan : 14 victoires, 6 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 19 disputés sur 20 possibles.

Stats : 28.6 pts, 7.6 reb, 5.4 pds, 0.7 int, 0.6 ctr et 3.1 pdb en 36 min.

Pourcentages : 55% aux tirs, 41% à 3-points et 85% aux lancers.

3 – DeMar DeRozan (Bulls)

Bilan : 14victoires, 8 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 20 disputés sur 20 possibles.

Stats : 25.9 pts, 5.2 reb, 4.2 pds, 1 int, 0.4 ctr et 2.0 pdb en 35 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 33% à 3-points et 90% aux lancers.

4 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 13 victoires, 8 défaites – 3e ex-aequo à l’Est

Matchs : 20 disputés sur 21 possibles.

Stats : 27 pts, 11.8 reb, 5.9 pds, 1.1 int, 1.8 ctr et 3.1 pdb en 32 min.

Pourcentages : 53% aux tirs, 28% à 3-points et 67% aux lancers.

5 – Devin Booker (Suns)

Bilan : 17 victoires, 3 défaites – 2e à l’Ouest.

Matchs : 20 disputés sur 20 possibles.

Stats : 23.9 pts, 5.1 reb, 4.7 pds, 1 int, 0.4 ctr et 2 pdb en 33 min.

Pourcentages : 46% aux tirs, 41% à 3-points et 86% aux lancers.

Mentions : Nikola Jokic (Nuggets), Jimmy Butler (Heat), Chris Paul (Suns), Luka Doncic (Mavericks), Paul George (Clippers)…