En grosse difficulté, Damian Lillard se dit heureux d’avoir un nouveau défi

Même si ce n’est que le tout début de saison, l’inquiétude grandit à chaque match. Auteur de 20 points (et 10 passes décisives) à 7/20 au tir dont 2/9 derrière l’arc dans la défaite de Portland à Philadelphie (113-103), Damian Lillard a encore affiché des signes de frustration face à sa maladresse chronique au tir.

Après six matchs, ses pourcentages sont catastrophiques (35% au tir, 23.2% à 3-points avec 9 tentatives en moyenne). Le meneur s’est exprimé sur cette mauvaise passe après la rencontre, se disant prêt à affronter ce défi.

« Je considère toujours les difficultés comme une occasion de montrer son vrai caractère. Quand les choses vont bien, il y a beaucoup d’éloges » rappelle le champion olympique. « Beaucoup de gens vous félicitent, parlent en termes élogieux sur les réseaux, dans les médias. Mais c’est autre chose quand vous traversez des difficultés et que tout le monde se met à parler. Pour moi, c’est là que les vraies personnalités vont ressortir, continuer à avancer et trouver un moyen de faire le job. Personnellement, j’aime quand ces opportunités se présentent. »

De la frustration mais pas de relâchement

Même s’il a dû composer avec une blessure aux abdos pendant l’été, une participation aux Jeux olympiques, et l’arrivée d’un nouveau coach à Portland qui a modifié le schéma de jeu offensif, Damian Lillard ne se cherche pas d’excuse. Et pour cause, il bénéficie toujours du même nombre de tirs par match. C’est juste qu’ils ne rentrent plus…

« Je n’ai pas d’excuse. Je me suis bien préparé, mon état d’esprit est clair. Il n’y a rien derrière quoi je puisse me cacher. Je ne shoote pas bien. Et pour que notre équipe ait du succès, je dois mieux shooter. Et je l’accepte. Je sais que je vais mieux shooter. Je sais ce à quoi ça va ressembler, et je l’ai déjà fait de nombreuses fois ».

Le meneur des Blazers reconnaît qu’il y a de la frustration, particulièrement quand il se retrouve ouvert et que ses tirs ne tombent pas dedans. Mais Damian Lillard ne compte pas baisser les bras. Plus que jamais, l’heure est à la concentration et au travail, notamment sur l’importance des détails qui l’aideront à sortir de cette mauvaise passe.

« C’est important d’être capable de rester au niveau et de garder un bon esprit et un mental fort. Je me concentre sur la recherche de solutions, sans partir vers des choses folles, à m’éloigner de ma confiance en moi et de mon travail. Je m’entraîne, je suis là, je suis ma routine, je fais tout pour prendre soin de mon corps, je mets mes tirs, en étant actif dans tout ce que je fais », a-t-il ajouté. « Parfois, l’échec fait partie du jeu, et je ne sais pas quoi dire d’autre que le fait j’accepte l’échec. Je ne vais évidemment pas m’en contenter. Je vais continuer à prendre les mêmes tirs, je vais continuer à être agressif, mais il faut accepter que ça fasse partie du jeu, et continuer malgré tout à y croire et à faire les choses qui vous donneront une chance de vous en sortir ».