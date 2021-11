Sans leurs stars, les Sixers enfoncent les Blazers

Seth Curry puis Tyrese Maxey brillent lors du début de match. Les deux arrières profitent des largesses défensives de leurs vis-à-vis pour attaquer les intervalles et scorer. Les fans de Wells Fargo Center apprécient le spectacle. L’entrée d’Anfernee Simons permet à Portland de revenir au score, mais Andre Drummond termine fort ce quart-temps, et Philly est en tête (27-21)

Toujours en travers avec son tir, Lillard tente d’apporter autre chose et il fait briller ses coéquipiers. Mais Doc Rivers maîtrise très bien son effectif ce soir. L’absence de ses deux meilleurs joueurs ne se fait pas sentir. A chaque fois, un « second couteau » répond à l’appel. C’est Shake Milton qui commence fort le deuxième acte, bien aidé par le poignet de Georges Niang. Puis, c’est Drummond et Curry qui font parler leur expérience pour permettre aux Sixers de garder l’avantage à la pause (54-53).

Niang, le facteur X

Même si Lillard tente de se réveiller, les Sixers ne s’affolent pas. Ils ont un plan de jeu et ils le respectent parfaitement. Touché à la cuisse, Danny Green doit pourtant laisser ses coéquipiers, mais Niang prend le relais avec deux nouvelles bombinettes longue distance. Le match devient plus âpre, mais Philadelphie garde le cap. Il reste 12 minutes et les Sixers ont le match en main (87-81). D’autant que Furkan Korkmaz et George Niang plantent 3 tirs à 3-points consécutifs. Le Wells Fargo Center est en feu (102-92).

Maladroit, Lillard tente de ramener son équipe dans le match, mais les Sixers ne se laissent pas impressionner, et Curry et Maxey terminent le match aussi bien qu’ils l’avaient commencé. Les Sixers signent un beau succès (113-104) face à des Blazers sans fond de jeu.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Philly peut gagner sans ses stars. C’est la grande leçon de la soirée, les Sixers peuvent gagner et bien jouer sans leur « Big Three ». Ce soir, les hommes de Doc Rivers ont montré qu’ils avaient une vraie force collective, avec de la discipline en attaque et de l’envie en défense. Amorphes lors des trois premiers matchs de la saison, les Sixers montent en puissance, et ce soir, le danger est venu de partout. Les titulaires terminent tous avec plus de 10 points.

L’envie de partager le ballon. Joël Embiid est un pivot dominant, première option de l’équipe en attaque. Sans lui, Philadelphie était dans l’obligation de jouer plus collectif. Terminé les formes de jeu courtes avec la balle ancrée poste bas. Ce soir, le Doc a demandé à ses hommes de partager le ballon en attaque. Les Sixers terminent ce match avec 38 passes décisives. Trouvés en bout de chaîne, Korkmaz et Niang ont été placé dans un fauteuil par leurs coéquipiers. Les deux shooteurs n’ont pas tremblé.

Portland montre ses limites… Comme lors de la défaite face aux Hornets, les Blazers ont montré des limites dans leur jeu. Parfois sans idées en attaque, ils n’ont jamais réussi à freiner le rythme de la rencontre. Ils n’ont pas les capacités de jouer des rencontres sur un tempo rapide, et ils ne parviennent pas à freiner le rythme. Trop dépendants de CJ McCollum et Damian Lillard, les Blazers ne dominent pas assez dans la raquette pour pouvoir l’emporter face aux bonnes équipes de cette ligue. Billups va vite devoir trouver des ajustements.

TOPS/FLOPS

✅ Georges Niang. Il a eu droit aux chants habituellement réservés à Joel Embiid avec des « MVP, MVP ». En sortie de banc, l’ancien shooteur du Jazz a été parfait. La sortie sur blessure de Danny Green lui a même permis d’avoir encore plus de responsabilités en fin de match. Il confirme son bon début de saison en terminant la rencontre avec 21 points, 5 passes et 5 rebonds, et il prouve que les Sixers ont de la ressource sur leur banc.

✅ Seth Curry. Ben Simmons absent, c’est désormais le 3e membre du Big Three des Sixers. Ce soir, c’est lui qui a guidé son équipe vers la victoire. Leader au scoring, il a toujours été en mesure de scorer quand il le fallait. On retiendra ses deux bombes à 3-points pour écarter définitivement Portland. Sous la houlette de Doc Rivers, il devient de plus en plus fiable et régulier. 25 points pour le frère de Steph Curry et un sourire présent sur son visage en fin de match.

✅ André Drummond. Ce n’est jamais simple de passer de franchise player à remplaçant… Mais Drummond avait peut-être besoin de connaître ce rôle après un passage manqué du côté des Lakers. Chez les Sixers, il est devenu rapidement un pion important. En l’absence d’Embiid, il a débuté la rencontre et a montré de très belles choses. 14 points et 15 rebonds et 7 passes décisives pour l’ancien des Pistons. Capable de passer la balle en mouvement, il a parfaitement collaboré avec les snipers des Sixers. Une bonne chose quand on sait que Embiid a mal au genou. La présence de Drummond doit lui permettre de se reposer régulièrement.

⛔ CJ McCollum/Damian Lillard. Difficile de les dissocier tant leurs lacunes sont similaires sur ce match. Depuis le début de la saison, McCollum porte les Blazers, mais ce soir, il a semblé manquer de jus par moments. Et comme il n’a jamais été un bon défenseur, il a pris l’eau face au duo Curry/Maxey, toujours en retard sur les coupes et pas assez agressif sur eux. Pour sa part, Lillard traverse une grosse crise, et il ne parvient toujours pas à régler la mire. Et si la crise était mentale ?

LE PUBLIC VEUT LILLARD

Régulièrement cité dans les rumeurs d’échange avec Ben Simmons, Damian Lillard a reçu une belle preuve d’amour de la part des fans des Sixers. Lorsque ce dernier s’est présenté sur la ligne des lancers-francs, les fans lui ont scandé « We want Lillard ». Un message reçu 5 sur 5 par la star des Blazers qui, après le match, a répété son amour pour Portland.

LA SUITE

Philadelphie (5-2) : Les Sixers reçoivent mercredi les Bulls pour un choc de la conférence Est.

Portland (3-4) : Damian Lillard et ses coéquipiers vont tenter de se relancer mercredi du côté de Cleveland.