Le MVP de la nuit | DeMar DeRozan, le puncheur

Ce n’est pas la première fois que DeMar DeRozan est notre MVP de la nuit, et ce ne sera sans doute pas la dernière s’il maintient ce niveau de jeu. L’ancien scoreur des Raptors et des Spurs n’est pas en pré-retraite à Chicago, et il s’impose même comme l’option numéro 1 en attaque. Cette nuit, il signe une nouvelle performance très propre à 37 points à 15 sur 20 aux tirs face au duo Tatum/Brown, et on retiendra évidemment son dernier quart-temps.

Alors que les Bulls étaient menés de 19 points au TD Garden dans le 3e quart-temps, ils vont renverser le cours du match pour finalement s’imposer de… 14 points ! Un différentiel de 28 points sur le seul 4e quart-temps (39-11), et DeMar DeRozan fait définitivement passer les siens devant avec son art du shoot à mi-distance sur deux services de Nikola Vucevic. Et c’est lui, ensuite, qui plante six points de suite dans le « money time » pour assommer les Celtics.

« C’est vraiment gratifiant de voir qu’on a continué de se battre. On était largement dominés, à l’extérieur, dans une salle difficile, et on ne s’est pas désunis » souligne ainsi DeMar DeRozan.

La solidité mentale de Chicago

Avant de porter l’estocade, l’ancien Raptor avait déjà fait du bien aux Bulls en première mi-temps, en plantant 9 points de suite au coeur d’un 15-0 pour donner 11 points d’avance.

Dans ce match de séries, c’est lui qui a pris le match à son compte dans le 4e quart-temps pour planter les paniers qui font mal, aller chercher les fautes, mais aussi défendre comme sur ce contre sur Al Horford.

« C’est pour ça que je suis venu ici » poursuit DeMar DeRozan. « J’ai senti, j’ai compris et j’ai pris conscience que je voulais faire partie de tout ça. Pour moi, ce n’était pas que des mots. Tout le monde était prêt à faire des efforts, en ayant conscience que rien ne serait parfait. Mais tout le monde est prêt et veut gagner. On le voit dans la préparation, dans les coulisses que personne ne peut voir. Cela se répercute sur le terrain ».

Malgré la perte de Patrick Williams et la blessure à la main de Zach LaVine, les Bulls gardent la même solidité mentale. Ce qui permet de renverser les Celtics, et d’être ce mardi matin, seuls en tête de la NBA.