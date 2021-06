Deuxième des votes pour le MVP, Joel Embiid a passé sa frustration sur les Hawks

Incertain depuis le début de la série, suite à sa déchirure du ménisque du genou droit au premier tour, Joel Embiid va plutôt bien puisqu’il compile 39.5 points de moyenne à 54 % de réussite au shoot après deux matches contre les Hawks.

Après une première sortie à 39 points, mais une défaite des Sixers, le pivot a enfoncé le clou avec 40 points, record en carrière en playoffs, à 13/25 au shoot et 13 rebonds dans la victoire de Philadelphie lors de ce Game 2. Une soirée parfaite sur le parquet pour faire avaler la déception de ne pas avoir été élu MVP face à Nikola Jokic.

« C’est une déception car, en tant que joueur, on bosse dur pour ces moments-là », explique-t-il à ESPN, lui qui était certain, il y a quelques semaines, d’être élu meilleur joueur de la saison. « Mais, encore une fois, ce n’est pas de mon ressort. Je n’y peux rien. Je peux seulement jouer année après année et faire mon boulot. Je suis concentré sur les playoffs, sur le titre NBA. On a une belle opportunité, donc je ne vais pas m’attarder sur ces trophées individuels. Si je soulève le trophée Larry O’Brien, le reste ne comptera plus. »

Un air d’Hakeem Olajuwon pour Doc Rivers

En bon leader des Sixers et parce qu’une victoire était impérative dans ce Game 2, Embiid a donc évacué sa frustration dans le jeu, pour porter ses coéquipiers vers le succès et l’égalisation. Même si son genou grince et inquiète.

« Aucune excuse », assure Tobias Harris, quand il évoque la mentalité de son coéquipier All-Star. « Ce sont les playoffs, et avec une telle saison, personne n’est vraiment à 100 %. Donc quand il est sur le parquet, il a une attitude et une mentalité de gagnant. Tout le groupe l’avait ce soir, mais là, on a vu qu’il était dominateur. »

Et si Joel Embiid pouvait faire « payer » Nikola Jokic dans quelques semaines, en Finals ? En attendant ce possible duel, la performance de son joueur, qui a été vexé, a rappelé un souvenir vieux de plus de 25 ans à Doc Rivers.

« C’était génial », avance le coach des Sixers. « Je me souviens avoir été de l’autre côté le soir où David Robinson avait été élu MVP, face à Hakeem Olajuwon. J’étais avec les Spurs à cette époque-là et ça n’avait pas bien tourné pour nous (le pivot des Rockets avait écrasé celui des Spurs en finale de conférence 1995). Ce soir, c’était un peu comme ça pour Joel. Il a été magnifique. »