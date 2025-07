Voilà déjà plus d'un mois que la saison WNBA a commencé et que la star des Las Vegas Aces, A'ja Wilson, peut porter sa toute première chaussure signature, la Nike A'One. De retour de blessure, l'intérieure est revenue en force avec notamment une sortie à 26 points, 18 rebonds et 7 passes décisives face à Phoenix.

Nike en a profité pour dévoiler une série de nouveaux coloris, dont cette version « Unapologetic » plutôt originale.

La base de la tige en rose est traversée d'une bande grise et contrastée par un« Swoosh » doré sur l'empeigne. La partie supérieure du modèle ressort en violet, avec une touche de bleu ciel sur deux œillets. La Nike A’One veut s’ériger en référence en termes d’amorti, d’adhérence et de maintien, le tout à un prix « abordable ».

La mousse Cushlon ST2 est notamment associée à une base plus ferme et la semelle extérieure présente des motifs repensés pour mieux accompagner les changements de direction. Pour le reste, il faut espérer qu'A'ja Wilson revienne vite sur les parquets pour venir en aide à une équipe de Las Vegas en difficulté sur ce début de saison.

La Nike A'One « Unapologetic » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.