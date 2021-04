Joel Embiid persiste et signe : il pense être le MVP de la saison

Alors que les médias américains semblent pencher davantage vers Nikola Jokic pour le trophée de MVP, Joel Embiid a de solides arguments pour contester le Serbe et reste le favori, avec son homologue de Denver, à un mois de la fin de la saison régulière.

Pour Stadium, le pivot des Sixers rappelle qu’il tourne à 30.1 points et 11.3 rebonds de moyenne mais aussi que Philadelphie domine la conférence Est. Est-ce suffisant pour inscrire son nom au palmarès ?

« Sans aucun doute », assure le Camerounais. « Quand on ne gagne pas collectivement, les trophées ne viennent pas et on n’a aucune chance. Cette saison, je domine. J’ai toujours trois joueurs sur le dos quand je touche le ballon, mais j’arrive à faire ce que je sais faire le mieux. Avec mes statistiques, j’estime pouvoir être dans une All-Defensive Team. Je suis bon deux côtés du terrain et notre équipe est la meilleure de sa conférence. Le dernier vainqueur, Giannis Antetokounmpo, avait cette combinaison : attaque, défense, statistiques et première place au classement. »

« Avec mon talent, je dois faire partie d’une All-NBA Team chaque année »

Embiid s’est notamment nourri des critiques et du scénario de la saison passée pour rebondir et réaliser sa meilleure saison en carrière. En 2019/2020, il n’a jamais semblé trouver le bon rythme et avait été la cible des commentaires de Shaquille O’Neal et Charles Barkley, qui considéraient qu’il se contentait d’être « bon » et pas « grand ».

On connaît la suite : dans la « bulle », Philadelphie se fera éliminer sèchement par les Celtics (4-0), dès le premier tour des playoffs, après une saison décevante pour la franchise comme pour son pivot.

« Je n’étais pas moi-même et je devais retrouver ce plaisir de jouer et revenir à celui que j’étais il y a deux ans », explique-t-il. « J’ai senti qu’on me manquait de respect, qu’on avait oublié ce que j’étais. Je n’ai pas fait une bonne saison, je dois l’admettre. Les attentes sont grandes et, avec mon talent, je dois faire partie d’une All-NBA Team chaque année. Et quand Shaq et Barkley ont dit que je pouvais être dominant, c’est parce qu’ils voyaient mon talent. Ils savaient ce dont j’étais capable et ce que je ne faisais pas. Donc, en réalité, ça m’a ouvert les yeux. J’ai pris ces critiques pour devenir meilleur. »