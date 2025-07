Le nouveau coup de gueule de Becky Hammon après une lourde défaite des Aces

« L’un des pires matchs que j’aie jamais vus. » Becky Hammon est sans équivoque à la sortie de cette rencontre largement perdue par ses Aces, hier, face au Indiana Fever (81-54). Une formation, pourtant encore privée de Caitlin Clark, qui n'avait pas battu Las Vegas depuis 2019. Soit 16 défaites de rang.

En shootant avec seulement 26% de réussite aux tirs, les Aces ont fait preuve d'une inquiétante pauvreté offensive. À l'exception notable de l'inévitable A'ja Wilson, qui a terminé meilleure marqueuse de la soirée avec 29 points à 9/18 aux tirs. Seulement derrière l'intérieure, c'est le grand vide avec un terrifiant 7/43 aux tirs en cumulé…

« C’est un total manque de professionnalisme de venir ici avec un tel niveau d’effort. Elles ont largement mieux joué hier à l’entraînement. Je ne comprends pas comment on peut entrer sur le terrain devant 20 000 personnes et livrer une telle prestation. C’est la pire soirée offensive que j’aie vue depuis que je suis ici, en quatre ans », fustige le coach, pas davantage convaincue par les efforts défensifs fournis par ses joueuses.

Le Fever a inscrit quasiment deux fois plus de points dans leur raquette (38-20). « Elles étaient dans la raquette toute la soirée à enchaîner les layups. L’effort et la concentration n’étaient pas là. Elles nous accrochaient constamment, donc c’était un match de rugby. Mon équipe ne veut pas jouer au rugby, alors on se fait botter les fesses. Il faut qu’il y ait une réaction si ce genre de jeu physique est autorisé. Mon équipe doit répondre avec la même intensité physique, point », lâche-t-elle.

Un bilan qui reste dans le négatif

« Une équipe est instable, l’autre ne l’est pas. Une équipe a trois longueurs de retard, l’autre non. Elles ont récupéré tous les ballons disputés. Elles nous ont corrigées dans tous les domaines. Il n’y a pas à tergiverser : c’est l’un des pires matchs que j’aie jamais vus », tranche Becky Hammon.

Son discours est à placer dans le contexte d'un début de saison très compliqué pour sa formation. Les Aces affichent aujourd'hui un bilan de 8 victoires et 9 défaites, et ne parviennent pas à basculer dans le positif. « Certains soirs, on montre de grandes choses, d’autres fois, c’est n’importe quoi. Ce n’est pas digne d’une équipe de championnes. Il faut qu’on se remette sur les rails », réclame A'ja Wilson.

Son équipe venait pourtant de démarrer son « road trip » par une victoire marquante sur le parquet du Phoenix Mercury, qui restait sur six succès de rang.

« Si je savais quelle version de l’équipe allait se présenter, je pourrais mieux me préparer. On va à Phoenix, qui était la meilleure équipe de la ligue ce soir-là, et on sort quatre quarts-temps solides. Ce soir, on fait un bon troisième quart… et à part ça, trois quarts-temps à jeter », s'agace Becky Hammon avec ce nouveau lourd revers.

Défaite interdite dimanche sur le parquet du Connecticut Sun, la pire équipe de WNBA qui reste sur 9 défaites de suite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.