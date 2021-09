Nikola Jokic, le MVP très discret des Nuggets

De retour dans le Colorado avec sa compagne Natalia qui attend un heureux événement, Nikola Jokic est aussi de retour au travail avec les Nuggets. Le rookie Bones Hyland a déjà fait mousser la presse locale en laissant entendre que son duo avec le MVP en titre était intenable à l’entraînement et en très grande forme physique, après avoir notamment fait un passage aux fameuses Red Rocks pour une session intense de foncier.

« L’intersaison été courte mais je dirais que le moment fort de mes vacances est que nous attendons un bébé », a déclaré Nikola Jokic pour son apparition au deuxième jour du media day des Nuggets. « Ça va être un des moments forts de ma vie à vrai dire. Mais, à part ça, les vacances sont passées très vite. Une autre bonne nouvelle, c’est que mes chevaux ont gagné une quinzaine de courses. Ils font du bon boulot. »

« Avec les chevaux, il n’y a pas de faux-semblant »

Véritablement passionné de chevaux, Nikola Jokic a été plus loin dans sa déclaration d’amour à ses animaux. Le pivot serbe des Nuggets a même été jusqu’à dire que son après-carrière est déjà toute tracée dans le monde de l’hippisme.

À l’instar de son compatriote, Darko Milicic, qui s’est recyclé dans dans la production fruitière, le pivot partage cet amour de la nature et des choses simples.

« C’est ce que j’aime faire. Je suis tombé amoureux de ces chevaux. Ils me permettent de passer dans un autre monde, de me sentir bien parce que tu peux sentir un vrai lien avec eux. C’est un endroit où il n’y a pas trop de monde et je peux me détendre et prendre du bon temps dans la nature. D’une certaine manière, j’ai l’impression qu’on peut discuter avec eux. Je pense que c’est ce que je ferai après ma carrière car j’aimerais être entouré de chevaux pour le reste de ma vie, et je veux que mes enfants le soient aussi car c’est un amour pur. Avec les chevaux, il n’y a pas de faux-semblant. J’aime leur odeur. Le meilleur truc pour moi, c’est quand on leur donne à manger à l’étable et que tu entends le bruit qu’ils font en mâchant. C’est probablement le meilleur son du monde pour moi. C’est quelque chose que seuls les cavaliers peuvent ressentir. »

Avec les vacances définitivement dans le rétro, et sans regret par rapport à sa décision de se reposer plutôt que d’aller jouer pour la sélection serbe (finalement privée de JO après son élimination à son TQO), Nikola Jokic n’a pas voulu dire explicitement qu’il était dans la meilleure forme de sa carrière. Mais à le voir boxer sur un ring, ou dunker à l’entraînement, on peut en déduire que les adversaires de Denver vont encore passer un sale quart d’heure face au Joker.

« Je me suis arrêté pendant un peu de temps, je dirais deux semaines. Et j’ai repris tranquillement en salle de musculation après ça. J’y allais tous les jours en me laissant le samedi et le dimanche libres. Je continue simplement à faire ce que j’ai fait ces six dernières années. J’ai trouvé la bonne formule et je m’y tiens maintenant. Il n’y a rien de différent par rapport à la saison passée et j’espère donc que je ferai une saison aussi bonne que la dernière. »

« Je préférerais que personne ne me connaisse plutôt que d’être connu de tout le monde »

Le hic, c’est que Denver va encore devoir composer sans Jamal Murray, son maître à jouer et son artificier en chef sur les lignes arrières, pendant quasiment toute la saison.

« Jamal va évidemment nous manquer. Il est un élément majeur de cette équipe. On sait combien il est important pour libérer les autres joueurs sur le parquet. Il va nous manquer mais tout le monde est de retour. Le noyau dur de l’équipe a été conservé. Mais je ne veux pas m’étaler sur les échanges et les nouveaux contrats. Pour moi, si tout le monde fait bien son boulot, la maison sera bien tenue. J’essaie simplement de me préparer au mieux pour la saison. »

MVP en titre, Nikola Jokic ne serait évidemment pas contre un « back to back ». Mais s’il y a bien quelque chose qui ne l’intéresse pas, c’est la célébrité qui vient avec. Discret et réservé de nature, le Joker n’a cure des attentions et des sollicitations médiatiques.

« Non, non, non… Je ne veux pas du tout élever mon statut de célébrité ou quoi que ce soit, comme vous dites. Je n’ai pas d’ambition à ce niveau-là. Je préfère garder le contrôle d’une certaine manière. Je n’ai pas de présence sur les réseaux sociaux, je ne veux rien de tout ça. Je ne pense pas que je sois un mystère non plus, car je suis un homme comme les autres. Je ne pense pas que ce soit plaisant d’être une célébrité de toute façon. J’ai ma famille et mes proches, et j’ai des choses que j’aime faire. Imagine si quelqu’un est toujours en train de te filmer quand tu fais ce que tu préfères sur ton temps libre… Tu préfèreras forcément être tranquille. Je préférerais que personne ne me connaisse plutôt que d’être connu de tout le monde honnêtement. »