La course au MVP | Enfin l’année de Joel Embiid ?

Depuis maintenant dix ans, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) ». Un Top 5 au sommet duquel nous plaçons désormais Joel Embiid, sur les bases d’une saison historique et qui ne cesse de cartonner sans faiblir, depuis Noël.

En témoignent les 33.7 points, 11.5 rebonds, 4.7 passes et 1.5 contre de moyenne du Camerounais, depuis le 25 décembre dernier. Le tout à 53% aux tirs, 35% à 3-pts et 82% aux lancers-francs, en seulement 33 minutes de temps de jeu !

Des chiffres fous, qu’il accompagne surtout de 17 victoires en 23 matchs et qui lui permettent dorénavant de passer devant Nikola Jokic, certes pas non plus en reste statistiquement, dans notre course au MVP 2022.

Septième en 2019 et deuxième en 2021 (derrière… Nikola Jokic), Joel Embiid a donc toutes ses chances de terminer en tête du scrutin de cette prestigieuse statuette Maurice Podoloff.

Ils ne sont en tout cas que très peu à pouvoir l’en empêcher et à pouvoir rivaliser avec son niveau de jeu actuel. Un niveau de jeu dantesque, qui lui vaut notamment d’inscrire au moins 25 points depuis 23 matchs, avec une facilité déconcertante. Qu’importe le nom de son adversaire et qu’importent les prises à deux.

Dans la lignée des plus grands pivots de l’histoire

Mélange de Shaquille O’Neal et Hakeem Olajuwon pour certains coachs, anomalie de son poste pour d’autres, le franchise player des Sixers se trouve tout simplement dans la forme de sa vie. À tel point que, malgré un démarrage de campagne timide (22.0 points de moyenne, à 41% aux tirs, sur ses 12 premiers matchs de la saison), le joueur de 27 ans domine à ce jour le classement des meilleurs marqueurs de la ligue !

Avec 29.5 points par rencontre, Joel Embiid devance effectivement d’une courte tête Giannis Antetokounmpo (29.0), mais aussi Kevin Durant (29.3) et LeBron James (29.0), qui ne sont cependant plus éligibles pour cette statistique, en raison d’un nombre de matchs insuffisant.

Ainsi, s’il continue sur sa folle lancée, « JoJo » deviendrait le 10e pivot de l’histoire (et le 3e seulement, depuis la fusion ABA/NBA de 1976) à terminer N°1 de cette catégorie statistique. Ce serait d’ailleurs une première depuis Shaquille O’Neal, en 2000. Soit l’année de son seul titre de MVP…

Les pivots meilleurs marqueurs de la ligue

1949 — George Mikan (28.3)

1950 — George Mikan (27.4)

1951 — George Mikan (28.4)

1953 — Neil Johnston (22.3)

1954 — Neil Johnston (24.4)

1955 — Neil Johnston (22.7)

1956 — Bob Pettit (25.7)

1960 — Wilt Chamberlain (37.6)

1961 — Wilt Chamberlain (38.4)

1962 — Wilt Chamberlain (50.4)

1963 — Wilt Chamberlain (44.8)

1964 — Wilt Chamberlain (36.9)

1965 — Wilt Chamberlain (34.7)

1966 — Wilt Chamberlain (33.5)

1969 — Elvin Hayes (28.9)

1971 — Kareem Abdul-Jabbar (31.7)

1972 — Kareem Abdul-Jabbar (34.8)

1974 — Bob McAdoo (30.6)

1975 — Bob McAdoo (34.5)

1976 — Bob McAdoo (31.1)

1994 — David Robinson (29.8)

1995 — Shaquille O’Neal (29.3)

2000 — Shaquille O’Neal (29.7)

[2022 — Joel Embiid (29.5)]

À titre de comparaison, 7 meneurs, 8 arrières, 10 ailiers et 2 ailiers-forts se sont également déjà hissés au sommet du classement des meilleurs marqueurs de la ligue. Avec les extérieurs (meneurs, arrières ou ailiers) qui ont progressivement mis la main sur cette distinction individuelle, pendant que la domination des intérieurs diminuait au fil des ans.

Par ailleurs, notons en prime que les 29.5 points par match de Joel Embiid cette saison lui permettent, pour l’heure, d’établir la 4e moyenne la plus élevée d’un pivot, au scoring, depuis cette fameuse fusion ABA/NBA de 1976. Et, même si le record de Moses Malone risque d’être compliqué à aller chercher, la deuxième place n’est, quant à elle, pas impossible à décrocher, devant David Robinson et Shaquille O’Neal…

Top 10 des moyennes au scoring des pivots, sur une saison

(depuis la fusion ABA/NBA de 1976)

31.1 — Moses Malone (1981/82)

29.8 — David Robinson (1993/94)

29.7 — Shaquille O’Neal (1999/00)

[29.5 — Joel Embiid (2021/22)]

29.3 — Shaquille O’Neal (1993/94)

29.3 — Shaquille O’Neal (1994/95)

28.7 — Shaquille O’Neal (2000/01)

28.6 — Patrick Ewing (1989/90)

28.5 — Joel Embiid (2020/21)

28.3 — Shaquille O’Neal (1997/98)

Un talent générationnel

Mais le plus impressionnant dans les prestations de Joel Embiid cette saison, et plus globalement depuis ses débuts en NBA, c’est probablement le fait qu’il aligne des chiffres monstres sans jouer énormément (31 minutes de jeu en carrière), par rapport à d’autres légendes de ce sport (ou légendes en devenir ?).

Diablement efficace, aussi bien lorsque l’on rapporte ses statistiques sur 36 minutes ou sur 100 possessions, afin de mettre tout le monde sur un même pied d’égalité, le Camerounais fait surtout partie des meilleurs shooteurs de l’histoire à son poste, lorsque l’on s’attarde sur le fameux « true shooting percentage » (TS%). Autrement dit l’indicateur le plus fiable pour mesurer l’efficacité globale d’un joueur au shoot.

Le terme de « talent générationnel » peut donc parfaitement s’appliquer pour lui, ici.

Top 10 des moyennes de points en carrière, rapportées sur 36 minutes

(minimum 100 matchs joués)

29.7 — Joel Embiid

28.3 — Michael Jordan

28.1 — George Gervin

27.8 — Luka Doncic

26.8 — Trae Young

26.6 — Kevin Durant

26.1 — James Harden

25.8 — Freeman Williams

25.5 — LeBron James

25.5 — Stephen Curry

Top 10 des moyennes de points en carrière, rapportées sur 100 possessions

(minimum 100 matchs joués)

40.4 — Michael Jordan

39.9 — Joel Embiid

37.8 — Luka Doncic

37.0 — Kevin Durant

36.6 — LeBron James

35.8 — Kobe Bryant

35.7 — James Harden

35.4 — Trae Young

35.3 — George Gervin

35.2 — Shaquille O’Neal

Top 10 des meilleurs « TS% » en carrière, chez les pivots

(minimum 500 tentatives à 3-pts)

62.2 — Karl-Anthony Towns

61.9 — Nikola Jokic

59.8 — Joel Embiid

59.5 — Dewayne Dedmon

59.0 — Domantas Sabonis

58.8 — Mike Muscala

58.8 — Meyers Leonard

58.7 — Kelly Olynyk

57.4 — Myles Turner

57.1 — Chris Bosh

James Harden comme arbitre du scrutin ?

Reste à savoir si l’arrivée de James Harden pèsera, ou non, sur les chances de sacre de Joel Embiid. Collectivement, elles ne s’en retrouvent forcément que décuplées. Individuellement, en revanche, le MVP 2018 pourrait faire de l’ombre à la pierre angulaire du « Process » de Philadelphie, s’il retrouve son niveau d’antan, de ses années Rockets ou de ses premières semaines chez les Nets.

S’il se met, comme imaginé, au service du leader des Sixers, le triple meilleur marqueur de la ligue (2018, 2019, 2020) devrait néanmoins magnifier davantage le jeu de son nouveau coéquipier, qui devrait alors pouvoir décoller sur le plan comptable, en plus d’être alimenté de ballons par un créateur de renom.

La recette parfaite pour que Joel Embiid ajoute son nom au palmarès du trophée de MVP ? Ce serait le 15e pivot à y parvenir et ce serait la première fois depuis 1994 (Hakeem Olajuwon) et 1995 (David Robinson) que deux postes 5 remportent ce titre deux ans de suite, après le couronnement de Nikola Jokic en 2021.

Preuve du retour sur le devant de la scène des intérieurs, en plus de confirmer l’évolution du rapport de force entre les joueurs américains et les joueurs internationaux ?

Les pivots élus MVP

1956 — Bob Pettit

1958 — Bill Russell

1960 — Wilt Chamberlain

1961 — Bill Russell

1962 — Bill Russell

1963 — Bill Russell

1965 — Bill Russell

1966 — Wilt Chamberlain

1967 — Wilt Chamberlain

1968 — Wilt Chamberlain

1969 — Wes Unseld

1970 — Willis Reed

1971 — Kareem Abdul-Jabbar

1972 — Kareem Abdul-Jabbar

1973 — Dave Cowens

1974 — Kareem Abdul-Jabbar

1975 — Bob McAdoo

1976 — Kareem Abdul-Jabbar

1977 — Kareem Abdul-Jabbar

1978 — Bill Walton

1979 — Moses Malone

1980 — Kareem Abdul-Jabbar

1982 — Moses Malone

1983 — Moses Malone

1994 — Hakeem Olajuwon

1995 — David Robinson

2000 — Shaquille O’Neal

2021 — Nikola Jokic

1 – Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 34 victoires, 22 défaites – 4e à l’Est.

Matchs : 44 disputés sur 56 possibles.

Stats : 29.5 pts, 11.2 reb, 4.5 pds, 1.0 int, 1.5 ctr et 2.9 pdb en 33 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 36% à 3-pts et 81% aux lancers.

2 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 32 victoires, 25 défaites – 6e à l’Ouest.

Matchs : 51 disputés sur 57 possibles.

Stats : 25.8 pts, 13.7 reb, 7.9 pds, 1.4 int, 0.7 ctr et 3.8 pdb en 33 min.

Pourcentages : 57% aux tirs, 37% à 3-pts et 81% aux lancers.

3 – DeMar DeRozan (Bulls)

Bilan : 37 victoires, 21 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 54 disputés sur 58 possibles.

Stats : 27.9 pts, 5.2 reb, 5.1 pds, 0.9 int, 0.3 ctr et 2.3 pdb en 36 min.

Pourcentages : 52% aux tirs, 34% à 3-pts et 86% aux lancers.

4 – Chris Paul (Suns)

Bilan : 46 victoires, 10 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 56 disputés sur 56 possibles.

Stats : 15.0 pts, 4.5 reb, 10.7 pds, 1.9 int, 0.3 ctr et 2.4 pdb en 33 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 34% à 3-pts et 84% aux lancers.

5 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 35 victoires, 23 défaites – 5e à l’Est.

Matchs : 47 disputés sur 58 possibles.

Stats : 29.0 pts, 11.2 reb, 6.0 pds, 1.0 int, 1.4 ctr et 3.3 pdb en 33 min.

Pourcentages : 54% aux tirs, 30% à 3-pts et 72% aux lancers.

Mentions : Stephen Curry (Warriors), Devin Booker (Suns), Ja Morant (Grizzlies), Luka Doncic (Mavericks)…

LEXIQUE

True shooting percentage (TS%) : cette équation permet de calculer l’adresse globale d’un joueur, ou d’une équipe, en prenant en considération les tirs à 2-pts, les tirs à 3-pts et les lancers-francs. La formule de calcul est la suivante : TS% = (points marqués / 2 * [tirs tentés + 0.44 * {lancers-francs tentés}]) * 100.