Alvin Gentry : « Chez Embiid, il y a une part de Shaq, une part d’Olajuwon… »

Pendant une mi-temps, le plan anti-Embiid des Kings a parfaitement fonctionné. Servi au poste, le pivot des Sixers s’est retrouvé entouré de deux ou trois joueurs à chaque prise de balle. Impossible pour lui de se retourner, voire même de bien ressortir le ballon avec trois balles perdues, et c’est toute l’attaque des Sixers qui s’est déréglée au point de n’inscrire que 50 points à la mi-temps.

Et puis, au retour des vestiaires, le Camerounais se fâche. Il délaisse le poste bas pour jouer plus haut, et là, Sacramento explose. Joel Embiid plante 17 points dans le quart-temps et Philly égalise. 17 comme le plus gros écart du match en faveur des Kings au tout début du 3e quart-temps.

« C’est simplement un ajustement » explique Doc Rivers à propos de ce Embiid aux deux visages. « On l’a changé d’endroits sur le terrain. Il pouvait alors voir les prises à deux arriver. Ce soir, c’était pas un match pour jouer au poste bas car il y avait des trappes à chaque fois qu’il recevait le ballon. C’était mieux de jouer près du haut de la raquette ou de faire du pick-and-roll ».

« C’est un basketteur très doué techniquement pour un intérieur, et il a une grande intelligence de jeu »

Résultat, Embiid plante 24 points après la pause, et les Sixers vont finalement s’imposer sur le fil (103-101), suspendus à un dernier tir, raté, d’Harrison Barnes.

« Il fallait juste être agressif » souligne le pivot de Philly. « Evidemment, ils m’ont pris à deux ou à trois partout sur le terrain. Que je sois au poste ou à 3-points, et ils n’arrêtaient pas de venir sur moi. Je pense que la différence, en deuxième mi-temps, c’est qu’on s’est mis à des positions différentes, et que j’ai pu les attaquer en dribble ».

Une adaptation qui impressionne Alvin Gentry. « Il y a une part de Shaq, une part d’Olajuwon, une part de qui vous voulez… Mais je pense que ce qui fait que Joel est si difficile à défendre, c’est que c’est un basketteur très doué techniquement pour un intérieur, et il a une grande intelligence de jeu. »