Le duel Embiid – Haliburton enflamme la salle de Philadelphie

À la manière dont le Wells Fargo Center et Joel Embiid ont exulté après le raté d’Harrison Barnes, on devine que les Sixers ont plus que tremblé cette nuit face aux Kings. Vainqueurs 103-101, les joueurs de Doc Rivers peuvent, une fois de plus, remercier Joel Embiid, qui s’impose comme un solide candidat pour le trophée de MVP.

Après une première mi-temps très compliquée, le Camerounais a su se relever, et sa seconde mi-temps ou plutôt son 3e acte est extraordinaire. Alors que les Sixers étaient menés de 11 points à la mi-temps (61-50), la star des Sixers score 17 points au retour des vestiaires. Tirs à 3-points, pénétrations, finitions avec la faute près du cercle… Joel Embiid est juste trop fort, et Alvin Gentry dira après la rencontre qu’il y a du « Shaq et du Olajuwon » chez lui.

Défensivement, le fait d’être sur les lignes de passes permet aux Sixers de couper les extérieurs du ballon. De l’autre côté, Joel Embiid s’occupe de tout, et Philly égalise à 81-81.

Tout est à refaire pour Sacramento, et aux côtés d’un exceptionnel Tyrese Haliburton, c’est Richaun Holmes qui relance les Kings pour donner six points d’avance (87-81). Mais Sacramento craque : six tirs de suite ratés, quatre ballons perdus… Les Sixers en profitent et Tyrese Maxey prend le relais d’Embiid pour valider un 12-0. Il reste six minutes à jouer, et Philly respire mieux (93-87). D’autant que l’écart va même atteindre les 10 points.

Sauf qu’en face, Haliburton est en feu, et c’est lui, dans le corner, qui ramène Sacramento à -2 (103-101). Sur la remise en jeu, Georges Niang se fait siffler cinq secondes. La balle revient à Sacramento, mais le dernier tir de Barnes échoue, et les Sixers s’imposent pour la 4e fois de suite, alors que les Kings enregistrent une 6e défaite de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La deuxième période des Sixers. Tout le monde sait que cette équipe n’est pas la plus régulière de la NBA. Mais ce soir, après avoir manqué leur première période et compté jusqu’à 17 points de retard, les Sixers ont montré énormément de caractère dans le 3e quart temps. Plus agressifs, ils ont trouvé plus facilement Joel Embiid. Malgré une vraie frayeur en fin de match, ils ont réussi à tenir bon.

– Le bilan désastreux des Kings à l’extérieur. Après un bon début de match, les Kings ont baissé pavillon au retour des vestiaires. Comme si cette équipe ne savait plus gagner. C’est dommage et leur bilan loin de chez eux montre bien qu’ils manquent de culture de la gagne. Ils restent ainsi sur 11 défaites de suite à l’extérieur, et n’ont gagné que six matches loin de leurs bases cette année. Impossible de se mêler à la course au « play-in » quand on voyage aussi mal.

TOPS/FLOPS

✅ Joel Embiid. On ne sait pas s’il sera MVP à la fin de saison, mais il est en ce moment sur une autre planète. Même lorsqu’il est discret, comme en première mi-temps, il est capable de réagir et de planer sur la rencontre. Son 3e quart-temps est exceptionnel, et on sent une vraie emprise sur son équipe mais aussi sur les adversaires. À l’arrivée, 36 points, 12 rebonds et 6 passes !

✅ Tyrese Maxey. Il ne réalise pas une prestation exceptionnelle, et il a souvent été débordé par Tyrese Haliburton. Mais c’est lui qui fait pencher la balance du côté de Philly au début du 4e quart-temps lorsqu’il inscrit 7 des 12 points de suite des Sixers. Un match sobre.

✅ Tyrese Haliburton. Il aurait pu être le héros de son équipe, mais il n’a pas réussi à tirer à 3-points. Alors que ses dirigeants ont mis fin aux discussions avec les Sixers pour un éventuel échange contre Ben Simmons, le « sophomore » a été éblouissant pendant tout le match, et on retiendra notamment ses 14 points dans le dernier quart-temps. Peut-être avait-il un message à faire passer…

⛔Buddy Hield. Lui aussi a été cité pour rejoindre les Sixers, mais le joueur des Bahamas est passé à côté de son match : 1/8 aux tirs pour lui. On retiendra surtout une certaine nonchalance et un gros manque d’agressivité.

LA SUITE

Philadelphie (30-19) : les Sixers reçoivent Memphis lundi.

Sacramento (18-33) : Retour à la maison pour accueillir lundi New York.