La course au MVP | Kevin Durant déjà hors-jeu ?

A-t-on déjà perdu un grand favori au titre de MVP de la saison régulière ? L’an passé, c’est Joel Embiid et LeBron James qui avaient lâché prise en cours de saison en raison d’une blessure, et cette année, le grand perdant pourrait être Kevin Durant. En tête de vos votes à la mi-saison et meilleur marqueur de la NBA, l’ailier des Nets s’est blessé au genou gauche, et il pourrait manquer jusqu’à un mois et demi de compétition.

Dans le pire des cas, Kevin Durant devrait revenir après le All-Star Game, soit fin février. Ce qui signifie qu’il aura manqué entre 15 et 18 matches de suite ! À titre de comparaison, CJ McCollum vient de manquer 17 matches, et c’est aussi le nombre de matches déjà ratés par Anthony Davis dont le retour n’est toujours pas programmé.

Dix-sept matches, c’est plus de 20% de la saison régulière, et comme Kevin Durant a déjà manqué 7 matches cette saison, il pourrait donc flirter avec les 25 matches passés loin des terrains. On se rapprochait donc davantage du tiers de la saison. Dans l’histoire, seul Bill Walton a été élu MVP de la saison régulière en manquant un tiers de la saison régulière. C’était en 1978, et le père de Luke avait manqué toute la fin de saison en raison d’une blessure au pied. Les votants avaient donc retenu son impressionnante domination jusqu’à fin février : 50 victoires pour 10 défaites pour Portland.

Onze matches ratés, le maximum pour un MVP depuis 1978 !

Cette année, les Nets ne dominent pas leur sujet comme les Blazers en 1978, et est-ce rédhibitoire pour être élu MVP ? Clairement, la réponse est « oui » si l’on jette un oeil aux MVP depuis 30 ans. Ainsi, Allen Iverson est le seul à avoir été élu MVP après avoir manqué plus de 10 matches (11 exactement). Depuis 2001, tous les autres MVP ont manqué 10 matches ou moins, comme James Harden et Giannis Antetokounmpo sacrés en 2018 et 2019 avec 72 matches disputés sur 82.

La saison passée, Nikola Jokic décroche le titre de MVP en jouant 72 matches sur 72 ! En 2020, dans une saison marquée par une suspension de plusieurs mois, Giannis Antetokoumpo avait disputé 63 matches sur 73. À nouveau, on retrouve ce seuil des 10 rencontres ratées.

À mi-saison, Kevin Durant ne paraît plus en mesure de se mêler à la course au trophée de MVP, et il n’est pas le seul. Paul George a déjà manqué beaucoup trop de matches. Idem pour Jimmy Butler qui a déjà raté 19 matches sur 44. C’est très limite pour Luka Doncic qui a manqué 16 matches sur 44. C’est limite aussi pour Joel Embiid, qui a manqué 12 matches sur 43.

Mais les votants pourraient plus indulgents cette saison puisque la vague Omicron a touché plus de 300 joueurs, et qu’il faudra en tenir compte au moment des votes. Chaque joueur touché par le virus a manqué entre 5 et 10 jours de compétition. Parfois plus. Des matches ont été reportés… Les votants devraient donc être plus tolérants, et des joueurs qui dépassent les 10 matches manqués pourraient donc se mêler jusqu’au bout à la lutte pour le trophée. On pense à Ja Morant, qui a déjà manqué 13 matches, mais dont les Grizzlies possèdent un meilleur bilan que le numéro 1 de la conférence Est !

1 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 22 victoires, 20 défaites – 6e à l’Ouest.

Matchs : 37 disputés sur 42 possibles.

Stats : 25.3 pts, 13.9 reb, 7.4 pds, 1.3 int, 0.8 ctr et 3.6 pdb en 33 min.

Pourcentages : 57% aux tirs, 36% à 3-points et 78% aux lancers.

2 – Kevin Durant (Nets)

Bilan : 27 victoires, 16 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 36 disputés sur 43 possibles.

Stats : 29.3 pts, 7.4 reb, 5.8 pds, 0.8 int, 0.9 ctr et 3.0 pdb en 37 min.

Pourcentages : 52% aux tirs, 37% à 3-points et 89% aux lancers.

3 – Stephen Curry (Warriors)

Bilan : 31 victoires, 12 défaites – 2er à l’Ouest.

Matchs : 39 disputés sur 43 possibles.

Stats : 26.3 pts, 5.4 reb, 6.0 pds, 1.4 int, 0.5 ctr et 3.4 pdb en 35 min.

Pourcentages : 42% aux tirs, 38% à 3-points et 91% aux lancers.

4 – DeMar DeRozan (Bulls)

Bilan : 27 victoires, 15 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 38 disputés sur 42 possibles.

Stats : 25.7 pts, 5.2 reb, 4.7 pds, 0.8 int, 0.3 ctr et 2.1 pdb en 35 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 35% à 3-points et 86% aux lancers.

5 – Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 25 victoires, 18 défaites – 6e à l’Est.

Matchs : 31 disputés sur 43 possibles.

Stats : 27.2 pts, 10.6 reb, 4.3 pds, 1.1 int, 1.4 ctr et 2.9 pdb en 33 min.

Pourcentages : 48% aux tirs, 37% à 3-points et 81% aux lancers.

Le reste du Top 10 : Giannis Antetokounmpo (Bucks), LeBron James (Lakers), Ja Morant (Grizzlies), Chris Paul et Devin Booker (Suns), Rudy Gobert (Jazz).