Les Nets attendent les résultats des examens sur le genou de Kevin Durant

Voir Kevin Durant se tenir le genou en grimaçant n’est jamais bon. Tout Brooklyn a ainsi eu peur lorsque Herb Jones a balancé Bruce Brown sur l’articulation de son coéquipier, qui a quitté le match dans la foulée.

« Bien sûr que ce serait dur de le perdre », a ainsi réagi Steve Nash après la rencontre. « Personne ne veut voir ça et on va espérer que ça ne sera pas trop grave, mais peu importe le diagnostic, nous devons continuer de travailler, de construire et de grandir pour nous améliorer et être compétitif. »

L’épisode rappelle un peu celui de février 2017, quand Zaza Pachulia était tombé sur le genou de Kevin Durant, alors aux Warriors, l’obligeant à manquer un mois de compétition. Néanmoins, KD semblait beaucoup moins inquiet en quittant le Barclays Center. Il faut dire que le contact avec Bruce Brown semble cette fois beaucoup moins violent.

Néanmoins, il faudra attendre les résultats de l’IRM pour savoir exactement de quoi il en retourne.

« Ce soir, avec ce qu’il est passé avec K [Kevin Durant], le fait que Kyrie Irving ne puisse jouer qu’à l’extérieur, mais aussi Joe [Harris], Nic [Claxton], LaMarcus [Aldridge]… Mais nous avons été un groupe résilient depuis que je suis ici et nous devons juste continuer. Continuer à pousser, encore et encore » philosophait James Harden.

Avec un Kyrie Irving présent par intermittence et un Kevin Durant qui pourrait manquer quelques matchs, les Nets vont donc particulièrement s’en remettre à James Harden, en très bonne forme ces derniers temps.

« C’est difficile », a expliqué Steve Nash, après les 40 minutes disputées par l’ancien Rocket. « Pas de Kyrie, pas de Kevin, pas de Joe… Il va devoir jouer beaucoup, donc nous devrons évidemment faire attention au nombre de matchs qu’il joue et au nombre de minutes, mais nous allons définitivement avoir besoin de lui sur le terrain. »