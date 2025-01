Stats & Highlights | Le Magic se reprend, les Wizards continuent de couler

Les Nets ont célébré Vince Carter en retirant son maillot, mais ils n’ont pas pu résister au Heat sur le parquet, emmené par Tyler Herro (25 points, 8 passes) et Bam Adebayo (17 points, 16 rebonds, 4 passes).

Malgré Zion Williamson (28 points, 11 rebonds), les Pelicans n’ont eux pas réussi à suivre le rythme de LaMelo Ball (25 points) et compagnie, se faisant bien embêter par l’activité de Moussa Diabaté (9 points, 13 rebonds).

Au terme d’un match tendu, marqué par beaucoup de fautes, l’expulsion de JB Bickerstaff et un début d’échauffourée entre Isaiah Stewart et tout le banc d’Orlando, c’est le Magic qui met finalement fin à sa mauvaise série, derrière son tandem reformé, Paolo Banchero et Franz Wagner, qui inscrivent 32 points chacun !

Troisième victoire consécutive pour les Raptors, qui battent encore des Hawks plombés par les absences et leur maladresse. À l’image de Trae Young (11 pertes de balle pour 4 passes) et Bogdan Bogdanovic (2/12 au tir…).

Les Sixers ont enchaîné en éteignant les Bulls, derrière les 31 points et 9 passes de Tyrese Maxey.

Pas de souci pour les Grizzlies qui, après un début de match sous tension et l’expulsion de Drew Eubanks pour une charge sur Zach Edey, ont pris le large en deuxième mi-temps, grâce aux 28 points d’un Jaren Jackson Jr. décidément en forme, et au bon match de leur pivot rookie, auteur de son côté de 19 points, 7 rebonds et 4 contres.

Enfin, les Wizards de Bilal Coulibaly (12 points) et Alex Sarr (11 points) ont donné quelques sueurs froides aux Suns, grâce au gros match de Kyle Kuzma (30 points, 12 rebonds). Washington était même revenu à quatre points dans les deux dernières minutes mais c’est finalement une 13e défaite de suite pour les joueurs de la capitale.

Brooklyn – Miami : 97-106

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

SAS 98 IND 136 MIN 133 DEN 104 DAL 107 BOS 122 BRO 97 MIA 106 CHA 123 NOR 92 ORL 121 DET 113 ATL 94 TOR 117 CLE 131 HOU 135 NYK 143 SAC 120 CHI 97 PHI 109 MEM 125 UTH 103 GSW 108 LAL 118 PHO 119 WAS 109 LAC 127 MIL 117

Charlotte – New Orleans : 123-92

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

SAS 98 IND 136 MIN 133 DEN 104 DAL 107 BOS 122 BRO 97 MIA 106 CHA 123 NOR 92 ORL 121 DET 113 ATL 94 TOR 117 CLE 131 HOU 135 NYK 143 SAC 120 CHI 97 PHI 109 MEM 125 UTH 103 GSW 108 LAL 118 PHO 119 WAS 109 LAC 127 MIL 117

Orlando – Detroit : 121-113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

SAS 98 IND 136 MIN 133 DEN 104 DAL 107 BOS 122 BRO 97 MIA 106 CHA 123 NOR 92 ORL 121 DET 113 ATL 94 TOR 117 CLE 131 HOU 135 NYK 143 SAC 120 CHI 97 PHI 109 MEM 125 UTH 103 GSW 108 LAL 118 PHO 119 WAS 109 LAC 127 MIL 117

Atlanta – Toronto : 94-117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

SAS 98 IND 136 MIN 133 DEN 104 DAL 107 BOS 122 BRO 97 MIA 106 CHA 123 NOR 92 ORL 121 DET 113 ATL 94 TOR 117 CLE 131 HOU 135 NYK 143 SAC 120 CHI 97 PHI 109 MEM 125 UTH 103 GSW 108 LAL 118 PHO 119 WAS 109 LAC 127 MIL 117

Chicago – Philadelphie : 97-109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

SAS 98 IND 136 MIN 133 DEN 104 DAL 107 BOS 122 BRO 97 MIA 106 CHA 123 NOR 92 ORL 121 DET 113 ATL 94 TOR 117 CLE 131 HOU 135 NYK 143 SAC 120 CHI 97 PHI 109 MEM 125 UTH 103 GSW 108 LAL 118 PHO 119 WAS 109 LAC 127 MIL 117

Memphis – Utah : 125-103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

SAS 98 IND 136 MIN 133 DEN 104 DAL 107 BOS 122 BRO 97 MIA 106 CHA 123 NOR 92 ORL 121 DET 113 ATL 94 TOR 117 CLE 131 HOU 135 NYK 143 SAC 120 CHI 97 PHI 109 MEM 125 UTH 103 GSW 108 LAL 118 PHO 119 WAS 109 LAC 127 MIL 117

Phoenix – Washington : 119-109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.