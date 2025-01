De solides Rockets battent encore les Cavaliers !

Donovan Mitchell donne le ton dès les premières secondes en inscrivant 8 points en moins de deux minutes. C’est un petit coup de chaud passager puisque les Rockets et les Cavaliers vont ensuite échanger les paniers dans ce premier quart-temps, avec un avantage pour les seconds (37-33).

Les tirs à 3-pts de Georges Niang font du bien pour garder Cleveland dans la course car avec Dillon Brooks et Jalen Green, les Texans dominent. Ils mettent la pression sur Donovan Mitchell et Darius Garland dès la remise en jeu, pour les couper de l’attaque. Ça fonctionne plutôt bien, vu le score à la pause (54-68).

En troisième quart-temps, les troupes d’Ime Udoka insistent à l’intérieur avec Alperen Sengun. Le Turc pèse mais ne fait pas toujours les bons choix, ni ne prend les bons tirs, parfois à 3-pts, et le ballon circule moins.

Du « hack-a-Adams »

Donovan Mitchell et Darius Garland en profitent pour relancer les Cavaliers, qui tentent leur défense de zone si efficace pour revenir, mais aussi un « hack-a-Adams » en envoyant le pivot de Houston volontairement aux lancers-francs. Steven Adams est adroit dans l’exercice, et les hommes de Kenny Atkinson sont donc punis. Jalen Green conclut ce bon quart-temps avec un shoot à 3-pts, l’écart est clair (84-101).

Clairement, et contrairement à la dernière fois, la zone ne fonctionne pas. Houston arrive à l’attaquer correctement et ce sont surtout les volontés offensives du duo Mitchell – Garland qui vont permettre de revenir. Mais les Rockets sont solides et avec un rebond offensif transformé en dunk d’Amen Thompson, qui marque ensuite deux lancers-francs, plus un shoot important raté par Mitchell, ils gardent leur avance et s’imposent dans l’Ohio 131-135.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un peu le même match qu’en début de semaine. Houston qui domine les débats, puis vacille en dernier quart-temps face à une équipe qui fait un gros effort, mais qui s’en sort finalement. C’était globalement le scénario du match de mercredi soir, disputé à Houston. On peut l’appliquer à cette rencontre également. Jalen Green et ses coéquipiers ont mérité leur victoire, tant ils ont été solides pendant toute la partie, en résistant aux défenses et tactiques des Cavaliers. Même si les dernières secondes furent tendues, ils n’ont jamais lâché leur avance. Une nouvelle victoire de caractère.

– Steven Adams, symbole des bons seconds couteaux texans. Cette fois, ce n’est pas Cam Whitmore qui a apporté son étincelle en sortie de banc, mais bien le pivot. Outre son bon passage sur la ligne des lancers-francs en troisième quart-temps (6/7) pour casser la stratégie des Cavaliers, il a été juste et efficace avec 14 points et 4 rebonds en 14 minutes ! En faisant moins de bruit que d’habitude, Amen Thompson a fait un énorme match avec 23 points, 14 rebonds et 10 passes. Et même Dillon Brooks a été bon, avec ses 13 points, tous marqués en première période. Les seconds couteaux des Rockets ont été présents pour aider le trio Fred VanVleet – Jalen Green – Alperen Sengun, qui a compilé 72 points.

– Cleveland perd la tête. Avec quatre défaites en six matches, dont trois d’affilée, les Cavaliers connaissent leur premier coup de moins bien de la saison. Les partenaires de Mitchell abandonnent ainsi la 1ère place de la NBA au Thunder.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.