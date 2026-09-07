Avant même la prolongation, Donovan Mitchell avait déjà effacé LeBron James et Kyrie Irving des tablettes ! Auteur d’un panier improbable pour arracher l’overtime, l’arrière All-Star venait d’inscrire son 58e point face aux Bulls. Un de plus que le duo Irving-LeBron, co-détenteur jusque-là du record de la franchise de Cleveland.

C’était déjà un exploit sensationnel pour un joueur arrivé dans l’Ohio seulement deux mois et demi plus tôt. Mais Donovan Mitchell allait faire encore mieux…

Totalement possédé, il va survoler la prolongation pour inscrire 13 points supplémentaires et permettre aux Cavaliers de s’imposer 145-134. Un succès de 11 points alors que Cleveland avait compté jusqu’à 21 longueurs de retard en première mi-temps.

Et surtout une soirée qui allait entrer dans l’histoire : 71 points pour Donovan Mitchell !

Son record en carrière, mais également l’une des plus grandes performances offensives jamais réalisées en NBA. À l’époque, personne n’avait atteint un tel total depuis les 81 points de Kobe Bryant face aux Raptors, en janvier 2006.

Depuis, Damian Lillard a égalé ses 71 points, Luka Doncic est monté jusqu’à 73 et Bam Adebayo jusqu’à 83. Mais avec ses 71 unités, Donovan Mitchell reste aujourd’hui au 10e rang ex æquo des meilleures marques de l’histoire, aux côtés de Lillard, David Robinson et Elgin Baylor.

Surtout, « Spida » avait ajouté 11 passes et 8 rebonds, devenant le premier joueur de l’histoire de la NBA à compiler au moins 70 points et 10 passes sur une rencontre.

« Se retrouver, là, dans le livre des records, avec des gars comme Wilt, c’est une vraie leçon d’humilité », avait déclaré Donovan Mitchell. « J’ai toujours cru que je pouvais être l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Je suis sans voix et privilégié d’être en compagnie des plus grands. »

L’hommage de Kyrie Irving et LeBron James

À distance, Donovan Mitchell avait reçu les félicitations de Kyrie Irving et LeBron James, dont il venait d’effacer le précédent record de 57 points sous le maillot de Cleveland.

« C’est bien. Les records sont faits pour être battus », réagissait Kyrie Irving. « Je suis content qu’il l’ait fait. Ce qui est amusant là-dedans, c’est que j’ai joué un petit peu avec lui à Call Of Duty avant le match. On était dans la même équipe, et je peux vous dire qu’il était déterminé ! »

Du côté de Charlotte, où il venait lui-même de planter 43 points, LeBron James avait découvert l’incroyable performance de Donovan Mitchell. Un joueur qu’il suivait depuis longtemps puisque l’ancien arrière du Jazz était présent, alors adolescent, sur le plateau de « The Decision ».

« Je n’ai pas encore vu les highlights du match, mais de toute évidence, le gars devait être en feu », commentait la superstar des Lakers. « Nous pratiquons un sport où beaucoup de gars disent qu’ils peuvent scorer… Certains, parmi les meilleurs, y parviennent. Ce soir, Donovan a démontré qu’il faisait partie des meilleurs. À chaque fois que vous plantez 70, 60, 50, 40 points… On sait que vous êtes extrêmement doué dans ce que vous faites. C’est certainement quelque chose qu’il n’oubliera jamais, que sa famille n’oubliera jamais. »

Impliqué dans 99 points de son équipe !

Car Donovan Mitchell n’avait pas simplement empilé les paniers. Avec ses 11 passes et ses 8 rebonds, il avait frôlé le triple-double et directement participé à 99 points de son équipe. À l’époque, seul Wilt Chamberlain, lors de son mythique match à 100 points, avait été impliqué dans davantage de points.

Et « Spida » avait encore accéléré au fil de la rencontre : 24 points dans le troisième quart-temps, 18 dans le quatrième puis 13 en prolongation. Soit 55 points après la pause !

« Pour notre part, on la considère comme l’une des plus grandes performances de l’histoire de ce sport », estimait JB Bickerstaff, son entraîneur à Cleveland à l’époque. « Chaque action de sa part était nécessaire. Donovan ne s’est jamais placé au-dessus de l’équipe, et comment ne pas être à fond derrière lui ? À un moment, j’ai dit aux autres : poussez-vous de son chemin ! »

L’action symbole de cette performance reste ce panier pour arracher la prolongation. Alors que Cleveland était mené de deux points à quelques secondes de la fin, Donovan Mitchell avait volontairement raté son deuxième lancer-franc, récupéré lui-même le rebond offensif avant de trouver la cible au milieu de la défense des Bulls.

À cet instant, il comptait déjà 58 points et venait de battre le record de la franchise. Il lui restait encore cinq minutes pour transformer une performance extraordinaire en soirée historique.

« Je crois que j’avais déjà réussi un match comme ça sur NBA2K, mais je ne crois pas que j’avais été aussi adroit », se marrait le héros de la soirée. « Et encore, c’était dans une défaite… Je suis sans voix. Pas uniquement par ce que j’ai fait, mais parce que je l’ai fait pour qu’on revienne dans le match et qu’on gagne. C’est fou ! »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 70 33:27 48.3 36.4 86.5 0.7 3.8 4.5 5.7 2.3 1.5 2.8 0.3 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Article initialement publié en 2023 et mis à jour le 7 septembre 2026.