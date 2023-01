Avant même la prolongation, Donovan Mitchell avait déjà effacé LeBron James et Kyrie Irving des tablettes ! Auteur d’un panier miracle pour arracher la prolongation, l’arrière All-Star venait d’inscrire son 58e point face aux Bulls. C’est un de plus que le duo Irving-LeBron, co-détenteurs jusque-là du record de la franchise de Cleveland. C’était déjà un exploit sensationnel alors qu’il n’est là que depuis deux mois et demi.

Mais Donovan Mitchell va faire encore mieux… Totalement possédé, il va survoler la prolongation pour inscrire 13 points supplémentaires et permettre aux Cavaliers de s’imposer 145-134. Un succès de 11 points alors que les Cavaliers étaient menés de 21 points en première mi-temps. Un succès qui fera date puisque Donovan Mitchell termine la rencontre avec… 71 points !!! C’est évidemment son record en carrière, mais c’est aussi la 6e meilleure performance de tous les temps. Depuis 16 ans, et les 81 points de Kobe Bryant face aux Raptors, personne n’avait atteint un tel total.

Avec 71 points, Donovan Mitchell égale David Robinson et Elgin Baylor, et il se place juste devant Devin Booker, auteur de 70 points dans une défaite face aux Celtics. Il est le premier joueur à cumuler plus de 70 points et 10 passes dans l’histoire. Il est aussi le plus petit joueur (1m85) à atteindre les 70 points.

« Se retrouver, là, dans le livre des records, avec des gars comme Wilt, c’est une vraie leçon d’humilité », a déclaré Donovan Mitchell. « J’ai toujours cru que je pouvais être l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Je suis sans voix et privilégié d’être en compagnie des plus grands. »

L’hommage de Kyrie Irving et LeBron James

À distance, Donovan Mitchell a reçu les félicitations de Kyrie Irving et LeBron James, qui avaient inscrit 57 points sous le maillot de Cleveland. « C’est bien. Les records sont faits pour être battus » réagit le meneur. « Je suis content qu’il l’ait fait. Ce qui est amusant là-dedans, c’est que j’ai joué un petit peu avec lui à Call Of Duty avant le match. On était dans la même équipe, et je peux vous dire qu’il était déterminé ! »

Du côté de Charlotte où il a planté 43 points cette nuit, LeBron James a découvert l’incroyable performance de Donovan Mitchell. Un joueur qu’il a toujours suivi de près puisque l’ancien arrière du Jazz était présent, alors ado, sur le plateau de « The Decision ».

« Je n’ai pas encore vu les highlights du match, mais de toute évidence, le gars devait être en feu » commente la superstar des Lakers. « Nous pratiquons un sport où beaucoup de gars disent qu’ils peuvent scorer… Certains, parmi les meilleurs, y parviennent… Ce soir, Donovan a démontré qu’il faisait partie des meilleurs. À chaque fois que vous plantez 70, 60, 50, 40 points… On sait que vous êtes extrêmement doué dans ce que vous faites. C’est certainement quelque chose qu’il n’oubliera jamais, que sa famille n’oubliera jamais ».

Impliqué dans 99 points de son équipe !

Ce qui impressionne, c’est que Donovan Mitchell frôle même le triple-double puisqu’il ajoute 11 passes et 8 rebonds ! Impliqué dans 99 points de son équipe, il est même monté en puissance au fil des minutes pour inscrire 18 points dans le 4e quart-temps, puis donc 13 dans la prolongation.

« Pour notre part, on la considère comme l’une des plus grandes performances de l’histoire de ce sport » estime JB Bickerstaff, le coach des Cleveland. « Chaque action de sa part était nécessaire. Donovan ne s’est jamais placé au-dessus de l’équipe, et comment ne pas être à fond derrière lui ? À un moment, j’ai dit aux autres : poussez-vous de son chemin ! »

L’action symbole de cette performance, c’est ce panier pour arracher la prolongation. Il reste trois secondes, et Donovan Mitchell manque volontairement son lancer-franc, et il va chercher lui même le rebond offensif et il inscrit un panier casse-croûte. À ce moment-là, on s’est dit qu’il ne pouvait plus rien lui arriver. Ni aux Cavaliers d’ailleurs. Car le plus important, c’est que Cleveland l’emporte.

« Je crois que j’avais déjà réussi un match comme ça sur NBA2K, mais je ne crois pas que j’avais été aussi adroit » se marre le super héros de la soirée.« Et encore, c’était dans une défaite… Je suis sans voix. Pas uniquement par ce que j’ai fait, mais parce que je l’ai fait pour qu’on revienne dans le match et qu’on gagne. C’est fou ! »