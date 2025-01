Les Rockets désarçonnent les Cavaliers !

Les Rockets ont bien failli perdre un match de prestige qu’ils avaient pourtant globalement dominé pendant de longues minutes. Car dès le début, les Cavaliers manquent des tirs ouverts à 3-pts et l’impact des remplaçants texans fait très mal. Steven Adams est précieux sous le cercle et Cam Whitmore est déjà chaud, avec 10 points rien qu’en premier quart-temps (39-32)

Pour couper l’élan de leur adversaire et parce que ça a très bien fonctionné récemment face aux Wolves et Suns, les joueurs de Kenny Atkinson mettent en place leur défense de zone. Ça marche plutôt bien. Néanmoins, pour éviter cette défense, les Rockets jouent à fond les transitions et passent un 13-0. Pendant de longues séquences, les Cavaliers se cassent les dents à l’intérieur (61-53).

En seconde période, les troupes d’Ime Udoka parviennent à mieux attaquer la zone, avec plus de patience. Sans oublier des paniers primés de Fred VanVleet. Certes, Jarrett Allen réalise un gros travail au rebond offensif pour maintenir Cleveland, mais c’est Houston qui a toujours les commandes (94-83).

Jusqu’à une absence en dernier acte, où les leaders de la ligue infligent un énorme 19-0 ! Les Rockets ont perdu leur avance et il faut un 7-0 avec deux tirs à 3-pts de Fred VanVleet, encore lui, pour répondre.

On entre alors dans le « money time » et les Rockets vont s’en sortir aux lancers-francs. Déjà parce qu’Alperen Sengun met les siens pour donner deux points d’avance. Ensuite parce que, sur une faute flagrante de Tari Eason, à 3-pts, Darius Garland se retrouve sur la ligne avec trois tentatives.

Trois réussites et c’est la victoire assurée ou presque. Il manque les deux premiers et Donovan Mitchell ne marque pas sur l’ultime tentative. Victoire à l’arraché de Houston, 109-108.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les regrets des Cavaliers. Forcément, quand on est mené pendant tout le match, qu’on passe un 19-0 en dernier quart-temps et qu’on a trois lancers-francs à deux secondes du terme pour l’emporter, ne pas gagner, c’est frustrant. Kenny Atkinson et ses joueurs n’avaient pas fait le match parfait, loin de là, mais à la confiance, et avec un Darius Garland qui ne tremble pas, ils auraient clairement pu faire un hold-up.

– Les énormes efforts d’Amen Thompson. Cette victoire est collective puisque beaucoup de joueurs de Houston ont été précieux et bons. Mais comment ne pas souligner la prestation d’Amen Thompson ? 16 points, 16 rebonds dont 9 offensifs, 4 passes et 4 interceptions. Les Rockets ont beaucoup bataillé à l’intérieur pour limiter l’impact de Jarrett Allen et priver les extérieurs de shoots faciles près du cercle, et Amen Thompson ainsi que Steven Adams (11 rebonds dont 5 offensifs) ont fait du bon boulot pour cela.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.