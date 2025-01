Les Suns eux aussi piégés par la défense de zone des Cavaliers

Les Suns étaient prévenus. Samedi soir, les Wolves avaient explosé face aux Cavaliers en seconde période, en encaissant un gros 16-0. « Je ne sais pas si c’était leur défense ou si on a simplement arrêté de jouer », commentait Rudy Gobert, sans que ce soit incompatible. « Peut-être est-ce la fatigue ou peut-être ce qu’ils ont fait en défense. »

Le pivot des Wolves ne dit pas le mot précis, mais quand il parle de la défense de Cleveland, il fait sans doute référence à la zone, qui avait tant gêné Minnesota. Bis repetita face à Phoenix, avec de nouvelles séquences avec ce style de défense. Et nouvelle réussite, avec des Suns englués et battus largement.

« On a regardé le match contre Minnesota », assure pourtant Devin Booker. « On a vu comment ils utilisaient cela et c’est très efficace. Ça nous a un peu ralentis. »

Une équipe en manque d’outils face à la zone

Pourquoi ? « On ne peut pas se contenter de faire des passes au large. C’est ce qu’ils veulent », répond et constate Kevin Durant, pas très fan de handball. « On doit aller dans la raquette. Ils ont des joueurs qui attendent dans la raquette et ils nous voient faire des passes sans prendre un shoot. C’est dur de marquer face à une telle défense si on pense qu’un shoot va s’offrir à nous sans qu’on force les choses. »

Ainsi, comme la star de Phoenix le dit, « on aurait pu pénétrer davantage, mais on ne joue pas des zones à chaque match. On n’a pas encore les armes pour affronter une zone ».

Les auront-ils à un moment ou un autre ? En tout cas, ils termineront leur « road trip » à l’Est mercredi à Brooklyn, face à des Nets qui restent sur 11 défaites en 13 matches… « C’est une victoire obligatoire pour nous », prévient Bradley Beal.