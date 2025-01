Face aux Bucks, James Harden et les Clippers sortent le grand jeu

Deux jours après leur victoire tranquille face aux Wizards, les Clippers l’ont emporté face à un adversaire de l’Est autrement plus coriace, les Bucks (127-117). Cette victoire-ci, les Californiens la doivent au génie offensif de James Harden (40 points) qui a signé l’un des matchs les plus accomplis de sa saison.

À ses côtés, Norman Powell (33 points) a été d’une activité décisive au « scoring », tandis que Kawhi Leonard a aussi été précieux lors de ses apparitions. Il fallait bien ça pour répondre aux grosses sorties du tandem Giannis Antetokounmpo (36 points et 13 rebonds) et Damian Lillard (29 points, 10 rebonds et 10 passes) qui ont passé une bonne partie de leur soirée aux lancers-francs.

Durant les trois premiers quart-temps de la rencontre, les deux équipes n’ont cessé de se répondre. En tête d’un petit point à la pause (58-59), les visiteurs n’ont jamais vraiment donné l’impression d’être en mesure de se détacher au score. Encore intenable dans ses pénétrations, Giannis a bien fait d’énormes dégâts dans ses attaques du cercle dans le troisième, les Clippers ont toujours trouvé un moyen de répondre.

Un troisième quart-temps de haut niveau

Notamment en raison des traditionnelles séquences en isolation de James Harden, pour finir en « step-back » à 3-points ou avec un « floater » dont Gary Trent Jr. devrait faire quelques cauchemars. En parfait lieutenant ce soir, Norman Powell a aussi affiché une belle variété pour marquer, tandis que les « roles players » se sont partagés le reste.

À l’issue d’un troisième quart-temps remarquable d’adresse (près de 70% pour les deux équipes), les Clippers avaient repris le plus petit des avantages (94-93). La bascule est survenue dans les minutes suivantes, quand les locaux ont décidé de hausser le ton en défense, à l’instar de cette possession clé où Derrick Jones Jr. a muselé un Khris Middleton transparent dans ce match.

Ce geste défensif est survenu au cœur d’un 12-0 asséné par les locaux (112-100). Giannis Anttokounmpo a bien tenté de secouer sa troupe, les Bucks ne sont jamais parvenus à contenir la paire Harden-Powell en seconde période.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le bijou James Harden. Troisième sortie de la saison à 40 points ou plus pour le barbu qui a été impressionnant de facilité cette nuit et a limité les déchets au maximum, en variant entre tirs extérieurs et pénétrations. On notera son 12/12 sur la ligne des lancers-francs et son excellent ratio à 9 passes décisives pour un seul ballon perdu.

– Les Clippers ne perdent plus avec Kawhi Leonard. Six victoires et une seule défaite. Voilà le bilan des Clippers lorsque « The Klaw » est en short cette saison. Cette nuit, il a encore été limité à 24 minutes de jeu, signant l’un de ses matchs les plus complets de sa très courte saison (18 points, 4 passes et 3 rebonds). Il a notamment régalé avec un geste de grande classe dans le troisième, en enchaînant dribble dans le dos pour éliminer Damian Lillard avant de finir sur un « reverse lay-up » main gauche devant Giannis Antetokounmpo.

– 100% aux lancers-francs. Les Californiens ont signé un parfait 28/28 sur la ligne de réparation. C’est la deuxième fois cette saison que les Clippers, 12e de la ligue dans ce registre avec 79% de réussite, terminent à 100% depuis la ligne des lancers-francs. Les Bucks ont aussi terminé avec un très haut pourcentage avec leur duo d’hommes forts qui a obtenu plus de lancers que toute l’équipe des Clippers !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.