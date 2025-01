Rudy Gobert et les Wolves trop forts pour les Nuggets

Les Nuggets arrivent lancés pour ce remake de la dernière demi-finale de conférence Ouest, avec quatre victoires de suite. Néanmoins, ce sont les Wolves qui vont rapidement mettre la main sur le match, notamment grâce à un Rudy Gobert sans doute motivé par son duel avec Nikola Jokic, mais aussi par ses dernières sorties délicates…

Le Français est ainsi omniprésent en début de match, glissant bien dans les zones mal surveillées par la défense du Colorado, qui se concentre sur Anthony Edwards, trouvant ses coéquipiers en mouvement ou finissant au floater.

En face, Nikola Jokic tente d’insister en force sous le cercle, tandis que Jamal Murray trouve des ouvertures, mais la défense des Nuggets est en souffrance, notamment face aux remplaçants des Wolves, avec un Rob Dillingham qui n’a pas froid aux yeux et qui prend trop facilement de vitesse ses adversaires.

Anthony Edwards chauffe en deuxième quart-temps pour compenser le manque d’inspiration de Julius Randle, souvent dans le mauvais tempo. Mais Denver n’arrive définitivement pas à se lancer, alors que Nikola Jokic se fait étonnamment discret, et que ses transmissions surprennent ses coéquipiers, provoquant plusieurs pertes de balle.

Evidemment, le « Joker » se reprend au retour des vestiaires, mais Anthony Edwards est lancé et les Nuggets ne verront plus que le dos de leurs adversaires. L’arrière de Minneapolis conclut sa démonstration d’un tir du logo et son équipe valide une très large (133-104) victoire dans cette « Rivals Week » en NBA.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La domination physique des Wolves. 72 points inscrits dans la peinture, contre 58 pour les Nuggets. Une domination au rebond (45-36). Mais surtout cette impression que les joueurs de Chris Finch ont été les agresseurs toute la soirée, et que ceux de Mike Malone n’ont fait que prendre les coups en attendant que ça passe.

– Rudy Gobert a répondu. Dans son registre, le Français a sans doute fait le match parfait. Secoué alors qu’il manquait d’énergie et d’envie ces derniers temps, le pivot des Wolves a parfaitement répondu avec 14 points à 6/8, 14 rebonds, 5 passes et 4 interceptions. Ses deux rebonds offensifs coup sur coup, suivis d’un 3-points d’Anthony Edwards, ont fait se lever le Target Center dans le troisième quart-temps, et bien symbolisé son impact.

– Pas de triple-double pour Nikola Jokic. Sa série de cinq triple-double consécutifs a pris fin, et c’est étonnamment au rebond que le « Joker » a calé. Comme ses coéquipiers, il a subi l’impact physique de ses adversaires, notamment dans ses transmissions, beaucoup moins propres qu’à l’accoutumée.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.