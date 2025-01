Les Knicks explosent la défense des Kings

Difficiles à cerner cette saison, les Knicks sont capables du pire comme du meilleur, et cette nuit, ils ont signé l’une de leurs plus probantes victoires en s’imposant 143 – 120 face aux Kings version Doug Christie. Un succès construit en deux temps avec d’abord un premier quart-temps quasi parfait. Grâce à un 6 sur 11 à 3-points en premier quart-temps, dont trois paniers primés de Landry Shamet, mais aussi une belle circulation de balle, les Knicks ont attaqué la rencontre pied au plancher.

C’est du basket champagne et le Madison Square Garden est gâté, et ses chouchous mènent 38-25 après douze minutes. Grâce à OG Anunoby, New York insiste et l’écart enfle jusqu’à 19 points. A ses côtés, Josh Hart est littéralement partout, mais les hommes de Tom Thibodeau vont soudainement stopper leur élan. Face à une formation comme les Kings, ça se paie cash et le réveil de Fox va changer le visage du match.

Josh Hart est partout !

Malik Monk (23 points en première mi-temps) et Domantas Sabonis (quasiment en triple-double) ont enfin du soutien, et les Kings passent un 21-4 pour devenir à deux unités. La défense de New York est sur les talons, et à la pause, les Knicks ne mènent plus que 72-67. Auteur d’un And-1 avant le retour aux vestiaires, Josh Hart tient la baraque. Mais l’ailier newyorkais est peut-être trop excité, et il écope de sa 7e faute technique de la saison en 3e quart-temps. Les Knicks ne parviennent plus à faire différence, et à chaque fois que Karl-Anthony Towns ou Mikal Bridges redonnent un peu d’air, la défense est pris à défaut. Comme sur ce dunk de Keegan Murray ou ce rebond offensif de Sabonis, qui marque facilement derrière (90-88).

C’est finalement Precious Achiuwa qui va réussir le « stop » décisif. Derrière Cameron Payne plante trois lancers-francs après une faute de Keon Ellis, et New York reprend le large (107-96). En quatre minutes, ils signent un 14-4 pour prendre 16 points d’avance (116-100). Monk continue de résister, mais Hart est déchaîné, qu’il s’agisse de planter à 3-points, d’arracher un rebond offensif, ou de servir Bridges. Les Kings sont roués de coups, et sur des lancers, Hart donne 20 points d’avance (133-113). Il reste cinq minutes à jouer, et les Knicks filent vers une victoire facile. Pour la deuxième fois en 15 jours, ils atteignent la barre des 140 points.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Problème de cercle. Une minute après le début du quatrième quart-temps, Mikal Bridges, aux lancers-francs, a signalé que l’arceau était tordu. C’est un dunk à deux mains d’OG Anunoby qui avait secoué le cercle, mais après avoir placé un niveau sur chaque partie de l’arceau, un technicien a signalé aux arbitres que tout était OK. Cette interruption de 10 minutes a été fatale aux Kings, qui ont explosé sur la fin de match.

Josh Hart voit rouge. C’est le MVP de la rencontre avec déjà son 6e triple-double de la saison et son 22e double-double : 20 points, 18 rebonds et 11 passes. Véritable pile électrique, Hart a fini avec la lèvre ensanglantée, et avant de rejoindre les Knicks, il n’avait jamais réalisé de triple-double !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.