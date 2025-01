Le duo Anthony Davis – LeBron James maîtrise les Warriors

Comme lors du match de Noël, les deux équipes se rendent coup pour coup dès l’entame de la rencontre. Les rebonds offensifs et quatre 3-points du duo Stephen Curry (13 points, 4/17 aux tirs, 9 passes) – Gary Payton II (12 points) donnent l’avantage aux Warriors mais LeBron James et Anthony Davis gardent leurs Lakers au contact (16-16). Malgré la bonne entrée de Dennis Schroder, l’adresse fuit alors Golden State et un dunk au buzzer de Dalton Knecht (13 points) met Los Angeles devant au score (27-26).

Alors que les Lakers continuent de perdre des ballons, les Warriors en profitent peu. À l’exception de Curry et Schroder, les Dubs manquent toujours d’adresse et LeBron James garde L.A. devant (42-39). Deux 2+1 d’Anthony Davis et d’Austin Reaves (16 points, 7 passes, 5 rebonds) donnent six longueurs d’avance à leur équipe, mais Golden State répond immédiatement grâce à Andrew Wiggins (20 points) et Brandin Podziemski (17 points) pour rester en embuscade à la pause (59-58).

Muet jusqu’ici, Buddy Hield ouvre son compteur pour démarrer la deuxième mi-temps, mais le duo James – Davis continue son chantier et les Lakers infligent un 18-7 aux Warriors, terminé par deux 3-points de Max Christie dans les corners (77-65) ! Ce sont huit points de Quinten Post (10 points) qui stoppent l’hémorragie pour Golden State. Los Angeles entame toutefois la dernière période avec six points d’avance (89-83).

Le bon passage des Warriors n’est cependant que de courte durée. Avec un Stephen Curry maladroit et muet en deuxième mi-temps, ils laissent passer leur chance de recoller et de l’autre côté, LeBron James passe en mode bulldozer pour redonner 11 points d’avance à son équipe (98-87).

Golden State tente de pousser pour revenir mais il n’y a rien à faire. Les Lakers filent vers une troisième victoire de suite alors que les Warriors passent sous la barre des 50% de victoires.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Anthony Davis dominateur. La star des Lakers continue d’être la bête noire des Warriors. Avec un avantage de taille conséquent face à la plupart des intérieurs adverses, il a dicté dans sa loi dans la raquette (36 points, 13 rebonds). Que ce soit sous le cercle et à trois mètres (8/14), ou en tête de raquette (5/6), Golden State n’a jamais trouvé la parade pour le ralentir. Et quand ils l’ont ralenti, c’était seulement pour l’envoyer aux lancers francs (10/12).

– Les 3-points dans le corner tuent Golden State. Les deux équipes ont été maladroites de loin (34%) mais les Lakers, qui en ont pris 17 tirs extérieurs de moins que leur adversaire du soir, ont su mettre ceux qui ont fait mal. Ils ont en effet fait 5/7 dans les corners lors de dix minutes à cheval entre le troisième quart temps et le début du quatrième, pour prendre plus de dix points d’avance. Avec l’attention générée par Davis et James, Dalton Knecht (2/4), Max Christie (2/2), et Dorian Finney-Smith (1/1) ont fait payer les Warriors alors que, dans le même temps, les hommes de Steve Kerr ont manqué les opportunités pour revenir dans la rencontre.

– La défense des Lakers sape le rythme des Warriors. J.J. Redick et son staff avaient opté pour une stratégie défensive simple mais efficace. Tout sauf Stephen Curry. Quand la star de Golden State était sur le terrain, les Lakers ont ainsi forcé le meneur à aller vers le cercle. Alors qu’il avait commencé le match en étant agressif, prenant cinq 3-points en premier quart temps, il n’a pu en prendre que quatre lors des trois derniers quart-temps et a terminé le match à 4/17 aux tirs. À chaque fois qu’il soufflait sur le banc, les Lakers sont passés systématiquement en zone pour casser le rythme des autres Warriors et les forcer à être plus actif. Cette stratégie a porté ses fruits puisque Golden State a terminé la rencontre à 45% aux tirs tout en perdant 14 ballons.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.