Le cadeau bien empoisonné d’Austin Reaves pour battre les Warriors !

Ce sont Stephen Curry et LeBron James qui lancent ce duel entre les Warriors et les Lakers en ce marathon de Noël. Les cinq points du premier, associés aux dix d’Andrew Wiggins, donnent huit longueurs d’avance à Golden State (23-15), mais les huit points du second et cinq de Dalton Knecht permettent aux Lakers de revenir au score, malgré la sortie sur blessure d’Anthony Davis (23-23).

Si un dunk autoritaire de Jonathan Kuminga sur la tête de Max Christie et Rui Hachimura fait gronder le Chase Center, ce sont les Lakers qui prennent le dessus grâce à un 16-2 lancé encore une fois par le duo James – Knecht (39-30) ! Dennis Schroder et Trayce Jackson-Davis stoppent l’hémorragie et malgré un bon Austin Reaves, c’est un coup de chaud Stephen Curry qui permet aux Warriors de rentrer aux vestiaires avec seulement trois points de retard (55-52).

Le « Splash Brother » continue sur sa lancée et son cinquième 3-points remet les deux équipes dos à dos (67-67). Les Lakers repartent toutefois de l’avant en passant un 17-6 à leur adversaire, terminé par deux 3-points d’Austin Reaves et de Rui Hachimura, pour terminer le troisième quart temps (84-73) !

Jonathan Kuminga réveille les Warriors mais les Lakers répondent à chaque fois par Rui Hachimura et LeBron James (93-85). Malgré les efforts de Stephen Curry, LeBron James et Max Christie gardent les Lakers à +9 avec 90 secondes à jouer (109-100). Stephen Curry ne s’avoue toutefois pas vaincu, il marque 8 points en moins d’une minute et ramène les Warriors à égalité sur un 3-points de folie avec 8 secondes à jouer (113-113) !

C’est toutefois assez de temps pour voir Austin Reaves battre Andrew Wiggins en un-contre-un et aller inscrire un lay-up subtile pour offrir un beau cadeau de Noël aux Lakers !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Austin Reaves, décisif. Le meneur des Lakers a terminé avec un triple-double (26 points, 10 passes, 10 rebonds et a été excellent toute la soirée. Il a marqué 10 de ses 26 points en dernier quart-temps pour repousser les assauts répétés de Stephen Curry.

– Stephen Curry et LeBron James se tirent la bourre. Inséparables cet été avec la Team USA, Stephen Curry et LeBron James nous ont livré un autre show dont ils ont le secret. En difficulté lundi contre Indiana, Curry avait dit qu’il serait meilleur et il n’a pas menti. Il a marqué 17 de ses 38 points, dont 8/15 de loin, en dernier quarts temps pour ramener les Warriors à un cheveu de la victoire. Au final, ce sont les 31 points et 10 passes d’un LeBron James revigoré qui sont repartis avec la victoire.

– Seulement sept minutes de jeu pour Anthony Davis, blessé. Après seulement sept minutes de jeu, Anthony Davis s’est tordu la cheville gauche et a dû quitter ses partenaires. Dans son absence, c’est Christian Koloko qui a répondu présent avec une entrée solide en première mi-temps qui a coïncidé avec le 16-2 des Lakers. Le pivot n’avait pas joué le dernier match de Los Angeles contre Detroit, et n’avait pas dépassé les cinq minutes de jeu lors des deux matchs d’avant. Il aura l’occasion de confirmer si Anthony Davis doit rater plusieurs matchs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.