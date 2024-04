Stats & Highlights | Les Wolves dans une égalité à trois pour la première place !

Après avoir validé la 9e place de l’Est, les Bulls ont reposé leurs joueurs majeurs face aux Wizards, de quoi permettre au rookie Adama Sanogo de s’offrir un double double-double (22 points, 20 rebonds). Deux records personnels évidemment pour l’ancienne star de Connecticut, peu utilisé cette saison par Billy Donovan.

Assurés de terminer à la première place, les Celtics ont également fait tourner, en faisant sans leurs six principales rotations (Jayson Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday, Derrick White, Kristaps Porzingis et Al Horford) face aux Hornets. Résultat ? Une nouvelle large victoire et un record en carrière pour Payton Pritchard (31 points).

Les Knicks ont eux résisté aux 41 points de Cam Thomas pour valider leur place dans le Top 4 de l’Est, et donc l’avantage du terrain au premier tour des playoffs. Avec cette quatrième victoire consécutive, Jalen Brunson (30 points, 11 passes) et ses camarades peuvent encore récupérer la 2e place de la conférence…

L’avantage du terrain pour les Clippers

Malgré les 35 points et 11 passes de RJ Barrett, le Heat n’a jamais tremblé face aux Raptors, menant toute la rencontre pour pouvoir espérer arracher une place dans le Top 6 à l’Est lors de la dernière journée.

Avec un grand Rudy Gobert (25 points, 19 rebonds, 5 contres), les Wolves ont dominé les Hawks, même s’ils se sont fait peur. Ils sont en tout cas à égalité avec le Thunder et les Nuggets pour la première place de l’Ouest…

Sans Kyrie Irving ni Luka Doncic, au repos, les Mavericks tombent à domicile face aux Pistons de Marcus Sasser (24 points) alors qu’Evan Fournier inscrit 13 points en sortie de banc. De quoi permettre aux Clippers, malgré leur défaite face au Jazz, de valider l’avantage du terrain au premier tour, pour le nouveau duel à venir entre Los Angeles et Dallas en playoffs.

Enfin, Jalen Green (26 points) et les Rockets peuvent toujours espérer finir la saison à l’équilibre après leur victoire face aux Blazers.

Washington – Chicago : 127-129

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 125 ORL 113 WAS 127 CHI 129 BOS 131 CHA 98 CLE 129 IND 120 NYK 111 BRO 107 MIA 125 TOR 103 MEM 120 LAL 123 MIN 109 ATL 106 OKC 125 MIL 107 SAS 121 DEN 120 DAL 89 DET 107 GSW 109 NOR 114 POR 107 HOU 116 LAC 109 UTH 110 SAC 107 PHO 108

Boston – Charlotte : 131-98

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 125 ORL 113 WAS 127 CHI 129 BOS 131 CHA 98 CLE 129 IND 120 NYK 111 BRO 107 MIA 125 TOR 103 MEM 120 LAL 123 MIN 109 ATL 106 OKC 125 MIL 107 SAS 121 DEN 120 DAL 89 DET 107 GSW 109 NOR 114 POR 107 HOU 116 LAC 109 UTH 110 SAC 107 PHO 108

New York – Brooklyn : 111-107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 125 ORL 113 WAS 127 CHI 129 BOS 131 CHA 98 CLE 129 IND 120 NYK 111 BRO 107 MIA 125 TOR 103 MEM 120 LAL 123 MIN 109 ATL 106 OKC 125 MIL 107 SAS 121 DEN 120 DAL 89 DET 107 GSW 109 NOR 114 POR 107 HOU 116 LAC 109 UTH 110 SAC 107 PHO 108

Miami – Toronto : 125-103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 125 ORL 113 WAS 127 CHI 129 BOS 131 CHA 98 CLE 129 IND 120 NYK 111 BRO 107 MIA 125 TOR 103 MEM 120 LAL 123 MIN 109 ATL 106 OKC 125 MIL 107 SAS 121 DEN 120 DAL 89 DET 107 GSW 109 NOR 114 POR 107 HOU 116 LAC 109 UTH 110 SAC 107 PHO 108

Minnesota – Atlanta : 109-106

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 125 ORL 113 WAS 127 CHI 129 BOS 131 CHA 98 CLE 129 IND 120 NYK 111 BRO 107 MIA 125 TOR 103 MEM 120 LAL 123 MIN 109 ATL 106 OKC 125 MIL 107 SAS 121 DEN 120 DAL 89 DET 107 GSW 109 NOR 114 POR 107 HOU 116 LAC 109 UTH 110 SAC 107 PHO 108

Dallas – Detroit : 89-107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 125 ORL 113 WAS 127 CHI 129 BOS 131 CHA 98 CLE 129 IND 120 NYK 111 BRO 107 MIA 125 TOR 103 MEM 120 LAL 123 MIN 109 ATL 106 OKC 125 MIL 107 SAS 121 DEN 120 DAL 89 DET 107 GSW 109 NOR 114 POR 107 HOU 116 LAC 109 UTH 110 SAC 107 PHO 108

Portland – Houston : 107-116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 125 ORL 113 WAS 127 CHI 129 BOS 131 CHA 98 CLE 129 IND 120 NYK 111 BRO 107 MIA 125 TOR 103 MEM 120 LAL 123 MIN 109 ATL 106 OKC 125 MIL 107 SAS 121 DEN 120 DAL 89 DET 107 GSW 109 NOR 114 POR 107 HOU 116 LAC 109 UTH 110 SAC 107 PHO 108

LA Clippers – Utah : 109-110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.