Le Thunder domine les Bucks et reprend la 1ère place à l’Ouest !

Les Bucks sont arrivés sur le parquet d’Oklahoma City sans Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard. Et sans défense aussi. Le Thunder s’est donc régalé. Dès le premier quart-temps, Shai Gilgeous-Alexander commence à découper ses adversaires, dans une rencontre rythmée avec beaucoup de points (41-34). Les joueurs de Mark Daigneault, eux, sont actifs en défense et volent des ballons. Les Bucks sont dépassés aussi par la circulation de balle adverse et à la pause, il y a déjà un écart (69-52).

Au retour des vestiaires, Khris Middleton monte en température en quelques instants, avec onze points en moins de trois minutes. Les Bucks recollent mais pour peu de temps, car le Thunder inscrit quelques paniers primés pour se donner de l’air. Néanmoins, rien n’est encore fait avant le quatrième quart-temps (95-83).

Mais Doc Rivers décide d’ouvrir son banc pour les douze dernières minutes. Pas Mark Daigneault. Alors tout devient brouillon offensivement pour Milwaukee et les cadres du Thunder écartent les remplaçants. Résultat : il y aura jusqu’à 29 points d’écart et les nouveaux leaders de la conférence Ouest s’imposent facilement 125-107. Comme les Nuggets a craqué à San Antonio, OKC retrouve la 1ère place à l’Ouest !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Thunder à la première place en main. Avec cette victoire, combinée avec le revers des Nuggets contre San Antonio, le Thunder est revenu à la première place de la conférence Ouest. OKC partage le même bilan que Denver et aussi que Minnesota, qui a battu les Hawks : 56-25. Tout se décidera donc demain soir pour savoir qui aura l’avantage du terrain pour les playoffs de ce côté-là des États-Unis. Rappel des rencontres : OKC – Dallas , Minnesota – Phoenix et Memphis – Denver.

– Le petit coup de chaud de Khris Middleton. Que retenir de cette partie de coté des Bucks ? Doc Rivers a clairement fait le choix de préserver ses joueurs pour les playoffs, peu importe la place à laquelle son équipe terminera la saison régulière. Alors on peut garder en tête les onze points marqués en moins de trois minutes par l’ailier, qui a enchaîné les paniers sur la tête des défenseurs. Lui qui était un peu dans le dur ces derniers matches se relance et termine avec 18 unités à 7/10 au shoot en 23 minutes.

– Milwaukee doit patienter. La 2e place des Bucks n’est pas encore assurée puisque les Knicks ont battu les Nets. Les Bucks ont toujours leur destin entre les mains avant de se déplacer à Orlando, dans un match à enjeu. Si Milwaukee s’incline et que New York l’emporte face à Chicago, les Knicks passeront 2e…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.