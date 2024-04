Victor Wembanyama et les Spurs terrassent les Nuggets à la dernière seconde !

« C’est sans doute notre plus grosse victoire de la saison ! » Victor Wembanyama avait bien du mal à redescendre de son nuage après la victoire surprise des Spurs face aux Nuggets, leaders de la conférence Ouest avant la rencontre. Une victoire arrachée à l’ultime seconde par Devonte’ Graham, héros de la fin de match alors que Denver pensait avoir fait le plus dur en prenant 23 points d’avance dans le 3e quart-temps. Nikola Jokic et les siens menaient encore de 17 points au début du 4e quart-temps.

Et puis, ils ont complètement déjoué… Grâce à Zach Collins qui signe d’abord un 9-0 pour revenir sous la barre des 10 points (107-99). Jamal Murray stoppe l’hémorragie mais Julian Champagnie, à 3-points, et le précieux Sandro Mamukelashvili, près du cercle, enchaînent par un 5-0. En quatre minutes, les Spurs ont signé un 14-2 pour revenir à trois unités (107-104). La folie peut alors s’emparer du Frost Bank Center.

Les cinq dernières minutes vont être épiques ! Notamment parce que Jamal Murray va sortir le très grand jeu pour conserver cette avance. Victor Wembanyama, au dunk, ou Mamukelashvili, à 3-points, insistent, mais le meneur des Nuggets ne veut pas lâcher cette avance, et cette première place au classement. C’est encore lui qui redonne sept points d’avance à quatre minutes de la fin (116-109). Et puis, les Nuggets vont lâcher prise. Nikola Jokic prend une faute offensive, puis se fait contrer par Wemby ».

À deux minutes de la sirène, les Spurs sont au contact : 118-117 ! Tre Jones demande au public de faire encore plus de bruit. Les fans sont debout et on ne voit même plus les lignes du terrain, et certains joueurs…

Graham, le héros !

C’est Aaron Gordon qui climatise la salle avec une claquette (120-117), et derrière Wemby perd un ballon ! Mamukelashvili le sauve en bâchant Michael Porter Jr sous le cercle. L’ailier des Nuggets a une deuxième chance à 3-points de tuer le match, mais il rate. Balle aux Spurs avec 44 secondes à jouer. Balle à Wembanyama, avec deux joueurs sur le dos. Il sert Graham qui s’en va marquer dans le trafic : 120-119. Il reste 30 secondes à jouer.

Balle à Nikola Jokic, près de la ligne des lancers-francs. C’est son jardin, et pourtant il rate. Rebond Spurs. Il reste moins de dix secondes à jouer, et Tre Jones fonce de l’autre côté. Il sert Graham qui, sur un Eurostep, face à deux Nuggets, marque à la dernière seconde.

Le délire est total dans la salle. Les Spurs sont passés devant ! Derrière, les Nuggets ne parviendront même pas à faire la remise en jeu, et c’est peut-être leur plus grosse désillusion de leur saison !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Denver retombe à la 3e place ! Les Wolves et le Thunder ont gagné respectivement face aux Hawks et aux Bucks, le podium est chamboulé. C’est OKC qui passe en tête, suivi de Minnesota. Denver se retrouve 3e. Lors de la dernière journée, les Wolves recevront les Suns, tandis que le Thunder accueillera les Mavericks. Ce sont des matches à enjeu. Les Nuggets finiront la saison face aux Grizzlies.

– Pas de triste record de franchise pour les Spurs. Avec cette 21e victoire, Wembanyama et ses jeunes coéquipiers font mieux que les Spurs de 1997, qui n’avaient remporté que 20 rencontres. L’honneur est sauf.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.