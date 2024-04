D’un tout petit point, les Suns se donnent une nouvelle de chance de rêver au Top 6

Dans cette rencontre décisive pour les places de 6 à 10, ce sont les Suns qui commencent le mieux la rencontre en menant une grande partie du premier quart-temps. Toutefois, Harrison Barnes permet aux siens de revenir d’abord avec un tir à 3-points, puis en pénétration avec la faute de Jusuf Nurkic (10 points, 10 rebonds, 2 contres). Domantas Sabonis (25 points, 12 rebonds, 9 passes), qui était jusque-là assez discret face à la masse Nurkic, va s’éloigner du cercle pour lancer son match. Il donne l’avantage aux Kings d’un tir au large. Il entretient cette avance avec un travail dos au panier. Avantage Kings après douze minutes : 27 – 22.

Jusuf Nurkic, encore lui, réalise une bonne défense. Cela profite à Kevin Durant (28 points) qui s’empare du rebond et dribble jusqu’à l’autre panier pour inscrire deux points et la faute. Il ne s’arrête pas en si bon chemin, il ajoute un tir à mi-distance pour prendre l’avantage. Mais les Suns retombent dans leurs travers. Les pertes de balles se multiplient. Et rapidement, les hommes de Mike Brown reprennent une avance de 8 points. Ils n’en demandaient pas tant avant de rentrer au vestiaire (45-54).

Comme face aux Clippers, les Suns terminent fort

Les Kings reviennent sur le parquet avec la même volonté. Dans un tout petit espace, Sabonis trouve Keegan Murray (23 points à 5/12 de loin) pour un « backdoor ». Puis, il vole même un ballon pour le donner à Keon Ellis. Cela fait déjà +14 pour les locaux. Kevin Durant fait les efforts et d’un tir dans le coin, il permet de revenir à moins de 10 longueurs de Sacramento. 78 -85.

Au début du quatrième quart, l’écart se stabilise entre 5 et 8 points. Mais c’est jusqu’à ce que Grayson Allen soit déséquilibré dans la raquette tout en mettant son tir. Derrière, Bradley Beal égalise d’un tir à longue distance. Sacto respire un peu lorsque Harrison Barnes provoque la 5e faute de Devin Booker. Il redonne 4 points d’avance aux Kings avec encore un peu plus de 5 minutes à jouer. Sur la possession suivante, De’Aaron Fox (23 points, 5 rebonds, 6 passes et 4 interceptions) chipe le ballon de Grayson Allen qui tente de partir au drive. Sur la contre-attaque, il file jusqu’à la ligne de fond mobilisant l’attention des 5 Suns, il trouve alors Keegan Murray seul à 45°. Ce dernier fait mouche et donne sept points d’avance aux Kings.

Les hommes de Frank Vogel ne renoncent pas à ce match. Sur des efforts collectifs, ils reviennent à une possession. Beal intercepte une passe mal assurée et va finir au cercle. Puis sur une faute au rebond de Sabonis, KD va transformer ses lancers pour égaliser. A 8 secondes du terme, Nurkic se rend, lui aussi sur la ligne sur une nouvelle faute au rebond de Sabonis. Il manque le premier, mais transforme le deuxième. +1 Phoenix qui n’avait pas mené depuis le premier quart-temps !

Toutefois, les coéquipiers de Fox ont encore 8 secondes pour reprendre l’avantage sur une ultime possession. Sur la remise en jeu, le ballon arrive dans les mains de Fox qui joue une isolation. Il se décale sur le flanc gauche du parquet. Mais il se fait surprendre par une prise à deux et le ballon lui glisse des mains. Les Kings ne tirent même pas sur l’ultime possession. Les Suns s’imposent 108-107.

Ce qu’il fallait retenir

Une troisième défaite consécutive pour les Kings. Sacramento n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matchs. Et ils subissent même une troisième défaite de rang ce soir. Ce n’est pas pour rassurer avec le « play-in » qui se rapproche. Surtout, ils pourraient rester 9e ou 10e dimanche puisqu’ils n’ont pas leur destin entre les mains. Ce qui les obligerait à remporter deux matchs pour se qualifier en playoffs.

Les ballons perdus de Phoenix. Encore 18 ballons perdus ce soir pour Durant et les siens. Chaque titulaire s’est au moins illustré par des pertes de balle bien souvent évitable. Avec des joueurs qui savent manier la gonfle et avec un tel potentiel offensif il est regrettable des les voir aussi souvent gâcher des possessions. Ils sont 6e au classement des équipes qui perdent le plus de ballons.

Les Suns confiant dans le dernier quart-temps. Encore une fois, les coéquipiers de KD ont fait la différence en dernier quart-temps. Un peu plus tôt dans la semaine, ils avaient déjà réalisé un quatrième quart-temps efficace face aux Clippers pour s’attribuer la victoire. Ils ont remis le couvert ce soir, en remportant 30-22 ce dernier quart.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.