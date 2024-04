A deux matches de la fin, les Kings, les Warriors et les Lakers sont à égalité !

Ils visent la 8e place, pour se donner deux chances d’aller en playoffs, et depuis cette nuit, les Warriors ne sont plus 10e. Vainqueurs des Blazers, les coéquipiers de Stephen Curry ont gagné une place, pour se retrouver 9e. Grâce au « tie-breaker« , ils laissent cette 10e place aux Lakers, et ils peuvent encore accrocher la 8e place, détenue désormais par les Kings avec le même bilan.

Eh oui, le suspense est à son comble pour l’ordre final puisque les Kings, les Warriors et les Lakers possèdent le même bilan : 45 victoires pour 35 défaites. La 6e place n’est plus accessible puisque les Pelicans possèdent trois victoires de plus. A la 7e place, les Suns avec un bilan de 47 victoires pour 33 défaites. Les Suns ont besoin de gagner un match de plus que les Pelicans pour finir 6e.

Calendrier final

Sacramento : réception des Suns et des Blazers

: réception des Suns et des Blazers Golden State : réception des Pelicans et des Blazers

: réception des Pelicans et des Blazers LA Lakers : déplacements à Memphis et New Orleans

Comme on peut le constater, les Suns et les Pelicans, à la lutte pour la 6e place, vont jouer les arbitres dans la course à la 8e place pour le « play-in ». Dès ce soir, les rencontres Kings – Suns et Warriors – Pelicans sont des matches avec de gros enjeux, et ils permettront d’y voir plus clair avant la dernière soirée, prévue dimanche.

Tie-breaker

Si les Kings, les Lakers et les Warriors terminent avec le même bilan, c’est Sacramento qui finira 8e. Golden State sera 9e, et recevra les Lakers, 10e, pour le premier match du « play-in ».

En clair, pour que les Kings tombent à la 10e place, il faut qu’ils perdent un match de plus que les Lakers et les Warriors.

Pour que les Lakers finissent devant les Warriors, ils doivent gagner un match de plus.

Et si les Suns perdent leurs deux derniers matches ?

Si les Kings, les Warriors et les Lakers remportent leurs deux derniers matches, et que les Suns perdent leurs deux derniers matches (à Sacramento et Minnesota), on pourrait se retrouver avec quatre équipes avec le même bilan : 47 victoires – 35 défaites.

Le classement final s’appuierait alors sur le bilan à quatre et il serait alors le suivant : Sacramento (7e), Golden State (8e), Phoenix (9e) et LA Lakers (10e).