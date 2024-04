Les Warriors rêvent d’un parcours comme le Heat en 2023

La saison passée, le Heat était sorti du « play-in » pour créer la grosse surprise des playoffs avec une place de finaliste NBA. Un parcours historique qui donne évidemment des idées au… Heat lui-même, actuellement 8e à l’Est, mais aussi aux autres grosses écuries qui devront en passer par les barrages. C’est le cas des Warriors.

« Le Heat de la saison passée, qui était passé par deux matches de play-in avant d’aller en finale NBA, nous motive beaucoup » confesse Klay Thompson. « Je pense qu’on est capable d’un parcours identique. On ne peut évidemment pas anticiper, mais quoi qu’il arrive, on sera prêt. On sait que c’est possible, et aucun obstacle n’est trop grand pour nous ».

Depuis leur victoire de cette nuit, chez les Lakers, les coéquipiers de Stephen Curry ont leur destin entre les mains, et ils peuvent donc quitter cette 10e place, et grimper plus haut en fonction des résultats lors des derniers matches. Mais l’idée d’avoir un « joker » les intéresse évidemment.

Il y a quelques années, les Warriors se battaient pour la 1ère place…

« La plus grosse différence entre les 8e et 9e places, c’est qu’on a la possibilité d’avoir un deuxième match pour se qualifier, et c’est très important » souligne Draymond Green. « Ce serait incroyable de finir 8e. On aimerait avoir deux coups, deux parts du gâteau ».

Quoi qu’il en soit, les champions 2022 savent qu’il leur faudra signer un parcours exceptionnel pour retrouver leur titre. « Nous ne sommes plus l’équipe d’autrefois », concède Stephen Curry. « Peu importe comment se déroulera la semaine prochaine, c’est difficile de comparer avec les années passées lorsqu’on apprenait après un match qu’on avait validé la première place. Mais au moins on joue pour quelque chose. »