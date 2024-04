Les Warriors se font très peur à Portland, mais passent devant les Lakers !

Après un début de match à 3/12 aux tirs avec 5 ballons perdus, les Warriors, menés par Stephen Curry (22 points, 8 passes, 7 rebonds) et Jonathan Kuminga (19 points, 6 rebonds), ont lancé un 14-2 pour prendre les devants (24-22). Après Scoot Henderson (18 points, 12 passes, 9 ballons perdus) en premier quart-temps, ce sont DeAndre Ayton (25 points, 11 rebonds) et Duop Reath qui tiennent la dragée haute aux Dubs. L’impact d’Andrew Wiggins (15 points) et de Trayce Jackson-Davis (10 points, 8 rebonds, 4 contres) gardent cependant Golden State devant à la pause (49-46).

Les Warriors jouent toutefois avec le feu. Les ballons perdus et rebonds offensifs laissés aux Blazers permettent aux hommes de Chauncey Billups de rester dans le coup. Jabari Walker (17 points, 16 rebonds) domine près du cercle alors que la défense de zone de Portland frustre Golden State. Il faut un lay-up de Trayce Jackson-Davis dans les dernières secondes de la troisième période pour donner l’avantage aux Warriors (75-74).

Les Blazers ont cependant le vent en poupe. Sept points de Kris Murray (14 points) lance un 11-4 qui met Portland à +6 (85-79) ! Sentant le danger, Stephen Curry et… Kevon Looney (9 points, 11 rebonds, 4 contres, 2 interceptions), omniprésent défensivement et au rebond offensif, prennent les choses en mains.

Curry marque huit points et délivre trois caviars pour son pivot pour signer un 16-1 qui met les Warriors à +9 avec trois minutes à jouer (95-86). Les jeunes Blazers sont K.O. debout et un 3-points de Chris Paul tue définitivement le match. Les Warriors sont désormais neuvièmes, devant les Lakers !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Klay Thompson, Draymond Green, et Gary Payton II ménagés. Après leur victoire à Los Angeles contre les Lakers, les Warriors regardaient déjà vers leur duel à domicile face aux Pelicans, dans la nuit de vendredi à samedi. Comme c’est un « back-to-back », le staff avait décidé de reposer trois membres clés de leur rotation : Klay Thompson, Draymond Green, et Gary Payton II. Pour s’assurer au minimum de la neuvième place à l’Ouest, synonyme de l’avantage du terrain lors du premier match de « play-in », Golden State doit gagner ces trois derniers matchs. Mission accomplie ce soir, victoire supposée dimanche contre Utah, mais c’est bien le match contre La Nouvelle-Orléans qui risque de décider de leur classement final.

– 17 victoires à l’extérieur lors des 21 derniers matchs pour Golden State. Ils ont joué avec le feu en donnant 19 points sur ballons perdus et 20 rebonds offensifs aux Blazers. Ils se sont fait peur à -6 à neuf minutes de la fin du match mais les Warriors ont évité le pire à Portland grâce à leur défense. Diminués, peu rigoureux, avec un Stephen Curry maladroit, et 20 tirs de moins que leurs adversaires, les Dubs ont haussé leur intensité défensive, limitant les Blazers à 7 points lors des neuf dernières minutes. Avec ce succès, Golden State termine la saison avec 25 victoires et 16 défaites à l’extérieur. C’est le sixième meilleur bilan loin de leurs bases de leur histoire.

– Dixième titularisation de suite pour Rayan Rupert. Drafté 43ème par les Blazers en juin dernier, Rayan Rupert continue d’engranger de l’expérience pour une équipe de Portland qui a décidé de donner du temps à ces jeunes joueurs depuis le All Star Game. Le Français n’avait en effet que joué 16 matchs avant la trêve de février, il a en joué 21 depuis et a été titulaire lors des dix derniers matchs des Blazers. S’il a été discret cette nuit, Chauncey Billups et ses coéquipiers le couvrent de compliments depuis plusieurs mois, n’hésitant pas à le qualifier de plus gros bosseur de l’équipe.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.