Stephen Curry ménagé pour la fin de saison ?

« Pour en profiter sur le long terme, on va l’envisager ». C’est ce qu’a répondu Steve Kerr à une question sur une éventuelle baisse du temps de jeu de Stephen Curry. Les Warriors ont un pied et quatre orteils en « play-in », et selon les résultats des Kings et des Lakers, ils devraient terminer entre la 8e et la 10e place. Avec trois défaites de plus que les Pelicans, la 7e place semble difficile à aller chercher.

Voilà pourquoi le staff de Golden State pourrait profiter de la fin de la saison régulière pour ménager Curry. « Je gère ma rotation au jour le jour » précise Kerr, alors que Curry n’a jamais autant joué depuis six ans. « On a fait preuve de régularité toute la saison. Mais lorsque je le fais jouer 29 minutes et 51 secondes comme la semaine dernière face aux Wolves, on en fait un débat national alors que cela ne me préoccupe même pas. Deux minutes par ci, deux minutes par là, c’est comme ça que ça va se passer. »

Une cible pour Stephen Curry : 32 minutes par match

A priori, pas de « load management » mais donc un temps de jeu réduit alors que les Warriors profitent d’un calendrier très favorable. Et ce sera aussi valable pour les autres trentenaires que sont Chris Paul, Draymond Green et Klay Thompson.

« Cela fait partie du processus chaque année. Et surtout maintenant, avec le personnel d’entraînement et toutes les données dont nous disposons, tout ce qui entre en ligne de compte dans ces décisions. Ce sont des conversations quotidiennes [avec le responsable de la médecine sportive et de la performance, Rick Celebrini] » poursuit le coach de Golden State. « Nous avons toujours un objectif en tête. Nous établissons la rotation avant le match et nous ne nous en tenons pas toujours à notre objectif. Pour Steph, c’est 32 minutes et nous avons été assez cohérents avec cela. Il en va de même pour les autres joueurs. »