Les Cavaliers écartent les Pacers pour finir dans le Top 4 à l’Est

Les Cavs n’ont aucune idée de qui ils affronteront au premier tour des playoffs. Mais savent désormais une chose : ils disposeront de l’avantage du terrain. Derrière les 33 points de Donovan Mitchell, auteur de sa plus grosse sortie offensive depuis deux mois, et le beau double-double de Jarrett Allen (29 points et 13 rebonds), les joueurs de l’Ohio ont repoussé les Pacers (129-120), un concurrent direct. Ils sont certains de finir dans le Top 4 de leur conférence.

« Ce soir, on n’aura jamais été aussi proches d’une sensation de playoffs, on a ressenti cette pression. On devrait célébrer cet accomplissement car tout le monde a travaillé dur pour y parvenir. Mais le travail n’est pas encore terminé. On veut aller loin dans les playoffs », résume le pivot des Cavs, après l’issue favorable de ce match capital.

Cette pression interne n’a pas empêché les locaux d’afficher une certaine sérénité dans cette rencontre de playoffs avant l’heure. En s’offrant 9 points d’avance à l’issue du premier quart-temps (35-26), les Cavs ont généré un écart favorable qui allait être maintenu pendant la grande majorité de la rencontre. Ce qui n’a pas empêché les visiteurs, menés de 11 points à la pause (70-59), de garder l’idée en tête de pouvoir s’imposer dans le final sans avoir besoin d’un gros « run » pour le faire.

Garland fait respirer tout Cleveland

Car à six minutes de la fin, les Pacers étaient si bien dans le coup qu’ils revenaient à une petite possession grâce à un tir primé de Tyrese Haliburton, complétement oublié en tête de raquette. Une longue session d’échange panier-panier s’est installée par la suite. Pascal Siakam répondant notamment à l’activité intérieure de Jarrett Allen pour maintenir les Pacers à seulement deux points de retard à deux minutes du terme (120-118).

Le dernier mot est finalement venu de Darius Garland qui, d’un panier à 3-points à une minute de la fin, a redonné de l’air à son équipe. Max Strus se chargeait ensuite de sanctionner sur une ligne des lancers-francs où les Cavs n’ont pas particulièrement brillé.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le collectif des Pacers n’a pas suffi. Alors que les Cavs ont insisté avec une rotation écourtée à huit joueurs pour s’imposer, Rick Carlisle a élargi davantage et a surtout pu compter sur quantité de contributeurs. Avec à l’arrivée pas moins de huit joueurs avec 10 points ou plus au compteur, dont 19 unités chacun pour les leaders Haliburton et Siakam. Autre facteur témoignant de la bonne santé collective de l’équipe, les 37 passes décisives générées, pour 46 tirs inscrits. Malgré ces bons indicateurs, Indiana a perdu.

– L’avantage du terrain pour Cleveland. Grâce à cette victoire, Donovan Mitchell et les Cavs sont assurés de terminer au moins 4e de leur conférence. Si les Bucks et les Knicks, devant eux, s’inclinent dimanche, et qu’ils battent les Hornets, ils peuvent grimper à la 3e place. Pour les Pacers, actuellement 7e et donc en position de play-in, c’est la grande incertitude car Magic et Sixers disposent du même bilan. Tout se jouera donc lors de la dernière journée pour une équipe qui n’a plus connu les playoffs depuis 2020. Ironie de la situation, Cavaliers et Pacers pourraient tout à fait se retrouver au premier tour.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.