Depuis le début de la saison, au centre d’entraînement des Pacers, dans un coin, on peut lire le classement de la conférence Est. C’est une volonté de Tyrese Haliburton notamment, et à deux matches de la fin de la saison régulière, alors que tout va se décider en trois jours, les joueurs ont les yeux rivés dessus. « Les gens le regardaient peu en début de saison, mais on a davantage le nez dessus désormais », confirme le meneur de jeu.

Comme pour le « play-in » à l’Ouest, il faut regarder le classement et sortir les calculatrices pour comprendre la situation d’Indiana. Les Pacers affrontent les Cavaliers ce vendredi soir, c’est le duel entre le 6e et le 4e de l’Est, avec une seule victoire d’écart entre les deux.

Un succès d’Indiana et les deux formations auront le même bilan. Comme les Pacers auront gagné trois matches sur quatre face à Cleveland, Tyrese Haliburton et ses coéquipiers passeront devant la franchise de l’Ohio.

Une quatrième place, donc l’avantage du terrain au premier tour, encore possible

« C’est un gros match pour nous », ne peut que constater le All-Star. Et encore plus quand on sait que, dans le même temps, Philadelphie et Orlando (5 et 7e) se croisent. Et si les Sixers s’imposent, alors Indiana doublera aussi Orlando. Pour faire simple : une victoire face à Cleveland et un succès de Philadelphie, et Indiana sera quatrième samedi matin, avant la dernière journée de dimanche !

Une défaite serait un mauvais calcul, avec la perte du « tie-breaker » face à Donovan Mitchell et compagnie, et la pression possible des Sixers, qui auront le même bilan s’ils écartent le Magic. Virage important à venir donc.

« On a fait des matches de playoffs toute l’année, avec notamment le tournoi de mi-saison », explique Rick Carlisle. « On a joué une demi-finale, une finale, on a donc eu l’expérience de matches importants. »

Finir quatrième ce n’est pas la même chose que finir sixième puisque ce sera synonyme d’avantage du terrain pour le premier tour des playoffs. Surtout pour les Pacers, bien plus à l’aise à domicile. Mais ces deux derniers matches, avant de viser haut, doivent surtout servir à assurer la qualification pour les playoffs et ainsi éviter le « play-in ».

« Ce qu’il faut retenir, c’est qu’on veut seulement aller en playoffs. C’est évident que personne ne veut jouer un play-in, si on peut l’éviter, alors il faut être dans le Top 6. C’est la pression qu’on s’est mise toute la saison », insiste Tyrese Haliburton. « On a répété qu’on voulait aller en playoffs, pas en play-in. On a une opportunité de réussir cela. On doit faire le travail. »